Los analistas dieron su pronóstico sobre el dólar y la inflación: qué dice el REM

Las proyecciones de los analistas ajustaron sus proyecciones para el dólar y la inflación en el Relevamiento de Expectativa de Mercado (REM) publicado por el Banco Central (BCRA).

Tras horas de reunión Paritarias: el Gobierno presentó una nueva oferta por encima de la inflación y volverán a reunirse el 10 de marzo

El REM difunde los resultados del relevamiento realizado entre el 25 y el 27 de febrero , contemplando a 46 participantes , entre 34 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras de Argentina.

Inflación

Los analistas estimaron que el costo de vida sería menor al de enero -que fue del 2,9%- y recién en mayo se estaría quebrando la barrera del 2%. En el resto de los meses prevén un sendero bajista y la inflación anual sería del 26,1%.

LA inflación rompería la barrera del 2% a partir de mayo.

El IPC de febrero sería del 2,7% (+0,6 p.p. respecto del REM previo), mientras que para la inflación núcleo estaría en 2,5% (+0,4 p.p. respecto del REM previo).

Dólar

Con respecto al tipo de cambio, las proyecciones de los 46 participantes estimaron un dólar mayorista a $1.429 para marzo y $1.707 sobre finales del 2026. Esto implicaría una una variación interanual del 17,9% para la divisa estadounidense, quedando por debajo de la inflación esperada.

Las estimaciones recortaron los incrementos en el tipo de cambio mayorista: $73 menos para marzo y $43 menos para fin de año.__IP__

Otras proyecciones

El REM también dio su pronóstico sobre otros indicadores macroeconómicos, entre los que se encuentran el crecimiento del PIB, la tasa de desempleo y resultados de comercio exterior.