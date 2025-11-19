Tras el viral, Gregorio2627 pidió disculpas y alertó sobre los peligros de meterse a la fuente de la Plaza 25 de Mayo

El video había corrido como el agua de los sapitos. Gregorio26270 , el tiktoker sanjuanino que suele retratar escenas de la calle, se había tirado a la fuente de la Plaza 25 de Mayo en medio del calor del lunes. Entre risas, arengas y celulares grabando, la secuencia se volvió viral en cuestión de horas. Pero este martes, después de la repercusión y de una publicación que advertía posibles sanciones, el creador de contenido salió a pedir disculpas y a reflexionar sobre el hecho.

En un video dirigido a sus seguidores, Gregorio aseguró que no tuvo intención de causar daño ni de romper nada. “El diario Tiempo acaba de hacer una publicación donde me pueden hacer una multa o meterme preso, porque ayer me metí a la fuente de la Plaza 25 de Mayo. Yo solo les puedo decir que no dañé nada, no rompí. El video está ahí en todas las redes. Me metí 10 segundos. No dañé, no rompí, no robé, no maté. Me puse las zapatillas y me fui a trabajar para llevar el pan a mis hijos, como todos los días”, expresó.

También aprovechó para remarcar que su actividad en redes es una fuente de ingresos: “Solamente busco gente hacerse viral porque a través de ser viral me contratan empresas para hacer publicidad y ese es mi trabajo. Eso me permite pagar alquiler, deudas y llevar el pan a casa”.

Minutos después, al leer el comentario de un seguidor que le advirtió sobre el riesgo eléctrico de meterse a la fuente, el tiktoker admitió que desconocía ese peligro. “Muy buen dato el que acabás de largar. Yo sinceramente no sabía. Si es así, debería ser algo más público, que lo sepa más gente. Tengo entendido que muchos que se reciben se tiran a la plaza… pero buen dato, yo no sabía”, respondió.

Ya más calmado, volvió este martes a la plaza -esta vez sin meterse al agua- para grabar un nuevo video, cargado de pertenencia y orgullo sanjuanino. “Soy de San Juan, soy sanjuanino, me he criado tomando agua de estos sapitos. Los otros días me fui a la fuente, hacía mucho calor, estuve mal, pido disculpas. Pero acá estoy de nuevo porque es mi plaza, porque soy sanjuanino y esta plaza me pertenece. Porque soy de este pueblo, porque nací acá, mis padres nacieron acá, mis abuelos nacieron acá. Los quiero”.

El episodio había iniciado el lunes, cuando Gregorio26270 -que supera los 30 mil seguidores y se volvió conocido por sus recorridos por las calles de la provincia- se tiró a la fuente en plena Plaza 25 de Mayo. La Policía confirmó que este tipo de actos podría encuadrarse como una contravención por disturbios en la vía pública, contemplada en la Ley Provincial 941-R, que prevé multas o arrestos según la gravedad.

Pese al revuelo, el tiktoker siguió recorriendo la ciudad y publicando contenido, aunque ahora con un mensaje que no estaba en el primer video: el llamado a evitar conductas riesgosas alrededor de la fuente y la invitación a cuidar los espacios públicos que, como él dice, “son de todos los sanjuaninos”.