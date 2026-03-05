La producción minera argentina creció 5,4% en enero de 2026

El Índice de Producción Industrial Minero (IPI minero), publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), registró en enero de 2026 una suba del 5,4% en comparación con el mismo mes del año anterior. El índice desestacionalizado mostró además un avance intermensual del 0,7%, consolidando una tendencia de recuperación que viene sosteniéndose desde mediados de 2024.

El comportamiento del sector fue heterogéneo: mientras el petróleo crudo y los minerales no metalíferos traccionaron con fuerza al alza, el gas natural, los servicios de apoyo a la extracción y los minerales metalíferos operaron en terreno negativo.

Petróleo crudo: el gran motor del período

La extracción de petróleo crudo fue la variable de mayor dinamismo, con un incremento interanual del 16,7%. En términos físicos, la producción total alcanzó los 4.300,6 miles de metros cúbicos durante el mes. El dato más destacado fue el desempeño del segmento no convencional —vinculado principalmente a la formación Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén—, que avanzó un 33,8% respecto a enero de 2025, llegando a 2.951,5 miles de m³.

El petróleo convencional, en cambio, acusó una caída del 8,7%, ubicándose en 1.349,1 miles de m³. La brecha entre ambos segmentos continúa ensanchándose: el crudo no convencional representa ya más del 68% de la producción total, consolidando a Argentina como referencia regional en recursos no convencionales.

Variaciones interanuales por categoría · Enero 2026

image

Gas natural: la contracara de la ecuación energética

El gas natural fue el único componente del bloque energético que arrojó una variación negativa, con una caída del 5,0% interanual. La extracción total llegó a 4.081,2 millones de m³. El segmento convencional fue el más afectado, con un derrumbe del 13,6%, mientras que el gas no convencional apenas creció un 0,4%, estabilizándose en 2.653,0 millones de m³. La merma en los servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas —que retrocedieron un 14,5%— puede considerarse un factor asociado a este comportamiento.

Litio: expansión sostenida en la minería del futuro

Uno de los datos más llamativos del informe fue el desempeño del carbonato de litio: en enero de 2026 se beneficiaron 11.875,8 toneladas del mineral, lo que representa una suba del 52,4% respecto al mismo mes de 2025. El índice de minerales para la fabricación de productos químicos —categoría que incluye al litio— trepó un 47,9% interanual y se ubicó en un valor de 396,5 (base 2016=100), muy por encima del promedio sectorial.

La aceleración del litio refleja las inversiones realizadas en el denominado "Triángulo del Litio" (Jujuy, Salta y Catamarca) y el avance de proyectos de baterías a nivel global, que sostienen una demanda creciente. Los minerales de boro también mostraron dinamismo, con un alza del 32,6%.

Minerales metalíferos: retroceso por la caída del oro y la plata

La categoría de minerales metalíferos acumuló una baja del 12,4%, con un índice de 49,8 (el más bajo entre todas las categorías relevadas). La extracción de plata y oro y sus concentrados cayó un 17,3%, mientras que el "resto" —que comprende hierro, cobre, plomo, cinc y molibdeno— se derrumbó un 38,8%. El bullón dorado (doré) fue la excepción positiva dentro del segmento, con un avance del 5,3%.

No metalíferos: la sal y el litio empujan al alza

Los minerales no metalíferos y rocas de aplicación fueron el sector con mayor crecimiento agregado: +19,2% interanual. La extracción de sal se destacó con un salto del 38,4%, mientras que las arenas, canto rodado y triturados pétreos subieron 13,3%, impulsados por la expansión de la construcción y la demanda de arenas de fractura (fracking), que crecieron un 11,7%. En sentido contrario, la arcilla y el caolín retrocedieron un 14,2% y la piedra caliza y yeso bajaron un 7,1%.