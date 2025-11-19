miércoles 19 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Repercusiones

Tras el viral, Gregorio2627 pidió disculpas y alertó sobre los peligros de meterse a la fuente de la Plaza 25 de Mayo

El tiktoker sanjuanino se sinceró ante sus seguidores, luego de la polémica desatada durante los últimos días. Admitió desconocer los riesgos y llamó a cuidar los espacios públicos que considera parte de su identidad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
gregorio2627 fuente plaza 25 mayo

El video había corrido como el agua de los sapitos. Gregorio26270, el tiktoker sanjuanino que suele retratar escenas de la calle, se había tirado a la fuente de la Plaza 25 de Mayo en medio del calor del lunes. Entre risas, arengas y celulares grabando, la secuencia se volvió viral en cuestión de horas. Pero este martes, después de la repercusión y de una publicación que advertía posibles sanciones, el creador de contenido salió a pedir disculpas y a reflexionar sobre el hecho.

Lee además
un famoso tiktoker sanjuanino se tiro a la fuente de la plaza 25 de mayo: ¿esta prohibido?
En las redes

Un famoso tiktoker sanjuanino se tiró a la fuente de la Plaza 25 de Mayo: ¿está prohibido?
“No soy ningún hermano perdido ni busco nada del Presidente. Yo quiero trabajar tranquilo en el campo”, afirmó Diego, el entrerriano que se hizo viral por su parecido con Milei.
Insólito

Quién es el gaucho entrerriano que se volvió viral por su parecido con Milei: "No paro de recibir mensajes"

En un video dirigido a sus seguidores, Gregorio aseguró que no tuvo intención de causar daño ni de romper nada. “El diario Tiempo acaba de hacer una publicación donde me pueden hacer una multa o meterme preso, porque ayer me metí a la fuente de la Plaza 25 de Mayo. Yo solo les puedo decir que no dañé nada, no rompí. El video está ahí en todas las redes. Me metí 10 segundos. No dañé, no rompí, no robé, no maté. Me puse las zapatillas y me fui a trabajar para llevar el pan a mis hijos, como todos los días”, expresó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1991232519304344022&partner=&hide_thread=false

También aprovechó para remarcar que su actividad en redes es una fuente de ingresos: “Solamente busco gente hacerse viral porque a través de ser viral me contratan empresas para hacer publicidad y ese es mi trabajo. Eso me permite pagar alquiler, deudas y llevar el pan a casa”.

Minutos después, al leer el comentario de un seguidor que le advirtió sobre el riesgo eléctrico de meterse a la fuente, el tiktoker admitió que desconocía ese peligro. “Muy buen dato el que acabás de largar. Yo sinceramente no sabía. Si es así, debería ser algo más público, que lo sepa más gente. Tengo entendido que muchos que se reciben se tiran a la plaza… pero buen dato, yo no sabía”, respondió.

Ya más calmado, volvió este martes a la plaza -esta vez sin meterse al agua- para grabar un nuevo video, cargado de pertenencia y orgullo sanjuanino. “Soy de San Juan, soy sanjuanino, me he criado tomando agua de estos sapitos. Los otros días me fui a la fuente, hacía mucho calor, estuve mal, pido disculpas. Pero acá estoy de nuevo porque es mi plaza, porque soy sanjuanino y esta plaza me pertenece. Porque soy de este pueblo, porque nací acá, mis padres nacieron acá, mis abuelos nacieron acá. Los quiero”.

El episodio había iniciado el lunes, cuando Gregorio26270 -que supera los 30 mil seguidores y se volvió conocido por sus recorridos por las calles de la provincia- se tiró a la fuente en plena Plaza 25 de Mayo. La Policía confirmó que este tipo de actos podría encuadrarse como una contravención por disturbios en la vía pública, contemplada en la Ley Provincial 941-R, que prevé multas o arrestos según la gravedad.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " Un famoso tiktoker sanjuanino se tiró a la fuente de la Plaza 25 de Mayo: ¿está prohibido? En las últimas horas, Gregorio2627 grabó un video arrojándose a la fuente de la Plaza 25 de Mayo y generó una ola de reacciones. Qué dijeron al respecto. De acuerdo a lo informado desde la Policía local a este medio, el acto podría considerarse una contravención por disturbios en la vía pública. En San Juan, este tipo de infracción está contemplada en la Ley Provincial Nº 941-R. Establece sanciones que pueden ir desde multas hasta arresto, dependiendo de la gravedad del hecho. Más info en www.tiempodesanjuan.com #tiempodesanjuan #sanjuan #tiktok #viral"
View this post on Instagram

Pese al revuelo, el tiktoker siguió recorriendo la ciudad y publicando contenido, aunque ahora con un mensaje que no estaba en el primer video: el llamado a evitar conductas riesgosas alrededor de la fuente y la invitación a cuidar los espacios públicos que, como él dice, “son de todos los sanjuaninos”.

Temas
Seguí leyendo

¡Escuchalo! El audio made in Caucete que llegó a las redes y "anda por todas partes"

¡Momento histórico! "El Payito" donó dinero y se volvió viral en las redes

FNS FORUM: Banco San Juan tiende puentes y propone opciones de financiamiento para potenciar proyectos mineros

Histórico convenio en la industria minera: acordaron licencias por nacimiento de 120 días para madres y 15 días para padres

La noche del cuarteto, agotada para el primer día de la Fiesta Nacional del Sol 2025

Los rescatistas chilenos descartan encontrar con vida al sanjuanino Alejandro Cabrera

Un especialista local desdramatiza: qué espera que pase con el viento para la Fiesta Nacional del Sol

La Fiesta Nacional del Sol volverá a tener una zona exclusiva para taxis: los detalles

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Trabajadoras sexuales en el centro de San Juan (Imagen archivo Tiempo de San Juan).
Escenario

En San Juan la crisis económica disparó la oferta de trabajo sexual pero los clientes son menos y piden promos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Este es José Mattar, el ahora buscado por la Policía.
Presunto embaucador buscado

Debía responder por tres estafas millonarias, no se presentó a la audiencia y pidieron su captura

Los dos detenidos, en el medio: odontólogo y ahora abogado Luis Minin, y el otro, el médico Víctor Oberdank del Valle Fernández video
Exclusivo

Metieron presos a dos directivos de la Caja MOB que fueron condenados por el fraude millonario con un terreno

Bomba en el juicio contra la obstetra: piden que dos médicas sean investigadas por falso testimonio
Bajo la lupa

Bomba en el juicio contra la obstetra: piden que dos médicas sean investigadas por falso testimonio

Trabajadoras sexuales en el centro de San Juan (Imagen archivo Tiempo de San Juan).
Escenario

En San Juan la crisis económica disparó la oferta de trabajo sexual pero los clientes son menos y piden promos

Una persona mayor murió luego de ser chocada por una moto en Rawson
Siniestro vial

Una persona mayor murió luego de ser chocada por una moto en Rawson

Te Puede Interesar

Norma Ramiro, directora de Asuntos Corporativos de Vicuña, durante la entrevista exclusiva con Tiempo de San Juan.
Entrevista exclusiva

Cuánto falta realmente para que arranque Vicuña: la respuesta de la nueva ejecutiva del proyecto

Por Elizabeth Pérez
Jueces, fiscales y funcionarios de renombre dieron el presente en un día histórico en la Justicia
Asunción

Jueces, fiscales y funcionarios de renombre dieron el presente en un día histórico en la Justicia

Mientras los créditos hipotecarios son un boom en San Juan, las tasas argentinas están en el top de la más caras de América Latina
Preocupación

Mientras los créditos hipotecarios son un boom en San Juan, las tasas argentinas están en el top de la más caras de América Latina

A ponerle garra: el mensaje de la familia de la alumna que sufrió quemaduras en Ullum y su versión de los hechos
En las redes

"A ponerle garra": el mensaje de la familia de la alumna que sufrió quemaduras en Ullum y su versión de los hechos

Por el pase a la final del campeonato sanjuanino: Desamparados se impone frente a Carpintería en el Sepentario
Torneo Local

Por el pase a la final del campeonato sanjuanino: Desamparados se impone frente a Carpintería en el Sepentario