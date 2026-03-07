Atención fútbol sanjuanino: la AFA crea un nuevo torneo y hay nuevo mapa del ascenso

Torneo Argentino del Interior, así se llamará el nuevo torneo creado por AFA y reemplazará al viejo Federal B, eliminado hace unos años y que perjudicó -y mucho- a equipos sanjuaninos tanto como Sportivo Desamparados, Peñarol, Alianza, entre otros.

Historia El otro Bonomo: creció entre radios, siguió los pasos de su familia y ahora tendrá su propio programa deportivo

Declaraciones El presidente López Peláez, sincero y autocrítico tras el escándalo que envuelve a su club: "Estoy muy preocupado"

Este torneo comenzará el próximo abril de 2027 y será integrado por 64 equipos. Todos ellos lucharán por 6 ascensos directos al Federal A. Este campeonato se convertirá en la cuarta división del fútbol argentino y estará entre el Federal A y el Regional Amateur.

La decisión busca reorganizar la pirámide de competencias del interior luego de la eliminación del Federal B en 2018, una medida que durante años fue cuestionada por dirigentes y clubes de todo el país. El nuevo certamen se ubicará como segunda categoría del Consejo Federal, por debajo del Torneo Federal A y por encima del Torneo Regional Federal Amateur.

El torneo tendrá un mínimo de 64 equipos, distribuidos en ocho regiones deportivas, con ocho clubes en cada zona. La competencia se disputará entre abril y diciembre y tendrá un formato regional en la primera etapa, con partidos todos contra todos, para luego avanzar a una fase de playoffs eliminatorios.

El acceso a la nueva categoría será por dos vías. Por un lado, mediante la clasificación deportiva desde el Regional Amateur. Por otro, a través de licencias institucionales que evaluará el Consejo Federal, teniendo en cuenta criterios como infraestructura, historia deportiva, situación económica y personería jurídica al día.

Además, se analiza implementar un mínimo de cuatro contratos profesionales, lo que le daría al torneo un carácter semiprofesional.

Con esta reestructuración, el Torneo Regional Federal Amateur continuará disputándose, aunque pasará a ser la tercera categoría del interior. Desde 2026 comenzará entre agosto o septiembre y finalizará en diciembre, manteniendo su sistema de clasificación para los campeones de ligas y clubes con licencia deportiva.

De esta manera, a partir de 2027 el esquema del fútbol del interior quedará conformado por el Torneo Federal A, el nuevo Federal B y el Regional Amateur, recuperando una estructura escalonada que durante más de una década permitió el crecimiento deportivo de numerosos clubes del país.

Fuente: La Voz