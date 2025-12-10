miércoles 10 de diciembre 2025

¿Facto rawsino? En TikTok, un joven dijo que la plaza de Villa Krause es mejor que "la 25"

Un video viral en TikTok desató un inesperado debate entre sanjuaninos luego de que un joven asegurara que la plaza de Villa Krause está mejor diseñada que la tradicional Plaza 25 de Mayo. El comentario generó cientos de reacciones y reavivó la discusión sobre cuál es el espacio verde más valorado del Gran San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un debate inesperado se encendió en TikTok y tuvo como escenario dos de los espacios verdes más conocidos del Gran San Juan. Un joven, identificado como kid.shooter, publicó un video en el que comparó la plaza de Villa Krause con la tradicional Plaza 25 de Mayo, y aseguró que la primera está “mucho mejor hecha”, desatando una ola de reacciones entre usuarios sanjuaninos.

En el video, el tiktoker sostuvo que la plaza principal de Rawson tiene más atractivos, mencionando un puente, una estructura central que no supo definir y un diseño que, según su mirada, resulta más atractivo. En contraposición, criticó a la Plaza 25 de Mayo por tener “sapitos” y elementos que consideró “feos”, invitando a sus seguidores a “pensarlo un segundo” antes de opinar.

La publicación no tardó en viralizarse y acumuló cientos de reacciones y decenas de comentarios. Varios usuarios defendieron otros paseos públicos del Gran San Juan. “Mejor está la plaza de Santa Lucía”, escribió un internauta, mientras otro comentó: “vos porque no has ido a la plaza del Médano, perro”, ampliando la discusión a otros espacios emblemáticos de la provincia.

Más allá de los gustos personales, el video reabrió un clásico debate entre los sanjuaninos: cuál es la plaza más linda y mejor cuidada. La comparación, que mezcló humor, identidad barrial y nostalgia, convirtió una simple opinión en un fenómeno viral que volvió a poner en el centro de la conversación a los lugares donde late la vida cotidiana de la provincia.

