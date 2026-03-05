jueves 5 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
El clima

Javier Milei: "No me van a llevar puesto como a Mauricio Macri"

El presidente Javier Milei ratificó que se retira de la política después de un eventual segundo mandato.

Por Agencia NA
image

El presidente Javier Milei reiteró su objetivo de alejarse del poder, si finalmente accede a un segundo mandato de su gobierno, que eventualmente se daría entre 2027 y 2031, según dijo en un reportaje que se dará a conocer en los próximos días.

Lee además
la uia salio al cruce luego del discurso de milei en el congreso: sin industria no hay nacion
Polémica

La UIA salió al cruce luego del discurso de Milei en el Congreso: "Sin industria no hay Nación"
milei, bullrich, cristina kirchner y kicillof: como quedaron en una encuesta
Relevamiento

Milei, Bullrich, Cristina Kirchner y Kicillof: cómo quedaron en una encuesta

En ese sentido, el mandatario remarcó: "Después del año 2031, no me ven más el pelo", y de esa manera ratificó su intención de alejarse de la política en el mediano plazo, después de lograr los objetivos que se había planetado con La Libertad Avanza (LLA), el partido que lo llevó a la Casa Rosada.

Por otra parte, se refirió en varios pasajes del reportaje a su relación con la oposición y aseveró que "No me van a llevar puesto como a (Mauricio) Macri", luego de los cruces y chicanas que protagonizó con varios legisladores durante su discurso del domingo último, en el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso.

El canal La Nación + emitió esta noche un fragmento de la nota que le hizo el periodista Luis Majul, y que será emitida íntegramente el próximo domingo, y en el cual abordó otros temas, entre ellos la trama judicial que involucra al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y uno de sus más estrechos colaboradores, Pablo Toviggino, tesorero de la entidad.

"Si son culpables lo tienen que pagar", aseveó Milei en torno a la causa por supuesta evasión por parte de la AFA, tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que tiene en vilo al fútbol local y otros estamentos.

Por otra parte, el presidente calificó de "prebendario y extorsionador" al empresario Javier Madanes Quintanilla, titular de la fábrica de neumáticos Fate, que cerró sus puertas a mediados de febrero y despidió a unos 900 empleados, y además es uno de los principales accionistas de Aluar (Aluminio Argentino), otra empresa en crisis.

Seguí leyendo

Cerró Cocot y Dufour: 140 trabajadores se quedaron en la calle

Una argentina varada en Dubai por la guerra le pide ayuda al Chiqui Tapia

Los analistas dieron su pronóstico sobre el dólar y la inflación: qué dice el REM

Nuevo sistema para votar en San Juan: la estrategia detrás de la decisión

Cómo será la audiencia pública que a fines de marzo debatirá la reforma a la Ley de Glaciares

La producción minera argentina creció 5,4% en enero de 2026

Un recordado ex jugador de River se sumó a La Libertad Avanza

Docentes universitarios de San Juan anunciaron dos semanas de paro y se sumarán a una marcha federal

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
al final, quebro un gigante del comercio de electrodomesticos
Crisis

Al final, quebró un gigante del comercio de electrodomésticos

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Al final, quebró un gigante del comercio de electrodomésticos
Crisis

Al final, quebró un gigante del comercio de electrodomésticos

Caos en Tribunales: un reo admitió haber golpeado a un guardia por tratos con droga e intentó atacar al fiscal
Gravísimo

Caos en Tribunales: un reo admitió haber golpeado a un guardia por "tratos con droga" e intentó atacar al fiscal

El funcionario judicial que sufrió el ataque trabaja en el edificio de calle Rivadavia.
Ataque a funcionario

El colmo: robaron en la casa de un fiscal sanjuanino que investiga los delitos contra la propiedad

Hay signos que tiene que aprovechar la suerte a favor frente a los juegos de azar.
Lo dicen los astros

Hagan sus apuestas: los 3 signos que corren con la suerte a favor en el azar

Perla (tercera de izquierda a derecha), la venedora del Quini 6 millonario, junto a su familia. video
Videonota

Perla, la agenciera nuevejulina de 77 años que vendió el Quini millonario: "Estoy feliz porque el ganador es un trabajador"

Te Puede Interesar

Ventas escolares: comerciantes de San Juan aseguraron que mucha gente consulta en el centro, aunque las expectativas son moderadas
Mercado

Ventas escolares: comerciantes de San Juan aseguraron que mucha gente consulta en el centro, aunque las expectativas son moderadas

Por Guillermo Alamino
La otra cara del paro en el fútbol sanjuanino en apoyo a Chiqui Tapia: silencio de la Liga, resistencia de los clubes y el impacto económico del parate
Impacto

La otra cara del paro en el fútbol sanjuanino en apoyo a Chiqui Tapia: silencio de la Liga, resistencia de los clubes y el impacto económico del parate

El diputado Gustavo Usín pidió votación nominal y así fue. La nueva Ley de Lemas ganó por 26 a 9. 
Análisis

Nuevo sistema para votar en San Juan: la estrategia detrás de la decisión

Detuvieron a una enfermera trucha en el Rawson: se descubrió todo cuando se peleó con un médico
Grave

Detuvieron a una enfermera trucha en el Rawson: se descubrió todo cuando se peleó con un médico

Nadie se salva: los jueces y fiscales que fueron víctimas de robos en San Juan
Antecedentes

Nadie se salva: los jueces y fiscales que fueron víctimas de robos en San Juan