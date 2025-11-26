La emotiva despedida de Horacio Tijanovich: "Sepan que dejé todo de mí por este club"

Horacio Tijanovich cerró su ciclo en el club con un mensaje cargado de gratitud y emoción. El atacante, que arribó a principios de temporada para convertirse en uno de los soldados de confianza del cuerpo técnico comandado por Raúl Antuña y Leandro Romagnoli, decidió despedirse públicamente a través de su cuenta de Instagram.

En una carta profunda y sincera, Tijanovich abrió su corazón: "Hoy me toca despedirme de este club que me abrió las puertas, que me ayudó a seguir creciendo como jugador y persona. No pudimos cumplir el objetivo y el deseo que teníamos todos, por eso les pido disculpas a cada hincha", expresó.

Titular habitual y pieza importante dentro del sistema del equipo, el delantero remarcó el esfuerzo colectivo a lo largo de la temporada: "Me quedo con la entrega y el valor en el camino recorrido, eso nos llevó a luchar hasta el final". Además, agradeció a quienes estuvieron a su lado durante estos meses: "Gracias a cada persona que me brindó su apoyo, sepan que dejé todo de mí por este club".

Tijanovich también destacó el vínculo humano construido durante su estadía: *“Guardaré estos recuerdos en mí para siempre, conocí gente maravillosa y una ciudad hermosa", cerró, dejando en claro que su paso dejó una huella más allá de lo futbolístico.

