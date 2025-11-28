viernes 28 de noviembre 2025

El hijo de Verón se metió en la polémica de su padre con el Chiqui Tapia: "Terminar con esta mafia"

Tras las duras sanciones impuestas por la AFA a Estudiantes de La Plata, Deian Verón salió a bancar su padre, Juan Sebastián.

Por Guido Berrini
image

La disputa entre Juan Sebastián Verón y la AFA sumó un nuevo capítulo tras la suspensión por seis meses que recibió el presidente de Estudiantes acusado de ser el autor intelectual del desplante en el pasillo del campeón contra Rosario Central.

En las últimas horas, se involucró un nuevo protagonista: Deian, el hijo de Verón, hizo un durísimo posteo donde bancó a su padre.

Luego de conocerse la sanción, las repercusiones fueron muchas por parte de los hinchas y también de los fanáticos del fútbol en general. En este sentido, el futbolista del Miami FC no se quedó afuera de la discusión y respaldó a su padre.

A través de sus historias de Instagram, Deian compartió un posteo de una cuenta dedicada a información de Estudiantes con un texto fuerte. “Te quieren sacar del medio porque te tienen terror. Ni un paso atrás, es momento de dar el golpe y terminar con esta mafia. No solo tenés el apoyo de todo Estudiantes, sino de gran parte del fútbol argentino. Adelante Juan Sebastián, adelante”, dice el texto, al que el hijo de Verón le agregó dos emojis de “silencio”.

image

Esta publicación fue la primera reacción de la familia de Verón tras la suspensión, más allá del supuesto posteo de la esposa del presidente del Pincha, que confirmó que era falso.

La particularidad es que Deian, a lo largo de su carrera como futbolista, jugó en Central Córdoba de Santiago del Estero, equipo relacionado con Pablo Toviggino y futuro rival de Estudiantes en los cuartos de final del Torneo Clausura.

La respuesta de Juan Sebastián Verón luego de la sanción de la AFA a Estudiantes

“Nos sentimos amenazados y obligados a hacer cosas que no se habían hecho antes”. Verón, suspendido por seis meses, apuntó contra la conducción del fútbol argentino y reclamó una imparcialidad con el Pincha: “Son todas cosas que está claro que van direccionadas y hay un ánimo en contra de Estudiantes, que no lo hay ni lo hubo contra otro equipo”.

“En definitiva, lo hicimos y censurás la libertad de expresión de los jugadores en un lugar que es su ámbito”, agregó en una nota con Radio con vos.

