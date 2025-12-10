miércoles 10 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tiempo en Chile

Con qué te vas a encontrar en el mall Vivo Coquimbo: 100 tiendas, pet friendly y promos especiales para sanjuaninos

Está ubicado en avenida Varela, tiene 100 tiendas para que puedas comprar de todo a buen precio. Si venís en el verano, habrá descuentos y un servicio gratis para tu seguridad. Enviados especiales: Florencia García, Gabriel Iturrieta y Natalia Caballero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Edit-1894
Edit-1893
Edit-1895
Edit-1896
Edit-1897

El mall Vivo Coquimbo tiene siete años de antigüedad pero parece que llevara más tiempo porque se ha convertido en un clásico paseo de compras para los chilenos y también para los sanjuaninos que visitan durante el verano las playas de La Serena. Tiene 100 tiendas; entre las que se destacan la de venta de artículos deportivos, de indumentaria, electrónica y una nueva de chucherías coreanas. Aquel que entre al shopping, puede recorrer sus cuatro niveles y también resguardar su vehículo en la playa de estacionamiento. Las promos que tendrán los sanjuaninos que elijan descansar en la región coquimbana.

Lee además
agua negra: el paso a paso para cruzar a chile sin demoras
Tiempo en Chile

Agua Negra: el paso a paso para cruzar a Chile sin demoras
Las sorpresas y curiosidades del camino entre San Juan y La Serena, por el Paso de Agua Negra.
Tiempo en Chile

La sorpresa, la incógnita y la maravilla del camino de San Juan a La Serena

El primer nivel del mall recibe a los visitantes con dos buenas noticias: una recepción con información sobre todas las tiendas y servicios y con la posibilidad de entrar con las mascotas –con correa-. Además de las cadenas de tiendas tradicionales, se destaca tanto la cafetería que le pone el nombre a los vasitos como también H&M, uno de los locales preferidos por los argentinos porque combina buenos precios y diseño –y no hacen envíos a Argentina-. Para los más chiquitos de la familia, está la opción de que recorran el lugar en dino riders, unos dinosaurios con rueditas que hacen el paseo más lindo.

Edit-1893

En el nivel dos, hay más tiendas y pequeñas islas con comercios más pequeños, pero que venden desde artesanías hasta platería chilena a excelente precio. Solo por ejemplificar, una cadena de plata 925 se consigue por 24.000 pesos argentinos.

En el nivel tres se destacan las cadenas de ropa deportiva, donde unas zapatillas Samba crochet, última tendencia mundial vale 110.000 pesos argentinos. También hay marcas como Everlast, Fila, Nike y New Balance. En Ripley, la mega cadena de tiendas, las remeras deportiva PUMA se consiguen por menos de 20.000 pesos argentinos.

Edit-1896

Por último, en el nivel cuatro hay un enorme patio de comidas, con opciones de comida rápida como también saludables. Coquimbo es una región que se caracteriza por sus pescados y en el mall hay platos de salmón que no llegan a los 14.000 pesos argentinos. Si el día acompaña, la gran vedette del shopping es la enorme terraza con una vista espectacular de las playas de La Serena. Postal necesaria para llevarse de recuerdo a casa.

Edit-1895

Hernán Crespo, gerente del mall Vivo Coquimbo, habló con Tiempo de San Juan y adelantó que para esta temporada de verano los sanjuaninos podrán solicitar descuentos especiales para comprar dentro del establecimiento. Pero eso no es todo, también habrá una hora de estacionamiento gratuito, un beneficio que significa un importante ahorro. Los que vengan durante las fiestas, tendrán la gran suerte de encontrarse con liquidaciones de precios.

Edit-1897

Mirá este video y recorré con Tiempo de San Juan el mall Vivo Coquimbo:

Embed - Conocé el mall Vivo Coquimbo: 100 tiendas, pet friendly y promos especiales para sanjuaninos

Seguí leyendo

Creció entre terapias y hospitales, pero terminó brillando como primer escolta de la escuela Diego Salinas

San Juan, entre las 10 mejores ciudades para vivir en Argentina según un informe de la UBA

La Policía reconoció a personal que pasa a situación de retiro y presentó su nueva revista institucional

¿Facto rawsino? En TikTok, un joven dijo que la plaza de Villa Krause es mejor que "la 25"

María Cristina Monserrat, la médica que recorrió muchos países, y Francia la eligió para vivir y trabajar

Revuelo de aspirantes para ingresar a una carrera de la UNSJ: denuncian irregularidades en exámenes y el directorio respondió

San Juan triplicó la cantidad de altas terapéuticas por consumos problemáticos durante 2025

Conocé el nuevo aeropuerto internacional de San Juan: 5.396 m2 mejorados, minishopping y tecno a full

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Las sorpresas y curiosidades del camino entre San Juan y La Serena, por el Paso de Agua Negra. video
Tiempo en Chile

La sorpresa, la incógnita y la maravilla del camino de San Juan a La Serena

Por Florencia García

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Fraude millonario

La gran estafa que le costó $87.000.000 a un vecino de Desamparados

Jorge Emanuel Aguilar Zeballos, el abogado fit sanjuanino.
Lo último

Revés judicial para el "abogado fit" sanjuanino: buscó recusar a un juez y un tribunal superior denegó su pedido

Las sorpresas y curiosidades del camino entre San Juan y La Serena, por el Paso de Agua Negra. video
Tiempo en Chile

La sorpresa, la incógnita y la maravilla del camino de San Juan a La Serena

Renunció un funcionario del Gobierno sanjuanino
Recambio

Renunció un funcionario del Gobierno sanjuanino

Ratifican la perpetua para el oficial de policía que acribilló a un camionero riojano en Valle Fértil
Fallo

Ratifican la perpetua para el oficial de policía que acribilló a un camionero riojano en Valle Fértil

Te Puede Interesar

¿Quién toma las decisiones en Unión de Villa Krause? El misterio de la conducción y los nombres que se escuchan
Movimiento dirigencial

¿Quién toma las decisiones en Unión de Villa Krause? El misterio de la conducción y los nombres que se escuchan

Por Carla Acosta
Dos preguntas flotando sobre el acueducto-gate: ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?
Análisis

Dos preguntas flotando sobre el "acueducto-gate": ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?

Creció entre terapias y hospitales, pero terminó brillando como primer escolta de la escuela Diego Salinas
Contra todo pronóstico

Creció entre terapias y hospitales, pero terminó brillando como primer escolta de la escuela Diego Salinas

El jueves llega templado y sin lluvias a San Juan
Clima

El jueves llega templado y sin lluvias a San Juan

Con qué te vas a encontrar en el mall Vivo Coquimbo: 100 tiendas, pet friendly y promos especiales para sanjuaninos video
Tiempo en Chile

Con qué te vas a encontrar en el mall Vivo Coquimbo: 100 tiendas, pet friendly y promos especiales para sanjuaninos