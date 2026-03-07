Camino a la gloria: Maribel Aguirre mantiene la general y Revetria ganó la etapa 4 en Sarmiento

La Vuelta a San Juan Damas 2026 entró en su tramo decisivo. Este sábado, la cuarta etapa tuvo como escenario el departamento Sarmiento, con un recorrido de 62 kilómetros que partió desde la plaza departamental y culminó en el exigente ascenso al Alto del Pedernal, a la altura del Dique Las Crucecitas.

En ese terreno, la victoria quedó en manos de Florencia Revetria, del equipo Armonía Cycles, quien se impuso en un sprint apretado en la llegada en altura. Detrás de ella finalizaron Delfina Dibella y la sanjuanina Maribel Aguirre, que cruzó tercera y logró mantener el liderazgo de la clasificación general.

Aguirre, representante del equipo Municipalidad de Pocito, había comenzado la jornada con una ventaja de 20 segundos sobre Jennifer Francone (Diberbool) y de 26 segundos respecto a Julieta Benedetti (Pablo González Lula Bikes). Con su llegada en el grupo de punta, la pocitana consiguió sostener la diferencia y llegará como líder a la última etapa.

La carrera se puso en marcha a las 16 desde el centro de Sarmiento y, tras un tramo inicial neutralizado, tuvo el kilómetro cero sobre Ruta Nacional 40. Desde allí, el pelotón transitó diferentes arterias del departamento antes de encarar el tramo final hacia el Alto del Pedernal, donde se definió la jornada.

Con este resultado, la competencia femenina queda abierta para su desenlace. La definición será este domingo en la Avenida Circunvalación, donde las ciclistas deberán completar seis giros al anillo interno, totalizando aproximadamente 96 kilómetros.

Será el último esfuerzo para las 124 corredoras que formaron parte de esta segunda edición de la Vuelta, que comenzó el martes 3 de marzo con el prólogo en Santa Lucía y tendrá su cierre en Capital.

La carrera es organizada por la Fundación Planeta Ramírez, cuenta con la fiscalización de la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta y el auspicio del Gobierno de San Juan.