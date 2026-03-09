Vuelve el fútbol en Qatar y crece la expectativa por la Finalissima entre Argentina y España

El regreso del fútbol en Qatar volvió a poner en escena a uno de los partidos más esperados del calendario internacional: la Finalissima entre la Selección Argentina y España. El anuncio de la federación catarí sobre la reanudación de sus torneos locales, programada para este jueves desde las 21.30, abrió una señal de normalización en el país y reavivó la expectativa de que el encuentro se dispute finalmente en Doha.

La actividad había sido suspendida hace once días debido a la inestabilidad generada por la escalada bélica en Medio Oriente, situación que también puso en duda la realización del duelo entre el campeón de América y el campeón de Europa.

El partido está previsto para el 27 de marzo en el estadio Lusail, el mismo escenario que albergó la final del Mundial 2022. En las últimas semanas, sin embargo, distintas autoridades evaluaron alternativas ante la posibilidad de trasladar el encuentro a otra sede.

En ese contexto aparecieron como opciones el Hard Rock Stadium de Miami, el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Wembley en Londres y el Santiago Bernabéu en Madrid. Aun así, desde la UEFA señalaron recientemente que por ahora no se está considerando un cambio de escenario.

El debate sobre la sede también se trasladó al ámbito deportivo. El entrenador de España, Luis de la Fuente, sostuvo públicamente que ante el clima de tensión en la región “lo mejor sería buscar una nueva sede”, una postura que refleja la preocupación que existe en algunos sectores por la situación geopolítica.

El conflicto tomó mayor dimensión tras la respuesta de Irán a los ataques militares de Estados Unidos e Israel, que incluyeron bombardeos en países cercanos, entre ellos Qatar. Ese contexto fue el que llevó a suspender la actividad deportiva en el país.

Ahora, con la decisión de reactivar el fútbol local, las miradas vuelven a centrarse en la Finalissima. En los próximos días se espera una definición oficial sobre si el partido entre el equipo dirigido por Lionel Scaloni y la selección española podrá disputarse en Doha.

Además de ese compromiso, la Selección Argentina tiene previsto jugar un amistoso frente a Qatar el 31 de marzo, también en el estadio Lusail, en lo que sería el cierre de su gira internacional.