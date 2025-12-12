viernes 12 de diciembre 2025

Tiempo en Chile

Cada vez más sanjuaninos compran departamentos en La Serena: los precios arrancan de los 98.000 dólares y la estrella son las propiedades frente al mar

Fuentes oficiales informaron que el interés inmobiliario es creciente. Eligen condominios que alquilan durante el invierno, sobre todo a estudiantes. La avenida del Mar, la que más consultas genera. Enviados especiales: Florencia García, Gabriel Iturrieta y Natalia Caballero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El mercado inmobiliario en La Serena cada vez despierta más interés en los sanjuaninos, según confirmaron fuentes oficiales a Tiempo de San Juan. Los departamentos sobre la avenida del Mar son las vedettes: es que no solo generan la mayor cantidad de consultas sino que también de operaciones de compra. Los precios de los departamentos de una habitación frente a la playa arrancan desde los 98.000 dólares. Los condominios, los más elegidos por su seguridad y por los ameneties con los que cuentan.

Las sorpresas y curiosidades del camino entre San Juan y La Serena, por el Paso de Agua Negra.
Tiempo en Chile

La sorpresa, la incógnita y la maravilla del camino de San Juan a La Serena
con que te vas a encontrar en el mall vivo coquimbo: 100 tiendas, pet friendly y promos especiales para sanjuaninos
Tiempo en Chile

Con qué te vas a encontrar en el mall Vivo Coquimbo: 100 tiendas, pet friendly y promos especiales para sanjuaninos

"Son muchísimos los sanjuaninos que compran departamentos en La Serena", informó el director de Turismo, David Videla. Si bien no hay estadísticas que indiquen la provincia de la que es originario el comprador ya que se registra como argentino, los operadores inmobiliarios coinciden en asegurar que es creciente el número de sanjuaninos que invierte en propiedades del otro lado de la cordillera de Los Andes.

Los departamentos de una habitación frente a la playa son los que generan más cantidad de consultas y los precios parten de los 98.000 dólares. De dos habitaciones y en condominio, los valores promedian los 165.000 dólares.

En general los inversores deciden alquilar las propiedades de marzo a diciembre a estudiantes. Durante el verano ocupan los inmuebles o los rentan pero a valor dólar y diario, generando una amortización más rápida. Es que los turistas que llegan a La Serena pagan más caros los alojamientos frente al mar.

Panorama inmobiliario en Chile

En Chile, en promedio, una familia necesita destinar alrededor de 9 ingresos anuales para comprar una vivienda, una cifra que ha aumentado significativamente en la última década. Además, las propiedades prácticamente se han duplicado en precio en los últimos 15 años, poniendo una presión adicional sobre las nuevas generaciones que intentan ingresar al mercado inmobiliario.

Las personas mayores que compraron propiedades antes del auge de precios han tenido un camino mucho más fácil. Aquellos que adquirieron sus viviendas hace más de 15 años se beneficiaron de precios significativamente más bajos y han visto cómo el valor de sus propiedades ha aumentado considerablemente. Este incremento en el valor de sus activos les permite seguir comprando propiedades hoy, aumentando su riqueza y capacidad de inversión en el mercado inmobiliario.

Esta ventaja les da una posición mucho más sólida en comparación con los jóvenes, quienes enfrentan un mercado mucho más costoso y no traen ahorros previos.

Mientras que una generación anterior pudo comprar viviendas con relativa facilidad y ha visto cómo sus inversiones se han apreciado, los jóvenes de hoy enfrentan un escenario muy diferente, con precios de viviendas prácticamente inalcanzables con los salarios actuales.

