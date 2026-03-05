jueves 5 de marzo 2026

Fútbol

Ex Boca se retiró a los 35 años y dijo una frase impactante: "Es muy difícil salir bien del club"

El defensor, que pasó por el Xeneize entre 2024 y 2025, confirmó que colgó los botines pese a tener ofertas y dejó fuertes críticas sobre su experiencia en el conjunto de La Ribera.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El defensor Cristian Lema decidió ponerle punto final a su carrera profesional a los 35 años. El zaguero, que no jugaba desde 2024, optó por retirarse tras finalizar su vínculo con Boca Juniors a fines de 2025, pese a haber recibido propuestas para continuar su carrera en el país y en el exterior.

La decisión fue confirmada por su entorno y el propio exfutbolista la explicó en una entrevista con el programa Locos por la Redonda. Allí aseguró que el retiro ya lo venía analizando desde el último tramo de su paso por el club de la Ribera. “No fue algo físico. Yo sé que puedo seguir jugando, pero cuando la cabeza dice hasta acá, no tiene sentido continuar”, expresó.

Lema, nacido en Puerto Madryn, inició su trayectoria en 2007 y a lo largo de casi dos décadas vistió varias camisetas en el fútbol argentino y del exterior. Pasó por Guillermo Brown, Newell’s, Tigre, Quilmes, Belgrano, Lanús y Boca, además de tener experiencias en Benfica de Portugal, Peñarol de Uruguay y Damac de Arabia Saudita. Durante su carrera logró títulos tanto en el fútbol portugués como en el uruguayo.

Su llegada a Boca se concretó a comienzos de 2024, cuando fue presentado como el primer refuerzo del ciclo de Diego Martínez. En sus primeros meses tuvo continuidad y se consolidó como titular, pero su situación cambió tras la semifinal de la Copa de la Liga ante Estudiantes, partido en el que cometió un penal y fue expulsado. Con la camiseta azul y oro disputó 34 encuentros y convirtió un gol frente a Rosario Central.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/2029635426424672529&partner=&hide_thread=false

El último partido oficial de su carrera fue en octubre de 2024, cuando Fernando Gago era el entrenador. Poco después sufrió una lesión en el tobillo izquierdo que lo obligó a pasar por el quirófano y lo dejó varios meses fuera de las canchas. Aunque volvió a entrenarse y llegó a integrar algunos bancos de suplentes, nunca volvió a sumar minutos.

Con el paso del tiempo quedó fuera de la consideración del cuerpo técnico y finalmente fue marginado del plantel profesional junto a otros jugadores. Desde entonces se entrenó de manera diferenciada mientras esperaba definir su futuro, en un contexto marcado por cambios de entrenadores y tensiones internas en el club.

En ese escenario, el defensor pidió salir antes de que terminara su contrato, pero la negociación no prosperó a tiempo. “En junio del año pasado les dije que lo mejor era que me dejaran ir. No tenía sentido que siguiera si no iba a jugar. Me dijeron que sí, pero cuando se comunicaron ya era el último día del mercado y los clubes que me querían se habían reforzado”, relató.

Durante la entrevista también dejó una frase que generó repercusión al describir su experiencia en el club. “Es muy difícil salir bien de Boca, siempre el malo parece ser el jugador. Llegar a un acuerdo que favorezca a las dos partes no es sencillo”, sostuvo.

Tras el final de su contrato en diciembre de 2025, Lema decidió no buscar un nuevo equipo y se instaló nuevamente en Puerto Madryn para enfocarse en su vida familiar y en proyectos personales, cerrando así una carrera que se extendió por casi veinte años en el fútbol profesional.

