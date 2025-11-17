Enfrentamientos en la barra de San Martín: probation para otro acusado, le pagará $150.000 a cada víctima

Los siete miembros de “La Banda del Pueblo Viejo” implicados en las agresiones contra el bando de la “Nueva Generación” -ambas facciones de San Martín-, ya tienen arreglados sus “trámites” en la Justicia. Este lunes tuvo audiencia el único que faltaba arreglar su situación, se trata de Marcelo Gerardo González Pereyra alias "Puchi".

Este fue uno de los últimos en ser aprehendido en la causa y empezó a ser investigado en libertad de los hechos contra seis víctimas. Con esta persona se llegó a un acuerdo este lunes, ante la falta de antecedentes fue beneficiado con la probation (suspensión de juicio a prueba).

Los términos de este acuerdo fueron que deberá pagarle $150.000 pesos a cada víctima, en total son 6 es decir que pagará la suma de $900.000. Además, no podrá acercarse a ninguno de los denunciantes y deberá hacer trabajos comunitarios en un municipio, 30 horas en 6 meses.

Acorde manifestaron fuentes judiciales, el sujeto fue señalado como integrante de “La Banda del Pueblo Viejo” y le endilgaron los delitos de amenazas agravadas por el uso de armas, violación de domicilio, daño y lesiones, en concurso real.

El Ministerio Público Fiscal estuvo presentado por la fiscal Daniela Pringles, la ayudante fiscal Ana Paula Amarfil y el auxiliar Rodrigo Herrara. La defensa del acusado fue Jorge Olivera Legleu. Y la jueza que intervino en la causa, Flavia Allende.

En detalle, qué arregló cada acusado con la Justicia: