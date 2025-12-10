Con qué te vas a encontrar en el mall Vivo Coquimbo: 100 tiendas, pet friendly y promos especiales para sanjuaninos

El mall Vivo Coquimbo tiene siete años de antigüedad pero parece que llevara más tiempo porque se ha convertido en un clásico paseo de compras para los chilenos y también para los sanjuaninos que visitan durante el verano las playas de La Serena. Tiene 100 tiendas; entre las que se destacan la de venta de artículos deportivos, de indumentaria, electrónica y una nueva de chucherías coreanas. Aquel que entre al shopping, puede recorrer sus cuatro niveles y también resguardar su vehículo en la playa de estacionamiento. Las promos que tendrán los sanjuaninos que elijan descansar en la región coquimbana.

El primer nivel del mall recibe a los visitantes con dos buenas noticias: una recepción con información sobre todas las tiendas y servicios y con la posibilidad de entrar con las mascotas –con correa-. Además de las cadenas de tiendas tradicionales, se destaca tanto la cafetería que le pone el nombre a los vasitos como también H&M, uno de los locales preferidos por los argentinos porque combina buenos precios y diseño –y no hacen envíos a Argentina-. Para los más chiquitos de la familia, está la opción de que recorran el lugar en dino riders, unos dinosaurios con rueditas que hacen el paseo más lindo.

En el nivel dos, hay más tiendas y pequeñas islas con comercios más pequeños, pero que venden desde artesanías hasta platería chilena a excelente precio. Solo por ejemplificar, una cadena de plata 925 se consigue por 24.000 pesos argentinos.

En el nivel tres se destacan las cadenas de ropa deportiva, donde unas zapatillas Samba crochet, última tendencia mundial vale 110.000 pesos argentinos. También hay marcas como Everlast, Fila, Nike y New Balance. En Ripley, la mega cadena de tiendas, las remeras deportiva PUMA se consiguen por menos de 20.000 pesos argentinos.

Por último, en el nivel cuatro hay un enorme patio de comidas, con opciones de comida rápida como también saludables. Coquimbo es una región que se caracteriza por sus pescados y en el mall hay platos de salmón que no llegan a los 14.000 pesos argentinos. Si el día acompaña, la gran vedette del shopping es la enorme terraza con una vista espectacular de las playas de La Serena. Postal necesaria para llevarse de recuerdo a casa.

Hernán Crespo, gerente del mall Vivo Coquimbo, habló con Tiempo de San Juan y adelantó que para esta temporada de verano los sanjuaninos podrán solicitar descuentos especiales para comprar dentro del establecimiento. Pero eso no es todo, también habrá una hora de estacionamiento gratuito, un beneficio que significa un importante ahorro. Los que vengan durante las fiestas, tendrán la gran suerte de encontrarse con liquidaciones de precios.

