lunes 9 de marzo 2026

Fórmula 1

Ni Magis TV ni Xuper TV, dónde no perderte detalle de Franco Colapinto en el Gran Premio de China

Tras su complicado debut en Australia, el piloto argentino se encamina a la siguiente fecha del calendario de la gran competencia del automovilismo internacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Franco Colapinto volvió a la Fórmula 1 en la apertura del Gran Premio de Australia y todas sus carreras en la temporada 2026 podrán disfrutarse en vivo a través de Disney+ Plan Premium. La próxima, el Gran Premio de China.

Cuándo corre Colapinto en la F1: fecha, hora y TV en vivo de las carreras

Viernes 13 de marzo

F1 – GP China – Práctica #1

00:30 ARG // ESPN en Disney+ Plan Premium

00:30 CHI/PAR/URU – 23:30 BOL/VEN (aún es 12 de marzo) – 22:30 COL/ECU/PER (aún es 12 de marzo) // Disney+ Plan Premium

F1 – GP China – Clasificación Sprint

04:30 ARG // ESPN en Disney+ Plan Premium

04:30 CHI/PAR/URU – 03:30 BOL/VEN – 02:30 COL/ECU/PER // Disney+ Plan Premium

Sábado 14 de marzo

F1 – GP China – Carrera Sprint

00:00 ARG // ESPN en Disney+ Plan Premium

00:00 CHI/PAR/URU – 23:00 BOL/VEN (aún es 13 de marzo) – 22:00 COL/ECU/PER (aún es 13 de marzo) // Disney+ Plan Premium

F1 – GP China – Clasificación

04:00 ARG // ESPN en Disney+ Plan Premium

04:00 CHI/PAR/URU – 03:00 BOL/VEN – 02:00 COL/ECU/PER // Disney+ Plan Premium

Domingo 15 de marzo

F1 – GP China– Carrera

04:00 ARG // ESPN en Disney+ Plan Premium

04:00 CHI/PAR/URU – 03:00 BOL/VEN – 02:00 COL/ECU/PER // Disney+ Plan Premium

FUENTE: Espn.com.ar

