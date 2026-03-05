Creciente en Divisadero: Organizan rescates con máquinas por camiones varados

Circularon imágenes dramáticas de la zona del baden de Divisadero, a 7 kilómetros de Los Berros, a 29 kilómetros del cruce con RN 40 al oeste.
viernes 6 de marzo 2026
Las lluvias provocaron una situación dramática en la zona de Divisadero.
Vecinos alertan a la población, y apelan a la solidaridad de empresas para organizar rescates con máquinas para los vehículos de gran porte que quedaron varados por la creciente.