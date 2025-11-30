En La Bombonera, Boca derrota a Argentinos y busca el pase a semis

Boca Juniors y Argentinos Juniors se enfrentarán este domingo desde las 18:30 en la Bombonera por el segundo cupo a las semifinales del Torneo Clausura 2025, en un duelo decisivo para acompañar al primer clasificado y seguir en carrera hacia el título. El ganador del cruce se medirá en la próxima instancia con Racing o Lanús, que completan el otro cuadro del certamen.