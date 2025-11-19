miércoles 19 de noviembre 2025

Juntarán tapitas en la Fiesta del Sol y quien lleve 25 o más tendrá premio

La campaña organizada por la Secretaría de Ambiente tiene un objetivo solidario y se llevará a cabo en el predio durante los tres días de la celebración.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Ambiente juntará tapitas de plástico en la Fiesta Nacional del Sol con un fin solidario.

Ambiente juntará tapitas de plástico en la Fiesta Nacional del Sol con un fin solidario.

En cada edición de la Fiesta Nacional del Sol, que comenzará este jueves y se extenderá hasta el sábado, los stands temáticos se convierten en puntos de encuentro, aprendizaje y participación. En ese contexto, esta vez, la Secretaría de Ambiente suma una propuesta solidaria con fuerte impronta ambiental: instalará un gran contenedor con forma de botella en su espacio, para que quienes visiten el predio del Estadio del Bicentenario puedan llevar sus tapitas plásticas y depositarlas allí.

La Fiesta Nacional del Sol, por dentro: más de 5.000 trabajadores, 370 stands y medidas de seguridad extremas para cuidar el pasto del Bicentenario
¡3, 2, 1... Fiesta Nacional del Sol!: protagonistas que dieron vida a personajes inolvidables y se ganaron el cariño de la gente

La iniciativa busca cumplir un doble objetivo. Por un lado, generar conciencia sobre la importancia de separar los residuos y entender que materiales como las tapitas pueden tener una nueva vida útil y un valor económico real. Por otro, reforzar el compromiso asumido con la Fundación Manos Abiertas, organización con la que la Secretaría firmó un convenio de colaboración el pasado 5 de junio, Día Mundial del Ambiente.

En el marco de ese acuerdo, Ambiente se comprometió a entregar una botella a la Fundación, que ya tiene un punto de acopio en la entrada de su sede, y ahora suma el acompañamiento en la recolección durante la Fiesta del Sol. Todo la recolectado será destinado íntegramente a la Fundación Manos Abiertas, que con su venta solventará sus proyectos.

La Fundación desarrolla tres proyectos fundamentales: el centro de cuidados paliativos Casa de la Bondad, el programa de acompañamiento a personas que atraviesan situaciones de soledad, Madre Teresa, y el Centro Educativo San Ignacio, que trabaja con niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Las tapitas, pequeñas pero valiosas, contribuyen al financiamiento de estas acciones solidarias.

Para incentivar la participación, quienes acerquen 25 o más tapitas recibirán un pequeño presente por parte del stand de Ambiente, una forma de agradecer y motivar a más visitantes a sumarse a la campaña.

