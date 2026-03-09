lunes 9 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En medio del conflicto

Vuelve el fútbol en Qatar y crece la expectativa por la Finalissima entre Argentina y España

Tras varios días, Qatar anunció la reanudación de sus competiciones locales y volvió a tomar fuerza la posibilidad de que la Finalissima entre Argentina y España se dispute el 27 de marzo en el estadio Lusail.

Por Redacción Tiempo de San Juan
finalissima_862x485

El regreso del fútbol en Qatar volvió a poner en escena a uno de los partidos más esperados del calendario internacional: la Finalissima entre la Selección Argentina y España. El anuncio de la federación catarí sobre la reanudación de sus torneos locales, programada para este jueves desde las 21.30, abrió una señal de normalización en el país y reavivó la expectativa de que el encuentro se dispute finalmente en Doha.

Lee además
peligra la finalissima: qatar suspendio su actividad deportiva y el partido no se jugaria
Alerta máxima

Peligra la Finalissima: Qatar suspendió su actividad deportiva y el partido no se jugaría
el burrito ortega, feliz en su cumpleanos 52: faceta de cantante y el escudo de river en la piel
Video

El Burrito Ortega, feliz en su cumpleaños 52: faceta de cantante y el escudo de River en la piel

La actividad había sido suspendida hace once días debido a la inestabilidad generada por la escalada bélica en Medio Oriente, situación que también puso en duda la realización del duelo entre el campeón de América y el campeón de Europa.

El partido está previsto para el 27 de marzo en el estadio Lusail, el mismo escenario que albergó la final del Mundial 2022. En las últimas semanas, sin embargo, distintas autoridades evaluaron alternativas ante la posibilidad de trasladar el encuentro a otra sede.

En ese contexto aparecieron como opciones el Hard Rock Stadium de Miami, el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Wembley en Londres y el Santiago Bernabéu en Madrid. Aun así, desde la UEFA señalaron recientemente que por ahora no se está considerando un cambio de escenario.

El debate sobre la sede también se trasladó al ámbito deportivo. El entrenador de España, Luis de la Fuente, sostuvo públicamente que ante el clima de tensión en la región “lo mejor sería buscar una nueva sede”, una postura que refleja la preocupación que existe en algunos sectores por la situación geopolítica.

El conflicto tomó mayor dimensión tras la respuesta de Irán a los ataques militares de Estados Unidos e Israel, que incluyeron bombardeos en países cercanos, entre ellos Qatar. Ese contexto fue el que llevó a suspender la actividad deportiva en el país.

Ahora, con la decisión de reactivar el fútbol local, las miradas vuelven a centrarse en la Finalissima. En los próximos días se espera una definición oficial sobre si el partido entre el equipo dirigido por Lionel Scaloni y la selección española podrá disputarse en Doha.

Además de ese compromiso, la Selección Argentina tiene previsto jugar un amistoso frente a Qatar el 31 de marzo, también en el estadio Lusail, en lo que sería el cierre de su gira internacional.

Temas
Seguí leyendo

El Ironman vuelve a San Juan: la exigente carrera tendrá 70.3 millas, atravesará los diques y el centro sanjuanino

Bombazo en la Fórmula 1: el jefe de Mercedes buscaría comprar la escudería en la que corre Colapinto

La cuarta bandeja en La Bombonera, a punto de ser anunciada: los detalles de la nueva obra

Quiénes son los dirigentes sanjuaninos que estuvieron con Chiqui Tapia en Córdoba y el pedido que le harán tras los anuncios

Ni Magis TV ni Xuper TV, dónde no perderte detalle de Franco Colapinto en el Gran Premio de China

Banco Hispano festejó en casa y se quedó con el Torneo Sol de Verano en el Cantoni

La Liga Sanjuanina cubrirá el 50% del pago de árbitros tras el paro en apoyo a Tapia

Escándalo en el fútbol brasilero: batalla campal multitudinaria en el clásico y ¡23 expulsados en una final!

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
quienes son los dirigentes sanjuaninos que estuvieron con chiqui tapia en cordoba y el pedido que le haran tras los anuncios
Los entretelones

Quiénes son los dirigentes sanjuaninos que estuvieron con Chiqui Tapia en Córdoba y el pedido que le harán tras los anuncios

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

Vouchers educativos en 2026: cómo saber si seguís siendo beneficiario
Expectativa

Vouchers educativos en 2026: cómo saber si seguís siendo beneficiario

Votaron a la reina y la virreina de la Fiesta de la Empanada Casera en La Bebida: quiénes fueron las elegidas
Rivadavia

Votaron a la reina y la virreina de la Fiesta de la Empanada Casera en La Bebida: quiénes fueron las elegidas

Un joven chocó y mató a dos policías: estaba alcoholizado
Tragedia

Un joven chocó y mató a dos policías: estaba alcoholizado

En Chimbas: circulaba a gran velocidad en su moto, chocó de atrás a otra y falleció producto de los golpes
Delitos Especiales

En Chimbas: circulaba a gran velocidad en su moto, chocó de atrás a otra y falleció producto de los golpes

¿Otra vez tormentas? Cuál es el pronóstico para este lunes en San Juan
Pronóstico

¿Otra vez tormentas? Cuál es el pronóstico para este lunes en San Juan

Te Puede Interesar

El operativo verano de San Juan acaba de culminar.
Balance

De la falta de cinturón a curiosear el celular: las excusas de los conductores sanjuaninos tras el Operativo Verano

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los detalles del Mega Outlet que realiza la Cámara de Comercio en San Juan y qué se ofrece.
Para aprovechar

Última semana del Mega Outlet en San Juan: qué descuentos se ofrecen y cómo van las ventas

Encuentran un arsenal en la casa de un sujeto que amenazó de muerte a un vecino en Caucete
Procedimiento

Encuentran un arsenal en la casa de un sujeto que amenazó de muerte a un vecino en Caucete

El IVA, Ingresos Brutos, Sellos y Tasas municipales encarecen el costo de cualquier préstamo. San Juan se ubica entre las que menos cobran en el país.
Datos financieros

San Juan, entre las provincias donde menos costo tiene tomar un préstamo: por qué

Quiénes son los dirigentes sanjuaninos que estuvieron con Chiqui Tapia en Córdoba y el pedido que le harán tras los anuncios
Los entretelones

Quiénes son los dirigentes sanjuaninos que estuvieron con Chiqui Tapia en Córdoba y el pedido que le harán tras los anuncios