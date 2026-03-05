Tras el fin de Xuper TV y Magis TV: el mapa de las plataformas gratuitas y legales para seguir viendo series y películas

El bloqueo de las plataformas Xuper TV y Magis TV en Argentina dejó a miles de usuarios sin una de las alternativas más utilizadas para ver películas, series, canales de televisión y hasta eventos deportivos sin pagar servicios de streaming.

A no desesperar Llegó la hora de sustituir a Xuper TV y Magis TV: conocé las alternativas seguras en 2026

La medida se tomó luego de que se comprobara que ambas aplicaciones retransmitían contenidos sin contar con autorización de los titulares de derechos. Es decir, difundían material audiovisual sin licencias ni acuerdos comerciales, por lo que fueron consideradas plataformas piratas.

Sin embargo, una investigación derivó en una orden judicial que dispuso bloquear sus dominios y servidores, lo que terminó dejándolas fuera de funcionamiento. A partir de esa decisión, también comenzaron a aplicarse medidas para desactivar estas aplicaciones en distintos dispositivos. Algunas plataformas tecnológicas incluso empezaron a detectar automáticamente apps vinculadas a la piratería audiovisual y bloquear su uso.

Con Xuper TV y Magis TV fuera de escena, muchos usuarios comenzaron a buscar nuevas alternativas para seguir viendo contenido online. Existen varias plataformas gratuitas y legales que permiten acceder a películas, series y programas sin necesidad de pagar una suscripción.

Entre las opciones más conocidas aparecen:

YouTube: es una de las plataformas de video más utilizadas del mundo y ofrece acceso gratuito a millones de contenidos. Además de videos cortos, allí se pueden encontrar documentales, conciertos completos, series web, transmisiones en vivo, programas de entretenimiento y contenido educativo. Muchas productoras y canales oficiales también suben películas o capítulos completos de series.

Pluto TV: es un servicio gratuito financiado con publicidad que combina dos formatos: canales en vivo y un catálogo de contenido a demanda. Permite ver programación similar a la televisión tradicional, con señales temáticas de cine, series, realities o animé. En su catálogo aparecen títulos populares como CSI Miami, The Walking Dead, Daredevil o Naruto. Una de sus ventajas es que no exige crear una cuenta para comenzar a mirar.

Rakuten TV: dentro de esta plataforma existe una sección llamada “Free” donde se pueden ver películas sin costo, financiadas por publicidad. Allí se incluyen producciones que fueron populares en el cine o en televisión años atrás. Entre los títulos disponibles se pueden encontrar películas como Alvin y las ardillas 2, El justiciero o Sin rastro.

FilmRise: se trata de una plataforma estadounidense que ofrece series y películas de forma gratuita a cambio de publicidad. Su catálogo incluye producciones clásicas y otras más recientes, con títulos como Medici, The Dick Van Dyke Show o el programa Hot Ones.

ViX: es un servicio orientado principalmente al público de habla hispana. Ofrece una selección de películas, series y contenidos familiares sin costo, además de producciones latinoamericanas y programas de entretenimiento.

Tubi: es otra plataforma de streaming gratuito que funciona con anuncios. Cuenta con un amplio catálogo de películas y series de distintos géneros, desde acción y comedia hasta producciones independientes. Está disponible para celulares, Smart TV y navegadores web, y puede descargarse desde tiendas oficiales.

El cierre de Xuper TV y Magis TV no solo estuvo relacionado con la retransmisión ilegal de contenidos. También puso sobre la mesa los riesgos de seguridad asociados a este tipo de aplicaciones, que muchas veces se instalan mediante archivos APK descargados desde sitios no oficiales.

Ese tipo de descargas puede abrir la puerta a programas maliciosos, robo de información personal o problemas en los dispositivos. Por eso, especialistas en tecnología suelen recomendar utilizar aplicaciones disponibles en tiendas oficiales.

Con estas plataformas piratas fuera de funcionamiento, las opciones legales y gratuitas aparecen ahora como la alternativa más segura para seguir viendo películas, series y programas a través de internet.