Creciente en Divisadero: Organizan rescates con máquinas por camiones varados

Circularon imágenes dramáticas de la zona del baden de Divisadero, a 7 kilómetros de Los Berros, a 29 kilómetros del cruce con RN 40 al oeste.

Video Por las lluvias, mirá la creciente de agua que llegó a Los Berros y Pedernal

Vecinos alertan a la población, y apelan a la solidaridad de empresas para organizar rescates con máquinas para los vehículos de gran porte que quedaron varados por la creciente.