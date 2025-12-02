Gana por goleada: Javier Milei y un nuevo irónico mensaje contra Chiqui Tapia

El presidente Javier Milei volvió a publicar un irónico mensaje contra el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Claudio 'Chiqui' Tapia .

"5-0. 4° Simular Normalidad. 5° Entonces Lobo-Tripero...", fue el mensaje que posteó en su cuenta de X,

La referencia del presidente es a la derrota de Barracas Central ante Gimnasia de La Plata, que ahora deberá enfrentarse a Estudiantes, el enemigo número uno de la AFA, en el clásico platense.

El domingo, el Presidente publicó un mensaje donde el marcador ficticio contra Tapia estaba en "3 a 0".

Allí, hacía referencia a los cánticos en contra del dirigente del fútbol argentino en distintos lugares y en redes sociales.

Ocurrieron por ejemplo en el recital de Andrés Calamaro, en el de Wos, en la cancha de Vélez, y en otros ámbitos, con un repudio por la copa entregada a Rosario Central y los dudosos arbitrajes del fútbol argentino.

4° Simular Normalidad

5° Entonces Lobo-Tripero... https://t.co/Vusv6Izi1G — Javier Milei (@JMilei) December 2, 2025

