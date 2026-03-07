sábado 7 de marzo 2026

Cómo será

Argentina estrenará camiseta en la Finalissima y genera preocupación de cara al partido

En el partido ante España, el equipo de Lionel Scaloni presentará su segunda equipación para la Copa del Mundo que se disputará en junio.

Por Agencia NA
image

La Selección argentina estrenará su equipación suplente para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en la Finalissima ante su par de España, generando preocupación en los fanáticos ya que la ´Albiceleste´ nunca salió campeón vistiendo un uniforme alternativo.

E seleccionado de Lionel Scaloni estrenará ante España su segunda equipación para la Copa del Mundo, un uniforme absolutamente negro con detalles blancos y azules, como se había filtrado hace ya un tiempo en las redes sociales.

Si bien la revelación de esta equipación es algo que las selecciones deben hacer con un tiempo de antelación al inicio del certamen intercontinental, lo cierto es que la estadística de la ´Albiceleste´ vistiendo la camiseta suplente en finales, no favorece a la Argentina ya que siempre salió campeón utilizando el tradicional manto celeste y blanco.

image

En el total de su historial como selección, la Argentina disputó tan solo dos finales vistiendo la camiseta suplente y ambas fueron mundiales, tanto en Italia en 1990 y en Brasil en 2014. En ambas finales, la ´Albiceleste´ vistió de azul, cayó por 1-0 y ante el mismo rival: Alemania.

