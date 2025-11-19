La noche del cuarteto, agotada para el primer día de la Fiesta Nacional del Sol 2025

A tres días del inicio de la Fiesta Nacional del Sol 2025 , la fiebre por el cuarteto terminó de teñir de expectativa los pasillos del Teatro del Bicentenario . Este martes, un cartel pegado en la boletería lo confirmó sin rodeos: “Jueves 20 de noviembre: agotado”. La noche del tunga-tunga, la más esperada por los sanjuaninos, ya no tiene un solo lugar disponible.

Ese jueves, en el Estadio del Bicentenario, el cuarteto será el dueño absoluto del escenario mayor con La Banda de Carlitos y Euge Quevedo, Q’Lokura y Sabroso, un combo que venía liderando la venta desde los primeros días de noviembre y que finalmente completó su capacidad. En las boleterías ratificaron que no quedan tickets para esa jornada y que, para las fechas siguientes, sólo podrán adquirirse con tarjeta de crédito, débito o efectivo, ya que no se aceptan QR ni transferencias.

image

La novedad llega en un contexto donde la expectativa por la FNS crece a paso firme. Desde el lunes 17 de noviembre, Turismo había confirmado un 70% de reservas hoteleras en Capital y departamentos cercanos, impulsadas por el fin de semana extralargo y por los distintos atractivos del evento. “Se sumaron empresas privadas con ofertas y paquetes especiales, lo que ayuda muchísimo a la llegada de turistas”, explicó días atrás la secretaria de Turismo, Belén Barboza.

Mientras los visitantes de otras provincias apuntan con mayor fuerza a la noche del sábado -la de Nicki Nicole, que se presentará después de Soledad y Emanero-, el público local eligió sin titubear al cuarteto. “La venta para el jueves está a pleno, y la zona de campo ya está agotada”, había anticipado la funcionaria, algo que terminó por confirmarse este martes.

Desde las primeras semanas de noviembre, los empleados de boletería ya notaban el movimiento constante de sanjuaninos. Sin amontonamientos, pero con el ritmo parejo de quienes no se querían quedar afuera, el jueves 20 fue trepando hasta transformarse en la fecha más solicitada. Ahora, ese tramo de la grilla quedó absolutamente agotado.

Venta de entradas para el resto de las noches

Los precios se mantienen sin cambios:

$10.000: popular Norte y Sur

$25.000: campo (de pie)

$30.000: platea alta

$35.000: platea baja (numerada)

$5.000: entrada sin acceso al Estadio (solo Feria y Velódromo)

Todas las opciones habilitan también el ingreso a la Feria y al espectáculo artístico del Velódromo Vicente Chancay.

La venta continúa:

Presencial: boletería del Teatro del Bicentenario, de 9 a 17 (y en algunos casos extendido a 19 h).

Virtual: a través de Autoentrada.

Promociones: 3 cuotas sin interés con Visa o Mastercard del Banco San Juan.

Límite por persona: 5 entradas.

Entradas gratuitas para jubilados y accesibilidad

Los jubilados pueden acceder a 1.000 tickets por jornada sin costo (con acceso a Feria, Velódromo y popular). Una vez agotado el cupo, pueden comprarlas con un 50% de descuento. Además: