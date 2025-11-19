Juntarán tapitas en la Fiesta del Sol y quien lleve 25 o más tendrá premio

En cada edición de la Fiesta Nacional del Sol, que comenzará este jueves y se extenderá hasta el sábado, los stands temáticos se convierten en puntos de encuentro, aprendizaje y participación. En ese contexto, esta vez, la Secretaría de Ambiente suma una propuesta solidaria con fuerte impronta ambiental: instalará un gran contenedor con forma de botella en su espacio, para que quienes visiten el predio del Estadio del Bicentenario puedan llevar sus tapitas plásticas y depositarlas allí.

La iniciativa busca cumplir un doble objetivo. Por un lado, generar conciencia sobre la importancia de separar los residuos y entender que materiales como las tapitas pueden tener una nueva vida útil y un valor económico real. Por otro, reforzar el compromiso asumido con la Fundación Manos Abiertas, organización con la que la Secretaría firmó un convenio de colaboración el pasado 5 de junio, Día Mundial del Ambiente.

image

En el marco de ese acuerdo, Ambiente se comprometió a entregar una botella a la Fundación, que ya tiene un punto de acopio en la entrada de su sede, y ahora suma el acompañamiento en la recolección durante la Fiesta del Sol. Todo la recolectado será destinado íntegramente a la Fundación Manos Abiertas, que con su venta solventará sus proyectos.

image

La Fundación desarrolla tres proyectos fundamentales: el centro de cuidados paliativos Casa de la Bondad, el programa de acompañamiento a personas que atraviesan situaciones de soledad, Madre Teresa, y el Centro Educativo San Ignacio, que trabaja con niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Las tapitas, pequeñas pero valiosas, contribuyen al financiamiento de estas acciones solidarias.

Para incentivar la participación, quienes acerquen 25 o más tapitas recibirán un pequeño presente por parte del stand de Ambiente, una forma de agradecer y motivar a más visitantes a sumarse a la campaña.