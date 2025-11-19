miércoles 19 de noviembre 2025

Nuevos derechos

Histórico convenio en la industria minera: acordaron licencias por nacimiento de 120 días para madres y 15 días para padres

CAEM y ASIJEMIN firmaron un convenio que amplía 30 días más de licencia por maternidad adicionales a los 90 previstos por la Ley de Contrato de Trabajo y 15 días de corrido para el projenitor.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En un hecho considerado histórico para el sector productivo nacional, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN) firmaron ayer un nuevo convenio colectivo que moderniza y amplía las licencias vinculadas a tareas de cuidado. El acuerdo incorpora derechos alineados con estándares internacionales, convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia de género, marcando un hito en la agenda de igualdad dentro de la industria minera.

El objetivo central del convenio es promover condiciones laborales que faciliten la conciliación entre el trabajo y las responsabilidades familiares, fomentando la corresponsabilidad y reduciendo brechas de género en un sector tradicionalmente masculinizado.

Licencias ampliadas y nuevos derechos

Entre las modificaciones más relevantes, se destaca la extensión de la licencia por maternidad, que suma 30 días adicionales a los 90 previstos por la Ley de Contrato de Trabajo. La licencia para el progenitor no gestante se incrementa de dos días a quince días corridos, y podrá ampliarse cinco días más en casos de nacimientos múltiples.

El acuerdo también incorpora nuevas licencias que reflejan avances en materia de salud, igualdad y derechos humanos:

  • Interrupción de embarazo: hasta 5 días corridos, con estricta confidencialidad.

  • Violencia de género: hasta 15 días por año, continuos o discontinuos.

  • Reproducción asistida: hasta 15 días por año calendario.

  • Adopción: 90 días corridos desde la guarda judicial, además de licencias para visitas previas.

En materia de cuidados, el convenio establece la obligación de disponer de lactarios dentro de los establecimientos y reemplaza la exigencia de contar con guarderías físicas por un reintegro económico equivalente al 40% del salario mínimo de la categoría “Asistencia y Cuidados de Personas”.

Un paso hacia una minería más inclusiva

Roberto Cacciola, presidente de CAEM, celebró el acuerdo y subrayó que la inclusión ha sido siempre un objetivo clave para la entidad. “Estas medidas permiten ampliar derechos. Esperamos que su puesta en marcha pueda servir de inspiración para que más sectores productivos se sumen”, afirmó, destacando además el extenso trabajo técnico y el compromiso de las empresas mineras para hacer posible la iniciativa.

Alejandra Cardona, directora ejecutiva de CAEM, enmarcó el convenio dentro del concepto de transición justa. “La minería argentina proyecta duplicar sus puestos de trabajo en los próximos diez años. ¿Cuántos serán para mujeres? Hoy tenemos un 12,5% de participación femenina, frente al 25% de Suecia. Este convenio es un paso hacia espacios laborales más equitativos”, señaló.

Por su parte, Marcelo Mena, secretario general de ASIJEMIN, destacó la importancia de avanzar en igualdad dentro del sector: “Nuestro deber es generar condiciones para que las compañeras puedan desarrollarse profesionalmente sin que la maternidad sea un obstáculo. Romper esquemas machistas es clave para construir una industria inclusiva”.

Amplia participación institucional

Del acto participaron representantes de ambas instituciones. Por ASIJEMIN estuvieron Carla Costabile, Mariana Quiroga y León Piasek; mientras que por CAEM asistieron Juan Ignacio Boragina, Julieta Lucero, Isabel Nanzi y Javier Adrogué. También acompañaron el evento Verónica Carpani y Marina Faedo Pérez, del estudio jurídico Carpani & Faedo Pérez, especializado en derecho laboral con perspectiva de género, y Jimena Barry, de Women in Mining (WIM) Argentina.

El nuevo convenio colectivo constituye un precedente significativo en la modernización de las políticas laborales del sector minero y posiciona a la industria como un actor activo en la promoción de la igualdad de género y la ampliación de derechos.

