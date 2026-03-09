Ni Magis TV ni Xuper TV, dónde no perderte detalle de Franco Colapinto en el Gran Premio de China

Franco Colapinto volvió a la Fórmula 1 en la apertura del Gran Premio de Australia y todas sus carreras en la temporada 2026 podrán disfrutarse en vivo a través de Disney+ Plan Premium. La próxima, el Gran Premio de China.

Esta plataforma es el sitio ideal para conocer el día y la hora de las prácticas, la clasificación y la carrera, sin correr el riesgo que plantean alternativas como Magis TV y Xuper TV.

Cuándo corre Colapinto en la F1: fecha, hora y TV en vivo de las carreras Viernes 13 de marzo F1 – GP China – Práctica #1 00:30 ARG // ESPN en Disney+ Plan Premium 00:30 CHI/PAR/URU – 23:30 BOL/VEN (aún es 12 de marzo) – 22:30 COL/ECU/PER (aún es 12 de marzo) // Disney+ Plan Premium F1 – GP China – Clasificación Sprint 04:30 ARG // ESPN en Disney+ Plan Premium 04:30 CHI/PAR/URU – 03:30 BOL/VEN – 02:30 COL/ECU/PER // Disney+ Plan Premium Sábado 14 de marzo F1 – GP China – Carrera Sprint 00:00 ARG // ESPN en Disney+ Plan Premium 00:00 CHI/PAR/URU – 23:00 BOL/VEN (aún es 13 de marzo) – 22:00 COL/ECU/PER (aún es 13 de marzo) // Disney+ Plan Premium F1 – GP China – Clasificación 04:00 ARG // ESPN en Disney+ Plan Premium 04:00 CHI/PAR/URU – 03:00 BOL/VEN – 02:00 COL/ECU/PER // Disney+ Plan Premium Domingo 15 de marzo F1 – GP China– Carrera 04:00 ARG // ESPN en Disney+ Plan Premium 04:00 CHI/PAR/URU – 03:00 BOL/VEN – 02:00 COL/ECU/PER // Disney+ Plan Premium FUENTE: Espn.com.ar

