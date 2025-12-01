lunes 1 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Polémica

Verón le agradeció a Milei por el apoyo en su pelea contra la AFA

El presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, agradeció el apoyo recibido por Javier Milei y Patricia Bullrich en su conflicto con AFA, y negó relaciones políticas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El conflicto entre Juan Sebastián Verón y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha tomado una dimensión política tras una serie de episodios que tensaron aún más su relación con la conducción del fútbol. La relación de la “Brujita” con la conducción del fútbol argentino "nunca fue buena, pero la tensión alcanzó un nuevo nivel después de una seguidilla de decisiones que detonaron el conflicto". Todo comenzó cuando "la AFA decidió premiar a Rosario Central como el mejor equipo del año". Como respuesta, "al salir al campo de juego, los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda al campeón en el pasillo de honor que había solicitado la AFA".

Lee además
las explosivas declaraciones de juan sebastian veron tras su sancion: nos sentimos amenazados
Rompió el silencio

Las explosivas declaraciones de Juan Sebastián Verón tras su sanción: "Nos sentimos amenazados"
el hijo de veron se metio en la polemica de su padre con el chiqui tapia: terminar con esta mafia

El hijo de Verón se metió en la polémica de su padre con el Chiqui Tapia: "Terminar con esta mafia"

El dirigente platense, quien fue suspendido de toda actividad en el fútbol durante los primeros seis meses de 2026, rompió el silencio para explicar la situación. Sobre el famoso "espaldarazo", Verón detalló: "El pasillo fue de espaldas porque nos sentimos amenazados y obligados a hacer algo". Además, criticó duramente la forma en que se definió el reconocimiento a Rosario Central: "Tapia impuso el otorgamiento de un campeonato. No hubo votación, ni debate. Ya estaba armado y decidido". Verón señaló que él quiere "un fútbol mejor" y que le interesa "que los campeonatos sean mejores, que los recursos sean más, que crezcan las formativas con mejores instalaciones".

La respuesta disciplinaria del Tribunal de Disciplina de la AFA fue inmediata y severa. Se aplicó a Verón una suspensión de seis meses en su rol dirigencial, la cual aplicará a partir de 2026. A su vez, los once titulares de Estudiantes fueron sancionados con dos fechas de suspensión para el próximo torneo, y "el capitán Santiago Núñez no podrá portar la cita por 3 meses".

La contundente medida generó "un fuerte ruido político". Desde el Gobierno nacional, Patricia Bullrich y Javier Milei "se solidarizaron con Verón y cuestionaron abiertamente a la AFA". La ministra de Seguridad incluso se sumó al escándalo respaldando a Verón y citando a Maradona: "La pelota no se mancha".

Ante los gestos de apoyo, el expresidente de Estudiantes salió a agradecer públicamente a los funcionarios. Sin embargo, se distanció de cualquier intención política. En diálogo con la prensa, Verón respondió a los rumores sobre su confrontación: “Quiero agradecerles. En este tiempo se habla mucho de ‘le hace el juego a la política porque quiere algo’, y yo la realidad es que no quiero nada. No me interesa". Aclaró que su única motivación es que mejore el fútbol, el cual considera que "está muy atravesado por la política", e insistió: "yo represento a mi club y a mí mismo”.

Verón también denunció un clima de intimidación y presiones "desde la propia AFA". Cuestionó la reacción del organismo tras su crítica: “No tengo nada en contra de nadie, pero si veo una situación y tengo que elevar una crítica, lo hago. ¿Por qué no puedo hacerlo? ¿Y por qué ante el acto viene otro seguido para ponerte el pie en la cabeza y amenazarte? Esa parte no la entiendo”. Finalmente, el exjugador advirtió que Estudiantes no cederá en su postura: "Tampoco al club lo van a ver ponerse de rodillas. No va a pasar”. En respuesta a la confrontación con la AFA, Verón advirtió: "No me interesa ser presidente de AFA, no es lo que quiero".

Seguí leyendo

Insólita polémica entre la dirigencia rural y una diputada peronista que quiere poner un impuesto "a los gases vacunos"

Santilli ya sumó la voluntad de un gobernador radical, y ahora va por la de un peronista

Cómo fue el estreno del paso de Agua Negra: San Juan volvió a marcar el ritmo en la cordillera

El Gobierno anunció que enviará al Congreso el proyecto de reforma del Código Penal: cuáles son los principales puntos

Pusieron en funciones al nuevo jefe de la Zona Sanitaria I de San Juan

El Gobierno de San Juan asegura ayuda alimentaria para 120 mil familias sanjuaninas

Cannabis en San Juan: guiño nacional para el aceite medicinal y la propuesta que hizo la provincia para controlar

Basura peligrosa en San Juan: entre el sueño del lugar propio para tratarla y el desafío de la gran minería

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Paso de Agua Negra (Imagen de archivo).
Conexión con Chile

Cómo fue el estreno del paso de Agua Negra: San Juan volvió a marcar el ritmo en la cordillera

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

A la derecha, Miguel Sosa, el más afectado.
Reacciones

"Bestia inhumana": qué dijo la familia de los motociclistas atropellados violentamente en Rawson

La Fiesta de Santa Lucía, para vivir a pleno a mediados de diciembre.
Adelanto

Fiesta Nacional de Santa Lucía 2025: quién es el famoso folklorista que confirmó su show

De un potrero de Chimbas al ascenso del fútbol italiano: quién es el Picante Galván, el delantero que se muda con sus goles al viejo continente
Su historia

De un potrero de Chimbas al ascenso del fútbol italiano: quién es el Picante Galván, el delantero que se muda con sus goles al viejo continente

Una mujer sanjuanina murió en Mendoza tras volcar en su auto. Su pareja, quedó gravemente herida.
Tragedia

Una pareja sanjuanina volcó en Mendoza: la mujer falleció y el hombre está grave

Choque frontal de un auto y tres motos en Rawson: el grave parte médico de los protagonistas
Lo último

Choque frontal de un auto y tres motos en Rawson: el grave parte médico de los protagonistas

Te Puede Interesar

Golpe al boxeo sanjuanino: mientras intentan reconstruir la Federación, delincuentes arrasaron con la sede
Robo

Golpe al boxeo sanjuanino: mientras intentan reconstruir la Federación, delincuentes arrasaron con la sede

Por Redacción Tiempo de San Juan
Mogna, el pueblo que resiste, espera para este jueves más de 15 mil personas para la Fiesta de Santa Bárbara
Patronales

Mogna, el pueblo que resiste, espera para este jueves más de 15 mil personas para la Fiesta de Santa Bárbara

Condenan a dos ex directivos de La Granja por estafa y alquileres ilegales de canchas
Juicio abreviado

Condenan a dos ex directivos de La Granja por estafa y alquileres ilegales de canchas

Una familia de Rivadavia quedó en la calle por un incendio que habría sido intencional
Siniestro

Una familia de Rivadavia quedó en la calle por un incendio que habría sido intencional

Paso de Agua Negra (Imagen de archivo).
Conexión con Chile

Cómo fue el estreno del paso de Agua Negra: San Juan volvió a marcar el ritmo en la cordillera