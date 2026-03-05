jueves 5 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Medida de fuerza

Docentes universitarios de San Juan anunciaron dos semanas de paro y se sumarán a una marcha federal

Los gremios Adicus y SidUNSJ resolvieron iniciar un plan de lucha por reclamos salariales. La primera medida de fuerza será del 16 al 20 de marzo y también impulsarán clases públicas y actividades de visibilización.

Por Redacción Tiempo de San Juan
paro docente en la UNSJ.webp

La Asociación de Docentes, Investigadores y Creadores de la Universidad Nacional de San Juan (Adicus) y el Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional de San Juan (SidUNSJ) anunciaron un plan de lucha que incluirá dos semanas de paro, actividades públicas y la participación en una marcha federal en defensa de la universidad pública.

Lee además
la afa mantendria la suspension de la novena fecha por el paro
Pelota bajo la suela

La AFA mantendría la suspensión de la novena fecha por el paro
los gremios docentes marcharon por el centro sanjuanino
Reclamo salarial

Los gremios docentes marcharon por el centro sanjuanino

La decisión fue tomada durante una asamblea de Adicus y será presentada en el Congreso de Conadu Histórica. El secretario general del gremio, Jaime Barcelona, informó el resultado del encuentro y detalló el cronograma de medidas acordadas.

Según lo resuelto, el primer paro se realizará entre el 16 y el 20 de marzo, mientras que el segundo se llevará a cabo durante la semana del 6 de abril. Además, a fines de marzo se prevé otra semana de medidas de fuerza dentro del plan de protesta.

En paralelo a los paros, los docentes impulsarán clases públicas, actividades de visibilización y acciones de difusión del conflicto en la comunidad universitaria y en la sociedad.

El plan de lucha también incluye la participación en una marcha federal convocada para el 23 de abril, al cumplirse dos años de la primera movilización masiva en defensa de la universidad pública.

Temas
Seguí leyendo

Docentes de paro: el Gobierno de San Juan evita el descuento del día y mejorará la oferta salarial

Paritaria docente: gremios rechazaron la última propuesta salarial y ratificaron el paro para el 2 de marzo

Cómo será la audiencia pública que a fines de marzo debatirá la reforma a la Ley de Glaciares

La producción minera argentina creció 5,4% en enero de 2026

Un recordado ex jugador de River se sumó a La Libertad Avanza

Venta de electrodomésticos: grandes cadenas denuncian hasta el 70% de morosidad

Mahiques asumió en Justicia pidiendo renuncias

Al final, quebró un gigante del comercio de electrodomésticos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
al final, quebro un gigante del comercio de electrodomesticos
Crisis

Al final, quebró un gigante del comercio de electrodomésticos

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Caos en Tribunales: un reo admitió haber golpeado a un guardia por tratos con droga e intentó atacar al fiscal
Gravísimo

Caos en Tribunales: un reo admitió haber golpeado a un guardia por "tratos con droga" e intentó atacar al fiscal

Al final, quebró un gigante del comercio de electrodomésticos
Crisis

Al final, quebró un gigante del comercio de electrodomésticos

Dos allanamientos por robo en asentamientos de Santa Lucía, terminaron con una detenida por droga
Una detenida

Dos allanamientos por robo en asentamientos de Santa Lucía, terminaron con una detenida por droga

El funcionario judicial que sufrió el ataque trabaja en el edificio de calle Rivadavia.
Ataque a funcionario

El colmo: robaron en la casa de un fiscal sanjuanino que investiga los delitos contra la propiedad

Hay signos que tiene que aprovechar la suerte a favor frente a los juegos de azar.
Lo dicen los astros

Hagan sus apuestas: los 3 signos que corren con la suerte a favor en el azar

Te Puede Interesar

Nadie se salva: los jueces y fiscales que fueron víctimas de robos en San Juan
Antecedentes

Nadie se salva: los jueces y fiscales que fueron víctimas de robos en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Rechazaron la prisión domiciliaria para la sanjuanina condenada a 10 años de cárcel por entregar a su sobrina al almacenero
Impugnación

Rechazaron la prisión domiciliaria para la sanjuanina condenada a 10 años de cárcel por entregar a su sobrina al almacenero

Las 5 razones por las que un empresario sanjuanino eludió una condena por evasión fiscal
Ley penal más benigna

Las 5 razones por las que un empresario sanjuanino eludió una condena por evasión fiscal

Docentes universitarios de San Juan anunciaron dos semanas de paro y se sumarán a una marcha federal
Medida de fuerza

Docentes universitarios de San Juan anunciaron dos semanas de paro y se sumarán a una marcha federal

Por las lluvias, mirá la creciente de agua que llegó a Los Berros y Pedernal
Video

Por las lluvias, mirá la creciente de agua que llegó a Los Berros y Pedernal