Ni Magis TV ni Xuper TV, dónde no perderte detalle de Franco Colapinto en el Gran Premio de China

Franco Colapinto volvió a la Fórmula 1 en la apertura del Gran Premio de Australia y todas sus carreras en la temporada 2026 podrán disfrutarse en vivo a través de Disney+ Plan Premium. La próxima, el Gran Premio de China.
Tras su complicado debut en Australia, el piloto argentino se encamina a la siguiente fecha del calendario de la gran competencia del automovilismo internacional.
Esta plataforma es el sitio ideal para conocer el día y la hora de las prácticas, la clasificación y la carrera, sin correr el riesgo que plantean alternativas como Magis TV y Xuper TV.
F1 – GP China – Práctica #1
00:30 ARG // ESPN en Disney+ Plan Premium
00:30 CHI/PAR/URU – 23:30 BOL/VEN (aún es 12 de marzo) – 22:30 COL/ECU/PER (aún es 12 de marzo) // Disney+ Plan Premium
F1 – GP China – Clasificación Sprint
04:30 ARG // ESPN en Disney+ Plan Premium
04:30 CHI/PAR/URU – 03:30 BOL/VEN – 02:30 COL/ECU/PER // Disney+ Plan Premium
F1 – GP China – Carrera Sprint
00:00 ARG // ESPN en Disney+ Plan Premium
00:00 CHI/PAR/URU – 23:00 BOL/VEN (aún es 13 de marzo) – 22:00 COL/ECU/PER (aún es 13 de marzo) // Disney+ Plan Premium
F1 – GP China – Clasificación
04:00 ARG // ESPN en Disney+ Plan Premium
04:00 CHI/PAR/URU – 03:00 BOL/VEN – 02:00 COL/ECU/PER // Disney+ Plan Premium
F1 – GP China– Carrera
04:00 ARG // ESPN en Disney+ Plan Premium
04:00 CHI/PAR/URU – 03:00 BOL/VEN – 02:00 COL/ECU/PER // Disney+ Plan Premium
