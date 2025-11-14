Entrenamiento matutino, vuelo chárter, posible once y el tic tac para el duelo crucial en la Perla del Atlántico

San Martín otra vez tiene un choque con su historia. Los malos resultados lo cachetearon durante todo el campeonato y en el último suspiro del Clausura, aparece la urgencia y la necesidad. Claro está que el equipo Verdinegro pagó caro sus errores y este presente lo tiene con la soga al cuello. Es por eso que luchará con dientes apretados para no irse al descenso y el duelo no será en el corazón del Pueblo Viejo sino de visitante, para meterle más presión, sabor y condimento a la instancia. Un pasito más. En el reloj del día previo a la final versus Aldosivi: entrenamiento matutino, vuelo chárter, posible once y el tic tac en un Minella estallado.

No hay tiempo para el recuento del paso del tiempo ni hablar del cambio de DT a mitad de camino, pero sí de lo actual, que es un equipo que no se modificó mucho en cuanto al principio y se trató de consolidar frente a la voz del experimentado Leandro "Pipi" Romagnoli. A partir de ahí la cara fue otra y fue en alza a medida que pasaron los partidos. Ni hablar de lo que le aportó la llegada de Diego "Pulpo" González , que se convirtió en caudillo y el hombre que dirige los tres cuartos en campo verdinegro.

Lo cierto es que al Torneo Clausura solo le queda un escalón y San Martín está apretado. Los promedios lo condenan y deberá jugarse la vida frente a Aldosivi de Mar del Plata este sábado desde las 17hs en el Estadio María José Minella. A 24 horas del partido crucial, el equipo entrenó, voló por la siesta y se estima que el mismo once que empató sobre la hora con Lanús sea el que arranque en Mar del Plata.

De no haber ninguna sorpresa en el equipo titular, los elegidos del entrenador serían Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Tomás Lecanda, Luciano Recalde, Matías Orihuela; Sebastián Jaurena, Diego González; Tomás Fernández, Sebastián Gonzáles, Horacio Tijanovich y Maestro Puch.

El equipo de Romagnoli se entrenó por la mañana de este viernes en el Hilario Sánchez. La práctica arrancó a las 9hs y finalizó pasado el mediodía. Los jugadores almorzaron en el club y partieron hacia el aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento minutos antes de las 16.15hs para volar directo hacia La Perla del Atlántico.

En cuanto a la cita de convocados, la novedad solo pasa por el cambio de Jonathan Menéndez por Esteban Burgos, que se pone a disposición por si el DT necesita llamarlo de urgencia. El resto, los mismos nombres.

¿Qué necesita San Martín para no descender:

-Está obligado a ganar. Si empata o pierde desciende.

-Si gana y Godoy Cruz también logra un triunfo, habrá un partido de desempate en sede neutral

-Si gana y Godoy Cruz empata o pierde, se salva.

-Por otro lado, es el único de estos que tiene chances de avanzar a los playoffs del Clausura, ya que está octavo con 19 unidades. Sin embargo, si desciende no podrá disputarlos.