domingo 30 de noviembre 2025

Torneo Clausura

En La Bombonera, Boca derrota a Argentinos y busca el pase a semis

El Xeneize y el Bicho juegan desde las 18:30 horas de este domingo. El ganador accederá a la siguiente ronda, donde chocará con Racing o Tigre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Boca Juniors y Argentinos Juniors se enfrentarán este domingo desde las 18:30 en la Bombonera por el segundo cupo a las semifinales del Torneo Clausura 2025, en un duelo decisivo para acompañar al primer clasificado y seguir en carrera hacia el título. El ganador del cruce se medirá en la próxima instancia con Racing o Lanús, que completan el otro cuadro del certamen.

El partido será dirigido por Fernando Echenique y contará con televisación de ESPN Premium y TNT Sports Premium.

Formación confirmada de Boca Juniors

El equipo de Claudio Úbeda saltará al campo con:

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Leandro Paredes, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Los once de Argentinos Juniors

El conjunto dirigido por Nicolás Diez presentará la siguiente alineación:

Gonzalo Siri; Sebastián Prieto, Erik Godoy, Francisco Álvarez, Leandro Lozano; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Alan Lescano; Diego Porcel, Tomás Molina y Hernán López Muñoz.

Terna arbitral del encuentro

  • Árbitro principal: Fernando Echenique
  • Asistente 1: Gabriel Chade
  • Asistente 2: Facundo Rodríguez
  • Cuarto árbitro: Felipe Viola
  • VAR: Lucas Novelli
  • AVAR: Diego Verlota

Será un duelo clave para determinar quién sigue con vida en la lucha por el Clausura 2025 y quién se despide a las puertas de la final.

