jueves 5 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
INDEC

La producción minera argentina creció 5,4% en enero de 2026

El petróleo crudo lideró el alza con un aumento interanual del 16,7%. En contraste, los minerales metalíferos y el gas natural registraron retrocesos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Índice de Producción Industrial Minero (IPI minero), publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), registró en enero de 2026 una suba del 5,4% en comparación con el mismo mes del año anterior. El índice desestacionalizado mostró además un avance intermensual del 0,7%, consolidando una tendencia de recuperación que viene sosteniéndose desde mediados de 2024.

Lee además
Hay revuelo en San Juan por la Línea de Extra Alta Tensión 500 kv San Juan- Rodeo, en Iglesia. 
Infraestructura en disputa

Revuelo en la minería sanjuanina por una línea eléctrica que enfrenta a dos organismos de control
un viejo conocido de la mineria ¿el nuevo de secretario de comunicacion de vicuna?
Novedades

Un viejo conocido de la minería ¿el nuevo de secretario de comunicación de Vicuña?

El comportamiento del sector fue heterogéneo: mientras el petróleo crudo y los minerales no metalíferos traccionaron con fuerza al alza, el gas natural, los servicios de apoyo a la extracción y los minerales metalíferos operaron en terreno negativo.

Petróleo crudo: el gran motor del período

La extracción de petróleo crudo fue la variable de mayor dinamismo, con un incremento interanual del 16,7%. En términos físicos, la producción total alcanzó los 4.300,6 miles de metros cúbicos durante el mes. El dato más destacado fue el desempeño del segmento no convencional —vinculado principalmente a la formación Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén—, que avanzó un 33,8% respecto a enero de 2025, llegando a 2.951,5 miles de m³.

El petróleo convencional, en cambio, acusó una caída del 8,7%, ubicándose en 1.349,1 miles de m³. La brecha entre ambos segmentos continúa ensanchándose: el crudo no convencional representa ya más del 68% de la producción total, consolidando a Argentina como referencia regional en recursos no convencionales.

Variaciones interanuales por categoría · Enero 2026

image

Gas natural: la contracara de la ecuación energética

El gas natural fue el único componente del bloque energético que arrojó una variación negativa, con una caída del 5,0% interanual. La extracción total llegó a 4.081,2 millones de m³. El segmento convencional fue el más afectado, con un derrumbe del 13,6%, mientras que el gas no convencional apenas creció un 0,4%, estabilizándose en 2.653,0 millones de m³. La merma en los servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas —que retrocedieron un 14,5%— puede considerarse un factor asociado a este comportamiento.

Litio: expansión sostenida en la minería del futuro

Uno de los datos más llamativos del informe fue el desempeño del carbonato de litio: en enero de 2026 se beneficiaron 11.875,8 toneladas del mineral, lo que representa una suba del 52,4% respecto al mismo mes de 2025. El índice de minerales para la fabricación de productos químicos —categoría que incluye al litio— trepó un 47,9% interanual y se ubicó en un valor de 396,5 (base 2016=100), muy por encima del promedio sectorial.

La aceleración del litio refleja las inversiones realizadas en el denominado "Triángulo del Litio" (Jujuy, Salta y Catamarca) y el avance de proyectos de baterías a nivel global, que sostienen una demanda creciente. Los minerales de boro también mostraron dinamismo, con un alza del 32,6%.

Minerales metalíferos: retroceso por la caída del oro y la plata

La categoría de minerales metalíferos acumuló una baja del 12,4%, con un índice de 49,8 (el más bajo entre todas las categorías relevadas). La extracción de plata y oro y sus concentrados cayó un 17,3%, mientras que el "resto" —que comprende hierro, cobre, plomo, cinc y molibdeno— se derrumbó un 38,8%. El bullón dorado (doré) fue la excepción positiva dentro del segmento, con un avance del 5,3%.

No metalíferos: la sal y el litio empujan al alza

Los minerales no metalíferos y rocas de aplicación fueron el sector con mayor crecimiento agregado: +19,2% interanual. La extracción de sal se destacó con un salto del 38,4%, mientras que las arenas, canto rodado y triturados pétreos subieron 13,3%, impulsados por la expansión de la construcción y la demanda de arenas de fractura (fracking), que crecieron un 11,7%. En sentido contrario, la arcilla y el caolín retrocedieron un 14,2% y la piedra caliza y yeso bajaron un 7,1%.

Temas
Seguí leyendo

Cómo será la audiencia pública que a fines de marzo debatirá la reforma a la Ley de Glaciares

Un recordado ex jugador de River se sumó a La Libertad Avanza

Docentes universitarios de San Juan anunciaron dos semanas de paro y se sumarán a una marcha federal

Venta de electrodomésticos: grandes cadenas denuncian hasta el 70% de morosidad

Mahiques asumió en Justicia pidiendo renuncias

Al final, quebró un gigante del comercio de electrodomésticos

Marcelo Orrego envió a la Legislatura un proyecto para eliminar el SIPAD

El fiscal AMIA dijo que existen pruebas para demostrar la responsabilidad de Hezbolá: "Es un títere de Irán"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
al final, quebro un gigante del comercio de electrodomesticos
Crisis

Al final, quebró un gigante del comercio de electrodomésticos

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Caos en Tribunales: un reo admitió haber golpeado a un guardia por tratos con droga e intentó atacar al fiscal
Gravísimo

Caos en Tribunales: un reo admitió haber golpeado a un guardia por "tratos con droga" e intentó atacar al fiscal

Al final, quebró un gigante del comercio de electrodomésticos
Crisis

Al final, quebró un gigante del comercio de electrodomésticos

Dos allanamientos por robo en asentamientos de Santa Lucía, terminaron con una detenida por droga
Una detenida

Dos allanamientos por robo en asentamientos de Santa Lucía, terminaron con una detenida por droga

El funcionario judicial que sufrió el ataque trabaja en el edificio de calle Rivadavia.
Ataque a funcionario

El colmo: robaron en la casa de un fiscal sanjuanino que investiga los delitos contra la propiedad

Hay signos que tiene que aprovechar la suerte a favor frente a los juegos de azar.
Lo dicen los astros

Hagan sus apuestas: los 3 signos que corren con la suerte a favor en el azar

Te Puede Interesar

Nadie se salva: los jueces y fiscales que fueron víctimas de robos en San Juan
Antecedentes

Nadie se salva: los jueces y fiscales que fueron víctimas de robos en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Rechazaron la prisión domiciliaria para la sanjuanina condenada a 10 años de cárcel por entregar a su sobrina al almacenero
Impugnación

Rechazaron la prisión domiciliaria para la sanjuanina condenada a 10 años de cárcel por entregar a su sobrina al almacenero

Las 5 razones por las que un empresario sanjuanino eludió una condena por evasión fiscal
Ley penal más benigna

Las 5 razones por las que un empresario sanjuanino eludió una condena por evasión fiscal

Docentes universitarios de San Juan anunciaron dos semanas de paro y se sumarán a una marcha federal
Medida de fuerza

Docentes universitarios de San Juan anunciaron dos semanas de paro y se sumarán a una marcha federal

Por las lluvias, mirá la creciente de agua que llegó a Los Berros y Pedernal
Video

Por las lluvias, mirá la creciente de agua que llegó a Los Berros y Pedernal