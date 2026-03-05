viernes 6 de marzo 2026

Video

Creciente en Divisadero: Organizan rescates con máquinas por camiones varados

Las lluvias provocaron una situación dramática en la zona de Divisadero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Circularon imágenes dramáticas de la zona del baden de Divisadero, a 7 kilómetros de Los Berros, a 29 kilómetros del cruce con RN 40 al oeste.

Vecinos alertan a la población, y apelan a la solidaridad de empresas para organizar rescates con máquinas para los vehículos de gran porte que quedaron varados por la creciente.

