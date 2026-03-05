Docentes universitarios de San Juan anunciaron dos semanas de paro y se sumarán a una marcha federal

La Asociación de Docentes, Investigadores y Creadores de la Universidad Nacional de San Juan (Adicus) y el Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional de San Juan (SidUNSJ) anunciaron un plan de lucha que incluirá dos semanas de paro, actividades públicas y la participación en una marcha federal en defensa de la universidad pública.

Pelota bajo la suela La AFA mantendría la suspensión de la novena fecha por el paro

La decisión fue tomada durante una asamblea de Adicus y será presentada en el Congreso de Conadu Histórica. El secretario general del gremio, Jaime Barcelona, informó el resultado del encuentro y detalló el cronograma de medidas acordadas.

Según lo resuelto, el primer paro se realizará entre el 16 y el 20 de marzo, mientras que el segundo se llevará a cabo durante la semana del 6 de abril. Además, a fines de marzo se prevé otra semana de medidas de fuerza dentro del plan de protesta.

En paralelo a los paros, los docentes impulsarán clases públicas, actividades de visibilización y acciones de difusión del conflicto en la comunidad universitaria y en la sociedad.

El plan de lucha también incluye la participación en una marcha federal convocada para el 23 de abril, al cumplirse dos años de la primera movilización masiva en defensa de la universidad pública.