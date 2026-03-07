sábado 7 de marzo 2026

MLS

Golazos de Lionel Messi y Rodrigo De Paul para el triunfo del Inter Miami tras la visita a Donald Trump

El equipo de Miami le ganó por 2 a 1 a DC United por la Fecha 3 de la MLS. El capitán argentino tuvo un 1er tiempo muy activo, en el segundo cuidó su físico y tuvo poca acción.

Por Agencia NA
INTER

Inter Miami derrotó 2-1 a DC United en el M&T Bank Stadium de Baltimore por la tercera fecha de la MLS, con goles de Rodrigo De Paul y Lionel Messi, en una jornada que quedó inevitablemente ligada a la reciente visita del plantel a la Casa Blanca, donde fue recibido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la consagración en la MLS Cup 2025.

el otro bonomo: crecio entre radios, siguio los pasos de su familia y ahora tendra su propio programa deportivo
Historia

El otro Bonomo: creció entre radios, siguió los pasos de su familia y ahora tendrá su propio programa deportivo
Imagen archivo del viejo torneo Federal B.
Como el viejo Federal B

Atención fútbol sanjuanino: la AFA crea un nuevo torneo y hay nuevo mapa del ascenso

El conjunto dirigido por Javier Mascherano pegó de entrada: De Paul abrió la cuenta a los 17 minutos con un golazo, mientras que Messi amplió a los 27 con una definición de alto nivel tras un pase de Mateo Silvetti. DC United descontó en el complemento por intermedio de Tai Baribo, pero no le alcanzó para evitar la caída. Con este triunfo, Inter Miami llegó a seis puntos en tres partidos y quedó en la zona alta de la Conferencia Este.

La previa del encuentro había tenido un impacto mundial. El jueves, Messi y sus compañeros fueron homenajeados en Washington por la conquista del título 2025 de la MLS. Durante la ceremonia, el capitán argentino le entregó a Trump una pelota rosa y el club también le obsequió una camiseta con el número 47, en referencia a su condición de 47° presidente estadounidense.

En el acto, Trump elogió especialmente a Messi por haber elegido jugar en Miami y hasta se permitió bromear con el plantel, al detenerse puntualmente en la figura de De Paul. Según Reuters, el mandatario destacó la dimensión global del rosarino y aprovechó la ceremonia para mezclar el reconocimiento deportivo con comentarios políticos sobre la agenda internacional de su gobierno.

Ya en la cancha, Inter Miami dejó de lado el ruido extrafutbolístico y respondió con autoridad. La sociedad argentina volvió a marcar diferencias: De Paul encendió la tarde con su pegada y Messi la terminó de decorar con otra definición marca registrada, para firmar un triunfo valioso en una jornada atípica, con fútbol, poder y exposición global condensados en menos de 72 horas.

