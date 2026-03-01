El discurso de apertura de Javier Milei: grandes reformas, alianza estratégica con Estados Unidos y cambios en el régimen penal

El presidente Javier Milei inauguró este 1 de marzo el período de sesiones ordinarias del Congreso con un discurso de fuerte tono político en el que anunció un amplio paquete de reformas estructurales, una profundización del endurecimiento penal y la consolidación de una alianza estratégica con Estados Unidos.

Desde el inicio, el mandatario marcó el rumbo del año legislativo. “Cada uno de los ministerios ha preparado 10 paquetes de reformas estructurales” , afirmó, y anticipó que “todos los meses presentaremos proyectos a ser tratados por este Congreso”. Según explicó, se tratará de “nueve meses ininterrumpidos de reformas estructurales que van a rediseñar la arquitectura institucional de la nueva Argentina”.

Milei definió 2026 como “el año calendario de la reforma” y sostuvo que el oficialismo cuenta con el respaldo parlamentario necesario para avanzar. “Nunca el Congreso de la Nación tuvo una conformación tan reformista”, aseguró. Además, advirtió que “lo que determinará nuestra agenda parlamentaria es cuán rápido vamos y cuán lejos llegamos”.

image

En materia económica, el Presidente defendió el rumbo fiscal y monetario de su gestión. “Podemos decir que hemos aprobado el primer presupuesto sin déficit fiscal y libre de default en 100 años. Se terminó con el endeudamiento inmoral. Terminamos con la emisión monetaria”, sostuvo. Y agregó: “Nada es más importante que seguir defendiendo el equilibrio fiscal y una política monetaria restrictiva para terminar para siempre con la inflación y bajar el riesgo país”.

En ese marco, elogió al ministro de Economía, Luis Caputo, al que calificó como “el mejor ministro de Economía del mundo”, y destacó que en el primer mes de gestión “eliminamos un déficit fiscal de 5% del PBI”.

Uno de los pasajes más enfáticos del discurso estuvo dedicado a la política criminal. Milei celebró la baja de la edad de imputabilidad y reivindicó el principio de que “el que las hace, las paga”. Además, anticipó que impulsará una reforma integral del Código Penal. “Debemos avanzar sin truquitos en la modificación del Código Penal, produciendo penas más duras y con mayor cumplimiento efectivo”, remarcó.

El mandatario también sostuvo que durante su gestión se redujeron los homicidios y los robos, y que “hemos terminado con los piquetes de una vez por todas”. En ese contexto, volvió a cargar contra el kirchnerismo y elevó el tono en el recinto: “Manga de ladrones. Por eso tienen a su líder presa. Y va a seguir presa”, lanzó en medio de abucheos de la oposición.

image

En el plano institucional, Milei anunció reformas al Código Civil y Comercial y al sistema electoral. “La receta que necesita la Argentina para prosperar es la reducción del tamaño del Estado, lo cual significa una reducción del poder del político”, afirmó. Y agregó: “No le pedimos el voto a la gente para que nos dé el poder a nosotros, sino para devolvérselo a ellos”.

En política exterior, el Presidente resaltó el vínculo con Estados Unidos y mencionó el respaldo de la administración de Donald Trump. “Por primera vez tuvimos un aliado clave que nos asistió en un contexto golpista”, sostuvo, y aseguró que la Argentina construye una relación “especial” basada en valores compartidos.

Milei planteó que el mundo atraviesa una etapa de reconfiguración geopolítica y afirmó que “la era de la cooperación global ha terminado” y que comienza “una nueva era de grandes naciones que compiten”. En ese escenario, llamó a fortalecer sectores estratégicos como la energía, el agro y la minería. “La minería se extenderá por toda la Cordillera”, afirmó, y subrayó que el país tiene recursos para abastecer cadenas de producción a gran escala.

En el tramo final, insistió en que su Gobierno busca sentar las bases de largo plazo. “Dedicaremos este año a examinar la organización jurídica e institucional que nos trajo hasta aquí y a construir una arquitectura nueva para los próximos 50 años”, expresó. Y cerró con su consigna habitual: “Viva la libertad, carajo. Hagamos a la Argentina grande de nuevo”.