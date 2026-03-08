domingo 8 de marzo 2026

Objetivo cumplido: finalmente, Victoria Villarruel visitó San Juan

La vicepresidenta de la Nación llegó este domingo por la tarde al aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, en Las Chacritas. Su arribo se produjo un día después de haber anticipado en Mendoza que tenía previsto viajar a la provincia, una de las pocas que aún no había visitado desde que asumió.

Por Redacción Tiempo de San Juan
imagen

Finalmente, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, llegó este domingo a San Juan y concretó así una visita que había sido anticipada el último sábado durante su paso por Mendoza. En exclusiva a Tiempo de San Juan, había dicho en el desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) en Mendoza: "Me pueden esperar en San Juan, es una de las cuatro provincias que me falta por conocer".

Fuentes calificadas aseguraron a este diario que Villarruel y su comitiva aterrizaron cerca de las 17 horas al aeropuerto Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento. Emprendieron viaje de Mendoza -provincia que visitó en el marco de las actividades por la Fiesta de la Vendimia- a San Juan por la Ruta Nacional 40.

Según indicaron las mismas fuentes, la vicepresidenta y su equipo llegaron a San Juan luego de que no consiguieran vuelos de regreso desde Mendoza hacia Buenos Aires. Por este motivo, también señalaron que desde hace varios días estaba previsto que la funcionaria nacional realizara un paso por territorio sanjuanino.

La llegada se produjo apenas un día después de su participación en el tradicional desayuno de la Coviar, realizado en el Park Hyatt Mendoza, en el marco de las actividades vinculadas a la Fiesta Nacional de la Vendimia.

El sábado por la mañana, Villarruel arribó al hotel poco después de las 9.30 y, antes de ocupar el lugar protocolar asignado, dialogó brevemente con la prensa. En ese contacto evitó referirse a su relación con el presidente Javier Milei y se limitó a destacar la fuerza productiva del interior del país.

En ese intercambio, además, adelantó que tenía previsto viajar a San Juan, ya que se trataba de una de las cuatro provincias que todavía no había visitado desde el inicio de la gestión nacional. Con su arribo de este domingo por la tarde, esa meta quedó finalmente cumplida.

