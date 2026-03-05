Venta de electrodomésticos: grandes cadenas denuncian hasta el 70% de morosidad

En el último año, la morosidad de las financiaciones para las compras de electrodomésticos más que se duplicó: pasó del 14,8% al 41,2%, de acuerdo a cifras oficiales.

Semejante salto se dio en medio de un recalentamiento de las tasas de interés en un contexto de contracción del poder adquisitivo de los consumidores.

De hecho, las ventas de electrodomésticos —medidas en unidades— cayeron nada menos que 18,6% al comparar el último trimestre de 2025 con el mismo período del año anterior.

La última mala noticia del sector la dio la fábrica Peabody, que en las últimas horas formalizó una convocatoria de acreedores.

Sin embargo, la crisis no es excluyente de los fabricantes. Las cadenas comerciales sufren niveles de morosidad nunca vistos. Y es generalizada.

La crisis se produce en un momento especial: por las caídas en las ventas, tanto los fabricantes locales como las cadenas comerciales ajustaron sus márgenes al máximo.

De hecho, hoy en día lo que sucede en el rubro de los electrodomésticos es difícil de hallar en otro lado. Los precios de esos productos cayeron 6,6% en promedio, de acuerdo al relevamiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

"El IPC nacional creció durante 2025 un +31,5% mientras que el IPC Electrodomésticos de CABA cayó -6,6%", recopiló la consultora Vectorial en un reporte sectorial.

La explosión en la morosidad en el marco de una caída en las ventas en un nicho clave para el consumo de las familias habla a las claras del golpe en los bolsillos de los consumidores.

Para tener una idea: la morosidad del 41% que en promedio existe en las cadenas de electrodomésticos se compara con el 22,8% del crédito no bancario, que midió la consultora Eco Go.

El crédito bancario a las familias, por su parte, registró una morosidad del 9,3% a noviembre último, con un pico cercano al 12% para los préstamos personales (consumo).

Frávega, Cetrogar y Megatone, en problemas

El encarecimiento en el costo de los créditos pegó muy duro al interior de las cadenas comerciales, incluso en aquellas que ya tienen décadas funcionando en el mercado.

Uno de los casos más alarmantes es el de Bazar Avenida, donde la morosidad trepó por encima del 60%. Es decir, seis de cada diez clientes que financiaron las compras no pueden hacer frente a las cuotas.

En Coppel, que en los últimos años registró una morosidad más elevada que el promedio y no se dedica exclusivamente al financiamiento en la compra de electrodomésticos, la irregularidad alcanza al 70%.

De acuerdo a la página oficial de la compañía, el costo de los créditos también supera el promedio. Por un préstamo, la empresa dispone un costo financiero total (CFT) del 880% anual.

Más económico cuesta una línea para comprar muebles: 250% anual. Claramente son costos que exceden por lejos la inflación interanual y el ingreso proyectado de la gran mayoría de los asalariados.

En Frávega, por caso, la morosidad de los clientes se multiplicó por tres: pasó del 13% al 39% entre 2024 y finales de 2025, de acuerdo a los datos del BCRA.

Cetrogar sigue en el ranking a la hora de evaluar la morosidad de los clientes: alcanza en torno al 48% (contra 17% del año anterior).

Megatone se encuentra un escalón más abajo: sufre una irregularidad en las financiaciones otorgadas en torno del 43%, más cerca del promedio del rubro.

Aunque elevada, la cadena Carsa aparece en el ranking con una morosidad por debajo del resto. Alcanzó a fines del año pasado el 38% contra 15% del año anterior.

La morosidad más baja la tiene Naldo Lombardi, en torno al 25% (contra 5% del año anterior).

En promedio, la morosidad en las cadenas comerciales alcanza al 41%.

Electrodomésticos: un sector en crisis

Los números de las ventas de electrodomésticos son dramáticos.

"Las ventas de electrodomésticos durante el cuarto trimestre de 2025 se ubicaron un -18,6% por debajo, en términos reales, del registro correspondiente al mismo período del año anterior", destacó el informe de la consultora Vectorial.

"Las ventas de ‘línea blanca’ (heladeras, lavarropas, secadoras, lavavajillas, hornos y cocinas), ‘ínea marrón’ (dispositivos que incluyen televisores, equipos de música y reproductores de video), ‘línea gris’ (informática) y ‘pequeños electrodomésticos’ registraron caídas con respecto al mismo trimestre del año anterior de -10,1%, -22,1%, -26,8% y -25,2%, respectivamente", agregó el reporte.