La mega rotonda, más cerca: trámite clave para terminar con la "zona de la muerte" en San Juan

La rotonda en Ruta 20 y Gorriti tiene como meta terminar con los graves accidentes de tránsito que se dan en ese rincón de Santa Lucía,

La transformación de uno de los sectores más riesgosos del tránsito sanjuanino está cada vez más cerca de hacerse realidad. La Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan dio un paso fundamental al abrir la convocatoria a audiencia pública para el proyecto de la intersección a nivel tipo rotonda en el tramo de calle Belgrano (Monumento al Gaucho) y la Ruta Nacional 20, en su cruce con calle Gorriti. Este trámite resulta indispensable para obtener la Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A.) y así proceder con una de las obras más esperadas por los sanjuaninos para terminar definitivamente con la denominada " zona de la muerte ", en Santa Lucía, que ha sido escenario de innumerables y graves siniestros viales.

La peligrosidad de este punto neurálgico no es una novedad. En septiembre de 2025, Marcelo Orrego logró firmar el primer acuerdo con Nación para trabajar con fondos provinciales en la Ruta 20 que es de jurisdicción nacional, pero Javier Milei no quiere hacer obra pública en ningún rincón del país. El gobernador destacó en esa oportunidad la urgencia de intervenir en este lugar, describiéndolo como un cruce muy peligroso que se ha llevado muchas vidas a lo largo de los años. Destacó que conoce la zona de cerca por su anterior gestión como intendente, subrayó que la obra es necesaria para ordenar el flujo incesante de vehículos que conecta la ciudad con Caucete y que convierte en una misión casi imposible el simple hecho de atravesar la arteria de un lado a otro.

image

El proyecto previsto contempla la construcción de una de las rotondas más grandes de San Juan, diseñada con un radio de aproximadamente 80 metros, según informó el ministro de Infraestructura provincial, Fernando Perea, en su momento. También se dijo oficialmente que la infraestructura incluirá varios derivadores que permitirán mermar los riesgos de colisiones y contará además con una iluminación renovada para mejorar la visibilidad nocturna. Y, según los plazos estimados por el funcionario esa vez, la obra tendría un tiempo de ejecución de unos cinco meses, lo que permitiría que, de licitarse en este semestre, los trabajos queden concluidos para finales del año 2026.

Para llegar a esta instancia, el Ejecutivo provincial debió sortear una serie de pasos administrativos y legales complejos, dado que la intervención se realiza sobre una ruta de jurisdicción nacional. El proceso comenzó a destrabarse en agosto de 2025, cuando el gobernador firmó convenios estratégicos con Vialidad Nacional para obtener la autorización de intervenir con recursos locales. Posteriormente, el 24 de febrero de 2026, la Cámara de Diputados de San Juan ratificó la adenda al convenio, otorgando la competencia legal definitiva a la provincia para ejecutar y financiar los trabajos. Esta autonomía permite que San Juan actúe directamente sobre el mantenimiento y la mejora de la seguridad vial sin depender de las decisiones presupuestarias nacionales.

image

¿Qué es una audiencia pública y para qué sirve?

En el marco de la legislación ambiental de San Juan, la audiencia pública es un paso obligatorio y participativo esencial para autorizar proyectos de infraestructura que puedan impactar en el entorno social y natural. Su función principal es servir como un espacio de transparencia donde el Gobierno explica detalladamente la obra y sus posibles efectos, permitiendo que vecinos, organizaciones y expertos planteen dudas u objeciones. Aunque su carácter es no vinculante, la autoridad está obligada a fundamentar sus decisiones considerando las observaciones recibidas.

La convocatoria actual para la rotonda de Ruta 20 y Gorriti se llevará a cabo el jueves 12 de marzo de 2026 a las 10:00 hs, en las instalaciones del Salón Cultural del Ex Concejo Deliberante, ubicado en calle Ramón Franco, Santa Lucía.

El plan que no fue

El sector del Monumento al Gaucho ya había estado en el centro de los planes gubernamentales anteriormente, aunque bajo una visión diferente que no llegó a concretarse. A fines de 2022, la gestión anterior de Vialidad Nacional y el gobierno provincial de entonces buscaron incluir en el presupuesto una reforma integral que se extendía por cuatro kilómetros hasta la Avenida de Circunvalación. El objetivo de aquel proyecto era adecuar la zona para la construcción de una nueva Terminal Provincial de Ómnibus en esos terrenos. Sin embargo, ese plan quedó descartado tras el cambio de gestión, ya que la administración de Orrego decidió priorizar la realización de mejoras en el predio de la terminal actual, enfocándose en este punto de la Ruta 20 estrictamente como una solución de seguridad vial.

