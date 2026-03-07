sábado 7 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Vuelta a San Juan Damas

Camino a la gloria: Maribel Aguirre mantiene la general y Revetria ganó la etapa 4 en Sarmiento

Florencia Revetria se quedó con la cuarta etapa en el Alto del Pedernal, pero la sanjuanina Maribel Aguirre llegó en el grupo de punta y defendió el liderazgo de la clasificación general. Este domingo, la carrera se definirá en la Avenida Circunvalación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-03-07 at 20.58.56

La Vuelta a San Juan Damas 2026 entró en su tramo decisivo. Este sábado, la cuarta etapa tuvo como escenario el departamento Sarmiento, con un recorrido de 62 kilómetros que partió desde la plaza departamental y culminó en el exigente ascenso al Alto del Pedernal, a la altura del Dique Las Crucecitas.

Lee además
Imagen de archivo.
Ciclismo

Maribel Aguirre, la ama provisoria de la Vuelta a San Juan Damas 2026: voló en Rivadavia y nuevamente terminó como líder
el otro bonomo: crecio entre radios, siguio los pasos de su familia y ahora tendra su propio programa deportivo
Historia

El otro Bonomo: creció entre radios, siguió los pasos de su familia y ahora tendrá su propio programa deportivo

En ese terreno, la victoria quedó en manos de Florencia Revetria, del equipo Armonía Cycles, quien se impuso en un sprint apretado en la llegada en altura. Detrás de ella finalizaron Delfina Dibella y la sanjuanina Maribel Aguirre, que cruzó tercera y logró mantener el liderazgo de la clasificación general.

WhatsApp Image 2026-03-07 at 20.58.57

Aguirre, representante del equipo Municipalidad de Pocito, había comenzado la jornada con una ventaja de 20 segundos sobre Jennifer Francone (Diberbool) y de 26 segundos respecto a Julieta Benedetti (Pablo González Lula Bikes). Con su llegada en el grupo de punta, la pocitana consiguió sostener la diferencia y llegará como líder a la última etapa.

La carrera se puso en marcha a las 16 desde el centro de Sarmiento y, tras un tramo inicial neutralizado, tuvo el kilómetro cero sobre Ruta Nacional 40. Desde allí, el pelotón transitó diferentes arterias del departamento antes de encarar el tramo final hacia el Alto del Pedernal, donde se definió la jornada.

WhatsApp Image 2026-03-07 at 20.59.06

Con este resultado, la competencia femenina queda abierta para su desenlace. La definición será este domingo en la Avenida Circunvalación, donde las ciclistas deberán completar seis giros al anillo interno, totalizando aproximadamente 96 kilómetros.

Será el último esfuerzo para las 124 corredoras que formaron parte de esta segunda edición de la Vuelta, que comenzó el martes 3 de marzo con el prólogo en Santa Lucía y tendrá su cierre en Capital.

La carrera es organizada por la Fundación Planeta Ramírez, cuenta con la fiscalización de la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta y el auspicio del Gobierno de San Juan.

Temas
Seguí leyendo

Atención fútbol sanjuanino: la AFA crea un nuevo torneo y hay nuevo mapa del ascenso

Golazos de Lionel Messi y Rodrigo De Paul para el triunfo del Inter Miami tras la visita a Donald Trump

Argentina estrenará camiseta en la Finalissima y genera preocupación de cara al partido

La preocupación de Colapinto tras la clasificación en Australia: "Es muy difícil solucionarlo tan rápido"

UPCN pegó primero y quedó a un paso de semifinales

Una uruguaya se quedó con el capítulo III de la Vuelta a San Juan Damas 2026; la general sigue siendo de Maribel Aguirre

Sportivo Desamparados anunció la salida de dos futbolistas: uno de ellos por "falta de respeto"

La explicación de Franco Colapinto tras el peligroso incidente que protagonizó con Lewis Hamilton en la práctica del GP de Australia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen archivo del viejo torneo Federal B.
Como el viejo Federal B

Atención fútbol sanjuanino: la AFA crea un nuevo torneo y hay nuevo mapa del ascenso

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Así se ve hoy la calle Amable Jones. video
El drone de Tiempo 

Se viene una "doble vía" para descogestionar la Libertador: cómo será y cómo se ve hoy desde el cielo

Impactante video: familiares de un preso se prendieron fuego accidentalmente al quemar neumáticos
De no creer

Impactante video: familiares de un preso se prendieron fuego accidentalmente al quemar neumáticos

Quiénes son los detenidos por el asalto a la anciana en Rivadavia: a la mujer de 80 años la desfiguraron y le llevaron de todo
Video

Quiénes son los detenidos por el asalto a la anciana en Rivadavia: a la mujer de 80 años la desfiguraron y le llevaron de todo

Un joven lucha por su vida tras ser atropellado por un colectivo en Rivadavia
Lamentable

Un joven lucha por su vida tras ser atropellado por un colectivo en Rivadavia

Un pozo negro y el fernet de los pobres: los sorprendentes e históricos hallazgos en una plaza sanjuanina video
Videonota

Un pozo negro y el "fernet de los pobres": los sorprendentes e históricos hallazgos en una plaza sanjuanina

Te Puede Interesar

La baja de la edad de imputabilidad de delitos ya es ley en Argentina. 
Menores que delinquen

La baja de la edad de imputabilidad desafía la infraestructura en el Penal de Chimbas

Por Miriam Walter
Ahora, el alerta por tormentas rige para todo San Juan.
Hay alerta

San Juan y ¿un domingo pasado por agua?: mirá cómo estará el tiempo

El otro Bonomo: creció entre radios, siguió los pasos de su familia y ahora tendrá su propio programa deportivo
Historia

El otro Bonomo: creció entre radios, siguió los pasos de su familia y ahora tendrá su propio programa deportivo

Imagen ilustrativa. 
Tribunales

Un sanjuanino que abusó de sus tres hijos iba a empezar a ser juzgado y desapareció

Imagen archivo del viejo torneo Federal B.
Como el viejo Federal B

Atención fútbol sanjuanino: la AFA crea un nuevo torneo y hay nuevo mapa del ascenso