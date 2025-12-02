martes 2 de diciembre 2025

Enfrentados

Gana por goleada: Javier Milei y un nuevo irónico mensaje contra Chiqui Tapia

El Presidente publicó un mensaje en redes luego de la derrota de Barracas Central y el triunfo de Estudiantes de La Plata.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Javier Milei no oculta su enemistad con Chiqui Tapia.

El presidente Javier Milei volvió a publicar un irónico mensaje contra el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Claudio 'Chiqui' Tapia.

"5-0. 4° Simular Normalidad. 5° Entonces Lobo-Tripero...", fue el mensaje que posteó en su cuenta de X,

La referencia del presidente es a la derrota de Barracas Central ante Gimnasia de La Plata, que ahora deberá enfrentarse a Estudiantes, el enemigo número uno de la AFA, en el clásico platense.

El domingo, el Presidente publicó un mensaje donde el marcador ficticio contra Tapia estaba en "3 a 0".

Allí, hacía referencia a los cánticos en contra del dirigente del fútbol argentino en distintos lugares y en redes sociales.

Ocurrieron por ejemplo en el recital de Andrés Calamaro, en el de Wos, en la cancha de Vélez, y en otros ámbitos, con un repudio por la copa entregada a Rosario Central y los dudosos arbitrajes del fútbol argentino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1995809451337560369?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1995809451337560369%7Ctwgr%5E9d73c083425bffa1c0e60de16110f50102237dca%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Fpolitica%2F5-0-javier-milei-nuevo-ironico-mensaje-claudio-chiqui-tapia_0_ySn6GNUWZf.html&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Clarín

Condenan a dos ex directivos de La Granja por estafa y alquileres ilegales de canchas
Condenaron al conductor que mató al volante al exciclista profesional Yaya Gómez en Capital
