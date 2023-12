Cómo piensa el multifacético empresario sanjuanino que maneja las aguas termales de la provincia

Consultado sobre la situación económica del país y la idea del presidente electo Javier Milei en torno a la privatización de la obra pública, el empresario que normalmente mantiene un perfil bajo mientras desarrolla sus tareas, sostuvo que, “yo soy uno más, pero sinceramente, siempre digo que las personas tenemos que tener capacidad de adaptación a los cambios. Si no tenemos capacidad de adaptación, a veces no podemos sobrevivir. Sí, son momentos muy difíciles para todos, para cada persona en su casa y también para el desarrollo empresario, a todos nos pasa exactamente lo mismo. Lo que sí es fundamental es que nosotros somos una provincia que viene bien acostumbrada a mucha obra pública, a grandes construcciones, grandes proyectos, y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa ahora”.

Y agregó: “Pero, yo siempre insisto en que tenemos que tener capacidad de adaptación. Nosotros somos una empresa que trabajamos tanto en lo público como en lo privado. Así que, esperemos que, bueno, a partir de ahora siga igual. Si no es igual, va a ser parecido. Y si no, bueno, yo creo que con el tiempo todos nos vamos a ir adaptando y las cosas irán llegando de a poco".

En cuanto a los emprendimientos que tiene ahora en marcha su empresa y cómo ve su continuidad, sostuvo que, “nuestra empresa, Industria Jaime, afortunadamente, está en un constante crecimiento. Debido a los diferentes trabajos de envergadura que tenemos, la renovación de equipo, de maquinaria, de infraestructura, edilicia, es permanente. Y también, bueno, tenemos los emprendimientos del Termal Pismanta Hotel & Spa y Pampas del Cura -ambos vinculados al turismo y las aguas termales-, que son dos proyectos turísticos muy grandes. Creemos que son muy necesarios para la provincia. Pero, bueno, también significa una inversión muy grande. Así que, bueno, seguimos trabajando en la parte industrial, en la parte turística. Y también, bueno, la empresa ha desarrollado otros proyectos agroindustriales en otra provincia”.

Su punto de vista sobre los nuevos mandatarios

Jaime se refirió también a las nuevas gestiones en el país y la provincia, que están a punto de iniciarse. “Creo que, como todo, va a haber que estudiar qué es lo que él propone –afirmó con respecto a Milei-. Los argentinos no estamos acostumbrados a lo que él está diciendo en este momento. Lo cual no quiere decir ni que sea correcto o incorrecto. No puedo decirlo. Creo que tenemos que estudiarlo, mantener nuestra capacidad de adaptación y ver qué es lo que va a pasar. Es decir, tenemos que ver en cada momento, de acuerdo a lo que el nuevo presidente proponga, la posibilidad que tenemos los argentinos de poder seguir adelante y poder adaptarnos a esos cambios”.

En cuanto al gobernador electo Marcelo Orrego, afirmó: “En lo particular, todavía no he podido hablar con el nuevo gobernador. Pienso que lo vamos a hacer en algún momento. Sé que es una persona muy correcta y creo que, como todo gobernante y más de una provincia del interior, va a querer lo mejor para su provincia. Creo que, así como el gobernador Sergio Uñac ha sido, siguiendo la misma línea del ingeniero José Luis Gioja, un propulsor de la obra pública con grandes proyectos que han ayudado a crecer la provincia de una manera espectacular, el gobernador electo va a hacer exactamente lo mismo. Sabemos que son tiempos muy difíciles. A lo mejor no estamos en las mismas condiciones de gasto, pero bueno, todo se va a ver. Lo tendrán que ver ellos. Creo que tiene un equipo técnico y económico importante como para que él pueda desarrollar su mandato”.