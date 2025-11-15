sábado 15 de noviembre 2025

Espacio verde

Juegos y paseo gastronómico: cómo van las dos obras clave que cambiarán por completo al Parque Belgrano

Las intervenciones, que incluyen construcción y renovación, buscan consolidar el lugar cada vez más concurrido como espacio de encuentro para la comunidad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Avanzan las obras en el Parque Belgrano.

Tal como se había anunciado, avanzan las dos obras clave que transformarán por completo el Parque Belgrano, ubicado en Capital, con el fin de terminar de consolidarlo como un espacio de encuentro, recreación y disfrute para las familias sanjuaninas. Las intervenciones, que incluyen la creación de un espacio con juegos y la renovación del paseo gastronómico, se desarrollan tanto dentro del parque como en el boulevard de Calle Alberdi, entre Las Heras y España, al norte del predio.

La importancia de esta obra se inscribe en el marco de la puesta en valor de la zona del Parque Belgrano, promoviendo la identidad cultural y productiva de la comunidad.
El nuevo sector de juegos en el Parque Belgrano va tomando forma

Dentro del parque se construye el nuevo espacio de juegos infantiles que contará con una pieza lúdica central de gran escala, en forma de dinosaurio, acompañada por otros juegos organizados por zonas según edades.

Este sector tendrá piso multicolor con detalles de huellas de dinosaurios, mobiliario urbano (incluidos bancos semicirculares) y senderos peatonales accesibles y seguros, favoreciendo la permanencia confortable de las familias.

image

Los trabajos ejecutados hasta el momento incluyen la delimitación del área de juegos y el traslado del sistema de riego para garantizar el funcionamiento integral del espacio verde. También se reubicó el tendido de cableado subterráneo para la futura instalación de luminarias en un nuevo esquema perimetral con cinco torres de iluminación.

Ya se realizó la excavación y preparación del suelo para construir la platea donde se colocará el piso de caucho. El área destinada al sector de juegos ya se encuentra definida.

Renovación del paseo gastronómico en Calle Alberdi

Frente al Parque Belgrano, en el boulevard de Calle Alberdi entre Las Heras y España, se ejecuta una intervención urbana para ordenar los carros gastronómicos y mejorar la circulación peatonal.

La obra, que presenta un avance superior al 50%, comprende la reorganización de los puestos, nuevas conexiones eléctricas y servicios específicos. Además, se incorporan luminarias, bolardos de seguridad, pisos estampados, sendas peatonales y áreas de permanencia equipadas con mobiliario urbano.

54923608385_98670f6b57_o

El diseño busca consolidar un paseo accesible y seguro, integrado a la arboleda existente y orientado al encuentro y la recreación.

Un entorno integrado para el uso comunitario

"Ambas obras se complementan dentro de una estrategia urbana que promueve el Parque Belgrano como un espacio activo de recreación, mejora la accesibilidad y circulación en su entorno inmediato y favorece nuevas dinámicas de disfrute familiar y actividad gastronómica", indicaron desde el organismo.

Con estas intervenciones, el Gobierno de San Juan moderniza un sector de alto valor comunitario y consolida un punto de encuentro para vecinos y visitantes en pleno corazón de la ciudad.

