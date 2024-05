Turismo, al rescate de los paraísos de aguas termales en San Juan

Por ejemplo, dijo, hay áreas promisorias en Angaco y Albardón. "En Angaco hay un pozo de agua termal que sería un lujo también sumarlo a lo que es todos los emprendimientos termales. Hemos ido a ver y estamos trabajando a full en el relevamiento, sobre todo para descubrir lugares nuevos y poder hacer rutas nuevas, y poder sumar a las rutas convencionales como es la Ruta del Vino, del Olivo, la Ruta del Cielo que tenemos ahora. Entonces, la Ruta Termal de San Juan es uno de nuestros objetivos", describió la funcionaria.

Pismanta, relanzado

El 30 de noviembre se inauguró el Termas Pismanta Hotel & Spa – Aguas del Cura S.A., tras lograrse la recuperación de esta histórica infraestructura hotelera del departamento Iglesia, que pone en valor el patrimonio turístico en la zona de montañas para difundir los atractivos paisajísticos. Desde el 2 de enero de este año que está dispuesto para la llegada de los turistas.

La concesión la tiene la empresa Aguas del Cura, propiedad de Eduardo Jaime, que se hizo cargo de las refacciones del edificio. Eso se dio tras quitarle el Estado la concesión a la cooperativa Cacique Pismanta que había manejado el lugar con algunos inconvenientes durante los últimos años, en los que no se lograron las metas previstas y quedó la infraestructura, sin inversiones, desmejorada. Jaime se encargó de dejar un sector a nuevo y siguió con el plan de obras en etapas. En esa oportunidad quedaron inauguradas la totalidad de las habitaciones, 42, más una suit presidencial, con todos sus detalles.

Sobre cómo funciona el Hotel Termas Pismanta, Barboza dijo que "anda muy bien, tenemos contacto con Eduardo que es su concesionario y la verdad que es un hotel que anda full y los servicios son de primera". Se espera que se incluyan nuevos servicios conforme pasan los meses, ya que las aguas termales quedaron para una segunda etapa.

La Laja, a estrenar

Con la ventaja de estar muy cerca de la ciudad de San Juan, en Albardón, el nuevo Hotel La Laja espera para arrancar a funcionar con un edificio totalmente hecho de cero. Se terminó el año pasado y fue fruto del acuerdo al que llegó el Grupo Ivisa con el Gobierno de San Juan a cambio de la renovación del contrato por el manejo de los casinos en la provincia. Así, la empresa tuvo el doble compromiso de crear un hotel cinco estrellas -que se inauguró en abril, en pleno centro-, y recuperar los baños termales albardoneros, que quedaron listos pero sin concesionar.

Con las comodidades de un tres estrellas y aprovechando todo el particular paisaje de la zona albardonera, este emprendimiento cuenta con 1.200 m2 y 22 habitaciones que ofrecen 60 plazas, con un servicio termal dispuesto en cuatro piletas construidas a diferentes niveles.

Según dijo a Tiempo de San Juan la funcionaria, "el hotel de La Laja es el que estamos a punto de lanzar la licitación, armando todos los pliegos. Está terminado y está listo para que algún interesado pueda tomar la concesión".

Barboza dijo que este proceso no tiene fecha concreta pero es inmimente: "yo hice el pedido de concesión hace rato, había un par de temas administrativos que resolver, pero ya está listo". No precisó el plazo de concesión que ofrecerá el Gobierno al gestor privado pero consignó que "generalmente en un hotel las concesiones son algo de 20 años".

La convocatoria se prevé hacer amplia, tanto para eventuales operadores provinciales como nacionales o incluso internacionales. "La persona que quiera, sí, y tendrá que por supuesto cumplir con todas las bases y condiciones de lo que es la licitación", apuntó Barboza.

La idea es tener esta concesión resuelta en las próximas semanas. "Nosotros queríamos que para las vacaciones de invierno estuviera funcionando. Y está todo para que empiece a funcionar, así que la verdad que soñamos con que pueda estar ya concesionado para las vacaciones de invierno, porque está listo, está impecable y tiene todo", opinó la secretaria de Turismo.

Ya hay interesados en manejar La Laja. Barboza contó que "hay gente interesada también de acá y de otras provincias, que tienen hoteles termales en otras provincias". Y dijo que "al menos yo en lo particular he acompañado a visitar el hotel a algunas personas de afuera. Se trata de un empresario "que tiene cadenas de hoteles del Sur, que estaba interesado. No recuerdo el nombre de la empresa, pero sí los he acompañado y se han quedado fascinados sobre todo con lo que es el entorno del hotel", aseguró.