Orrego presenció el ensayo del show central de la Fiesta Nacional del Sol y entregó remeras a los artistas

En la antesala del comienzo de la Fiesta Nacional del Sol, Marcelo Orrego estuvo presente en el ensayo del show central del evento, oportunidad que aprovechó para entregar remeras a los artistas que se encontraban en el lugar.
Bajo la temática “Mi tierra querida”, la puesta en escena contará con más de 300 artistas en el Velódromo Vicente Alejo Chancay de Pocito.
El gobernador saludó al equipo de trabajo y dialogó con sus integrantes sobre la experiencia de abordar una presentación tan exigente.
Además, Orrego recorrió las instalaciones del Velódromo Vicente Alejo Chancay, Pocito, donde tendrá lugar el espectáculo que se realizará a las 21.30 los días 20, 21 y 22 de noviembre, a modo de homenaje a la esencia provincial y a su gente.
Lo acompañaron, los ministros de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández y de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; el secretario de Cultura, Eduardo Varela; la productora General, Florencia Poblete y la directora Artística, Belén Montilla, entre otros responsables.