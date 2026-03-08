domingo 8 de marzo 2026

Investigación

La ruta del dinero de la AFA: fotos y chats revelan los pagos de Toviggino a Chiqui Tapia

Las pruebas develarían el vínculo económico, mediante la financiera clandestina, del tesorero con el máximo dirigente del fútbol argentino.

Por Agencia NA
image

Una caja con el rótulo “Para: Claudio Chiqui Tapia. De: Pablo Toviggino” conectaría al presidente de la AFA con la ruta del dinero de una financiera clandestina bautizada por la Justicia como “La Rosadita de la AFA”.

Según documentación y registros fotográficos publicados por el diario La Nación, entre 2020 y 2022 se realizaron al menos siete entregas de dinero en efectivo -tanto en pesos como en dólares- que partían desde oficinas en la city porteña y terminaban en las manos del máximo dirigente del fútbol argentino.

La operatoria, coordinada por Toviggino a través de su ladero Juan Pablo Beacon, incluía directivas precisas para que los paquetes fueran entregados en la puerta de la sede de la calle Viamonte o en el predio de Ezeiza.

El mecanismo de las entregas quedó registrado en chats de WhatsApp que actualmente analiza el juez federal Luis Armella. En una de las conversaciones, fechada en septiembre de 2021, Toviggino instruyó a Beacon para preparar un sobre con 300.000 pesos destinados a Tapia: “Un sobre así Carucha con 300 en la puerta de AFA”.

Minutos después, el tesorero enviaba la foto del rótulo para confirmar el envío. Esta metodología, que dejaba una inusual evidencia escrita, se repetía con frecuencia. “Llevale a PT a Montevideo”, o “llevale a Pablo a Montevideo”, eran otras de las órdenes que aludían a un departamento en Recoleta atribuido al tesorero, donde se centralizaba la administración de los presuntos pedidos de Tapia.

La investigación judicial también puso la lupa sobre el origen de estos fondos, los cuales provendrían de desvíos de empresas intermediarias encargadas de recaudar ingresos de la AFA en el exterior. Se sospecha que firmas como Odeoma y TourProdEnter desviaban parte de la recaudación a sociedades fantasma que emitían facturas truchas, para luego ingresar el efectivo a Buenos Aires mediante financieras.

Durante los peritajes, se hallaron videos de Beacon contando sumas superiores a los 100.000 dólares y fotos de su escritorio plagado de fajos de billetes.

“Tengo q entregar 40.000 dólares. Tienes q ir al predio, es para Tapia”, reza otro de los mensajes de Toviggino que complica la situación procesal de la cúpula de la AFA en una causa que promete sacudir los cimientos de la institución.

