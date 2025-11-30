En La Bombonera, Boca derrota a Argentinos y busca el pase a semis

Boca Juniors y Argentinos Juniors se enfrentarán este domingo desde las 18:30 en la Bombonera por el segundo cupo a las semifinales del Torneo Clausura 2025, en un duelo decisivo para acompañar al primer clasificado y seguir en carrera hacia el título. El ganador del cruce se medirá en la próxima instancia con Racing o Lanús, que completan el otro cuadro del certamen.
El partido será dirigido por Fernando Echenique y contará con televisación de ESPN Premium y TNT Sports Premium.
Formación confirmada de Boca Juniors
El equipo de Claudio Úbeda saltará al campo con:
Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Leandro Paredes, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.
Los once de Argentinos Juniors
El conjunto dirigido por Nicolás Diez presentará la siguiente alineación:
Gonzalo Siri; Sebastián Prieto, Erik Godoy, Francisco Álvarez, Leandro Lozano; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Alan Lescano; Diego Porcel, Tomás Molina y Hernán López Muñoz.
Terna arbitral del encuentro
- Árbitro principal: Fernando Echenique
- Asistente 1: Gabriel Chade
- Asistente 2: Facundo Rodríguez
- Cuarto árbitro: Felipe Viola
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Diego Verlota
Será un duelo clave para determinar quién sigue con vida en la lucha por el Clausura 2025 y quién se despide a las puertas de la final.