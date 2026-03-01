domingo 1 de marzo 2026

Discurso anual de Milei

El gobernador Orrego participó de la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso

El mandatario sanjuanino asistió al acto encabezado por el presidente Javier Milei en el Palacio Legislativo, en el inicio formal del período parlamentario 2026, junto a gobernadores y autoridades de todo el país.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, participó este domingo 1 de marzo de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, acto que dio inicio formal al período legislativo 2026 y que fue encabezado por el presidente Javier Milei.

El mandatario sanjuanino asistió a la ceremonia en el Palacio del Congreso tras recibir una invitación especial para formar parte de esta instancia institucional clave para la agenda política del país. La apertura de sesiones constituye uno de los momentos más relevantes del calendario democrático, ya que el jefe de Estado expone ante la Asamblea Legislativa los lineamientos de gestión y los principales proyectos para el año en curso.

Durante la jornada, Orrego compartió el recinto con gobernadores de distintas provincias, legisladores nacionales, miembros del gabinete y autoridades de todo el país, en un encuentro que marcó el inicio de un nuevo período de debate parlamentario y definiciones políticas a nivel federal.

