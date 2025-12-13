Un avance histórico para la Zona Franca de Jáchal, un sueño de más de 30 años con color minero

El gobierno de Marcelo Orrego acaba de dar un paso fundamental para concretar la postergada Zona Franca de Jáchal , un sueño productivo que se hace esperar hace más de 30 años. Es porque se acaba de enviar a la Cámara de Diputados Provincial el proyecto de ley solicitando la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación de una fracción de terreno en el departamento de Jáchal para el futuro emplazamiento de la Zona Franca. Este avance se da con la meta de tramitar el eventual juicio de expropiación mediante el proceso urgente.

El terreno seleccionado, que abarca una superficie de 110 hectáreas, se identifica con la Nomenclatura Catastral 18-98-540240 (parcial) y está inscripto a nombre de Jacobo Huberman Spritzman y Vladimir Jandera. La Comisión de Evaluación y Selección determinó esta nueva localización tras un minucioso estudio de opciones disponibles, guiándose por criterios técnicos como la accesibilidad logística, la cercanía a zonas pobladas y la provisión de servicios públicos.

¿Qué es una zona franca? Es un área geográfica delimitada dentro de un país donde se aplican normativas especiales en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior para fomentar la actividad económica, industrial y comercial. Esto permite a las empresas operar con exenciones fiscales o aranceles reducidos, además de simplificar los trámites de importación y exportación, lo que ayuda a impulsar la inversión y la generación de empleo.

"Una reparación histórica"

La trascendencia política de esta reactivación la describió el secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico de San Juan, Alfredo Aciar, en diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN. Aciar señaló que esta movida "es importante políticamente primero porque llevar adelante una zona franca en Jáchal es una reparación histórica. Este proyecto hace 30 años que duerme el sueño de los justos y de los injustos. Que el gobernador Marcelo Orrego quiera reactivarlo y llevarlo a la realidad, es un gesto de reparación histórica con el interior de San Juan, que no cuenta con los mismos niveles de desarrollo que el San Juan que le llamamos Valle del Tulum o Gran San Juan".

Además, el funcionario vinculó directamente la Zona Franca al desarrollo económico regional, en particular, al sector que impulsa el crecimiento provincial. Aciar destacó que "nosotros apoyamos el RIGI del gobierno nacional, porque eso favorece a los emprendimientos mineros. Bueno, la Zona Franca localizada ahí, cercano a los grandes emprendimientos mineros, es como darle todavía un poquito más de ventajas a esas empresas, no solo a las que operan, sino a sus proveedoras, y por eso es que esto tiene un gran potencial de crecimiento".

image Aciar, en la primera reunión de la Comisión de Evaluación y Selección de la Zona Franca Jáchal en septiembre, cuando inició sus tareas aprobando su reglamento interno de funcionamiento y designando un nuevo presidente.

El impacto de la Zona Franca no se limitará al departamento del Norte, ya que la gestión de Orrego solicitó a Nación modificar el reglamento operativo para permitir la creación de subzonas. Aciar puntualizó que esto es otro tema político importante: "no solo se estaría beneficiando al departamento del Norte, Jáchal, sino también a otros departamentos alejados y que también cuentan con grados de desarrollo inferior a lo que se observa acá en el Gran San Juan". Mencionó la solicitud de abrir subzonas en Iglesia, Calingasta y Sarmiento, teniendo a Jáchal como la zona franca madre o matriz.

Por su parte, el ministro de la Producción, Gustavo Fernández, dijo a TIEMPO DE SAN JUAN que "con esto estamos dando cumplimiento al cronograma de obligaciones que nos ha fijado Nación en este plan de recuperación del derecho de Jáchal a tener su Zona Franca. Recordemos que los terrenos anteriores, estaba resultando inviable para poder instalar la zona franca, y por transcurso del tiempo y de los plazos estuvimos a punto de perder el derecho. Nosotros lo que hicimos fue recuperar el derecho, obtener un plazo adicional para informar una nueva localización, cumplir con una serie de requisitos logísticos, de servicios y de cercanías poblacionales para la instalación de de un predio, un nuevo predio para la zona franca. Hemos dado cumplimiento a eso, hemos informado a la Nación cuál es el el nuevo predio, y, este, hemos iniciado el procedimiento de expropiación del lugar, que mejor condiciones ofrece para la instalación".

Destacó que se trata de "un lugar cercano a rutas nacionales, dentro del eje productivo minero, este, del norte de San Juan, con accesibilidad a conexión próxima de energía eléctrica, y un terreno que, por otra parte, ofrezca bajos costos tanto de mensuras como de expropiación, pero fundamentalmente es un terreno adecuado que no requiere inversiones de preparación de terreno. Porque por ahí teníamos algunas algunos terrenos que eran propiedad del Estado, pero iban a requerir de una inversión muy grande en movimiento de suelo y preparación, que terminaba siendo mucho más costoso que esta solución de expropiar este este terreno, que son terrenos de de bajo valor por otra parte, y de una expropiación muy accesible".

Agregó Fernández que "políticamente es muy importante porque marca una gran oportunidad para el norte de sanjuanino y en particular para Jáchal, de tener un área aduanera especial, como es la zona franca, que ofrezca beneficios para poder operar con beneficios fiscales. Ua zona que genere un atractivo especial para la instalación de de servicios para la minería. Esto ha sido también una decisión política y un mandato del gobernador que recuperemos esa zona franca y que dotemos al Norte sanjuanino de herramienta de atracción también de inversiones para generar desarrollo local que brinde servicios y bienes a la minería".

Cambio estratégico de localización

image

La Zona Franca de Jáchal es un proyecto añejo y ambicioso que fue aprobado mediante la Ley Provincial N°500-I, ratificando el Convenio de Adhesión a la Ley 24.331 de Creación de Zonas Francas firmado en 1994. En 1996, un decreto creó la primera Comisión de Evaluación y Selección, que resolvió localizarla inicialmente en el terreno de la ex Estación Ferroviaria de la Línea Gral. Belgrano.

Sin embargo, el proyecto permaneció paralizado por años porque las sucesivas gestiones, desde 1996, no lograron que el dominio inmobiliario de la ex Estación del FF.CC. Belgrano fuera transferido a la Provincia, lo cual impidió avanzar con el proceso licitatorio del Operador, frustrando la puesta en marcha de este proyecto estratégico.

Ante la inviabilidad del predio original, que también había quedado dentro de la zona urbana, el orreguismo decidió modificar la localización. La nueva administración, que desde 2024 se dedicó a regularizar las obligaciones con el Gobierno Nacional para mantener indemnes los derechos de la Zona Franca Jáchal, optó por un nuevo rumbo con un perfil enfocado en la minería y los servicios asociados, clave para potenciar la competitividad de las inversiones mineras proyectadas y fomentar un desarrollo enorme en la región.

El terreno propuesto es estratégico: se encuentra al lado de la Ruta 150 y muy cerca de la población de San José de Jáchal, fuera del radio urbano, lo que facilita el desarrollo de la infraestructura y permite una logística de transporte pesado sin interferencias. Además, cuenta con la ventaja de estar cerca de la línea de alta tensión, previéndose la construcción de un parque solar para energía limpia, junto con la disposición de servicios como energía eléctrica y agua. El tamaño de 110 hectáreas está diseñado para un polo de desarrollo que incluiría la Zona Franca, un parque solar y un potencial parque industrial adyacente.

Contrapunto

El proyecto para reactivar la Zona Franca de Jáchal generó un notable contrapunto político y una "tormenta política" entre funcionarios provinciales y municipales. La disputa se centró en la queja del secretario de Gobierno jachallero, Juan Pablo Dara, quien criticó la exclusión del municipio de la Comisión de Evaluación y Selección, alegando que era "rarísimo" que no hubiera "ningún jachallero" en el cuerpo y que el intendente Matías Espejo había enviado una nota formal solicitando explicaciones sobre la falta de participación local.

El secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico de San Juan, Alfredo Aciar, respondió públicamente publicando decretos de gestiones anteriores (2020 y 2022) para demostrar que en esas comisiones tampoco figuraban funcionarios del Ejecutivo o Concejo Deliberante de Jáchal, desestimando el reclamo. Aciar también añadió un comentario sobre una comisión de 2020 que había solicitado autorizar la localización de la Zona Franca en Sarmiento.

Adicionalmente, el intendente Matías Espejo, alineado con el peronismo uñaquista, dijo sentirse excluido de las decisiones y rechazó la posibilidad de usar el predio de la ex Fábrica Militar, pues ya lo había adjudicado en concesión a una empresa cordobesa, una acción que forzó al gobierno provincial a buscar otro terreno con condiciones adecuadas para el emplazamiento de la Zona Franca.

¿Cuándo estará operativa?

La concreción de la Zona Franca jachallera sigue una hoja de ruta que, si bien es cautelosa en sus plazos exactos, está marcada por etapas definidas. El primer paso, una vez que la Legislatura sancione la ley de expropiación, es la tarea de la Fiscalía de Estado, encargada de la expropiación en trámite urgente. Este proceso para conseguir el dominio pleno por parte de la provincia se estima que duraría aproximadamente tres meses, siendo este un factor no menor, ya que la falta de dominio pleno fue una de las causas más relevantes del fracaso anterior del proyecto.

Mientras se tramita la expropiación, el Gobierno utilizará esos tres meses para armar el pliego de licitación internacional para seleccionar al operador de la Zona Franca de Jáchal. Una vez elaborados, estos pliegos deben ser aprobados por la Autoridad de Aplicación Nacional, y posteriormente, la Comisión de Evaluación y Selección se encargará de elegir a la empresa o grupo de empresas que llevará adelante la operatividad.

El tercer paso comienza cuando el operador definido, generalmente una empresa privada o público-privada, deba asumir los compromisos de desarrollo de infraestructura y obras para dejar el predio en condiciones de ser utilizado. Esto implica cerrar el perímetro, definir el layout de la zona, dotarla de servicios públicos (energía, agua, Internet) y construir galpones. Además, un detalle indispensable es armar las oficinas y toda la infraestructura necesaria para que se instale la Aduana, conformando una zona primaria aduanera en el ingreso de la Zona Franca.

Aunque el ministro Gustavo Fernández subrayó que la concreción final estará ligada al dinamismo del sector privado y la demanda, especialmente de la actividad minera, se estima que si la actividad minera despega, la Zona Franca podría verse concretada en un "plazo de pocos años". La Zona Franca tiene como objetivo primordial reducir las cargas impositivas sobre el costo de insumos y equipos, facilitar depósitos sin pago inmediato de impuestos de nacionalización y, en última instancia, impulsar el comercio exterior y atraer nuevas inversiones y empleo genuino.