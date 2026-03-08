domingo 8 de marzo 2026

Polémica

Chiqui Tapia rompió el silencio tras la salida de River del Comité Ejecutivo de AFA

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino habló en Córdoba, luego del comunicado del Millonario, que no participará más de las reuniones junto a Estudiantes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, rompió el silencio y recordó que cuando él asumió en el cargo River no formaba parte del Comité Ejecutivo. La declaración se dio en Córdoba, luego del comunicado del Millonario días atrás, en el que anunció que no formará parte de las reuniones de la conducción del fútbol argentino por falta de "mecanismos claros y previsibles".

objetivo cumplido: finalmente, victoria villarruel visito san juan
Exclusivo

Objetivo cumplido: finalmente, Victoria Villarruel visitó San Juan
Los gremialistas Patricia Quiroga (UDAP), Daniel Quiroga (AMET) y Karina Navarro (UDA) llegando juntos al despacho de la ministra de Educación Silvia Fuentes.
Tensión

La zigzagueante postura de una de las sindicalistas más gravitantes con el Gobierno de San Juan

En una improvisada rueda de prensa, al Chiqui le consultaron por la decisión del club de Núñez y deslizaron la posibilidad de que otros se sumen (Estudiantes desde hace un tiempo no es parte), por lo que el mandatario tuvo una irónica respuesta: “Ah, ¿son más? No sabía".

A su vez, el presidente de la AFA recordó la situación del fútbol argentino cuando él tomó la conducción en marzo de 2017: "Cuando nosotros asumimos, River no estaba en el Comité Ejecutivo. Ni River ni San Lorenzo. Había 5 equipos que no formaban parte”.

En el comunicado difundido por River días atrás, más allá de que el club ratificó su compromiso y su vínculo con la AFA, sobre todo en lo que concierne a la defensa del modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro, expresó el descontento de la dirigencia de Stefano Di Carlo con respecto a los manejos y procedimientos del ente madre del fútbol argentino.

"River Plate cree profundamente en el armónico funcionamiento de las instituciones y en el valor de los órganos colegiados para la toma de decisiones. No obstante, entiende que en el actual funcionamiento del Comité Ejecutivo no existen las garantías procedimentales necesarias para asegurar un proceso claro y previsible en la toma de decisiones de ese cuerpo", se lee en una parte del mismo.

Otro de los que habló este sábado, día en el que se anunció un nuevo torneo, fue el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, quien se emocionó al referirse a Tapia: "¿Cómo no voy a estar emocionado cuando veo que el fútbol argentino lo apoya? Es lo único por lo que trabajamos. Que no se olviden, que no se olviden. No lo hacemos por la política ni por los dirigentes, lo hacemos por esto".

Este fin de semana no hubo fútbol en ninguna categoría por el paro que llevó a cabo la dirigencia del fútbol local en protesta por la acusación de evasión impositiva hacia la AFA, que involucra a algunos de sus dirigentes más importantes, situación que puertas adentro consideran un ataque por parte del Gobierno que preside Javier Milei.

Fuente: TyC Sports

Los gremialistas Patricia Quiroga (UDAP), Daniel Quiroga (AMET) y Karina Navarro (UDA) llegando juntos al despacho de la ministra de Educación Silvia Fuentes.
Tensión

La zigzagueante postura de una de las sindicalistas más gravitantes con el Gobierno de San Juan

Por Ana Paula Gremoliche

