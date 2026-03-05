Lluvias en la Ruta 153: baja visibilidad y pedido de máxima precaución cerca de Los Berros

Las lluvias que se registran este jueves por la tarde en San Juan complican la circulación en la Ruta Nacional 153, particularmente en el sector cercano a Los Berros. Desde la Dirección Nacional de Vialidad – Distrito San Juan i nformaron que las precipitaciones provocaron una marcada disminución de la visibilidad, que en algunos momentos ronda los 500 metros.

En las redes "Nos encontró un árabe": un sanjuanino contó su odisea en medio de la guerra en Medio Oriente

Video Por las lluvias, mirá la creciente de agua que llegó a Los Berros y Pedernal

El aviso fue difundido alrededor de las 18:30 y apunta especialmente a quienes transiten por ese corredor vial. Las autoridades pidieron manejar con precaución, reducir la velocidad y mantener mayor distancia entre vehículos para evitar maniobras bruscas.

También recomendaron circular con las luces bajas encendidas, ya que la lluvia y la nubosidad reducen notablemente el campo visual de los conductores.

Otro de los factores de riesgo es la posibilidad de que la calzada se vuelva resbaladiza producto del agua acumulada, una situación que suele incrementar la probabilidad de siniestros viales si no se conduce con cuidado. Mientras tanto, personal de Vialidad Nacional permanece atento en la zona ante cualquier eventualidad que pueda surgir mientras se mantengan las precipitaciones.

image

Este escenario se da en medio de una advertencia meteorológica emitida por la Dirección de Protección Civil de San Juan, que anticipó tormentas entre la tarde de este jueves 5 de marzo y la madrugada del viernes 6.

La alerta amarilla alcanza a los departamentos 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil, donde podrían registrarse tormentas aisladas, algunas de ellas localmente fuertes.

Según el informe oficial, los fenómenos podrían estar acompañados por ráfagas de viento, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y lluvias intensas en cortos períodos de tiempo. En cuanto a los acumulados, se esperan entre 30 y 50 milímetros, aunque en algunos sectores podrían registrarse valores superiores de manera puntual.