miércoles 19 de noviembre 2025

Inolvidable

El emocionante momento que vivió Nicki Nicole antes de llegar a la Fiesta Nacional del Sol

La rosarina, que estará presente el sábado en la FNS, no ocultó sus sentimientos al compartir escenario con Andrea Bocelli en el Hipódromo de San Isidro

Por Redacción Tiempo de San Juan
Nicki Nicole y Andrea Bocelli, en el Hipódromo de Palermo.

El Hipódromo de San Isidro vivió la noche del martes uno de esos momentos que solo la música puede regalar: Andrea Bocelli invitó a Nicki Nicole a cantar Vivo por ella frente a miles de personas, en un cruce de generaciones y géneros que quedará grabado en la memoria de toda la música latina.

Ya en el tramo final de la actuación del cantante italiano, Nicki Nicole sorprendió al mundo como la voz femenina en una de las canciones más emblemáticas de su repertorio. La multitud, expectante, presenció cómo ambos ofrecieron una versión emocionante y vibrante. ¿Cuántas veces el arte logra reunir historias tan diversas sobre las mismas notas? El propio Bocelli, conmovido, no dudó en calificar ese instante como “un honor” y en celebrar lo que definió como “el talento y la calidez de una gran artista argentina”.

La reacción de Nicki no tardó. Una vez finalizada la interpretación, recurrió a su cuenta de X para expresar lo que miles de jóvenes habrían sentido en su lugar: “La mejor noche de mi vida acaba de suceder”. Apenas transcurridas dos horas, y mientras compartía videos que le llegaban sin pausa, la artista escribió: “Chicos, ¡sigo sin creerlo!”. Y cuando el alba del miércoles comenzaba a asomarse, la cantante rosarina confesaba: “Buen día, ¡obviamente no dormí nada!”, a lo que sumó la noticia de la salida de entradas para su próximo show e incluso el estreno de la nueva temporada de Envidiosa, la serie en la que participa. Todo en una ráfaga de emociones donde la gratitud y la sorpresa se mezclaban con la felicidad.

Los comentarios del público no se hicieron esperar y poblaron las redes de palabras de orgullo y admiración. Se multiplicaron las frases de afecto: “Rosario sonando junto a una de las voces más grandes del mundo”, destacó un usuario, mientras otra voz sumaba: “Tiene una voz tan dulce que traspasa cualquier dulzura”. Los mensajes siguieron: “Nunca dudes de lo inmensa que eres, Nicki, te mereces todo lo maravilloso de este mundo, cantando con Andrea Bocelli, va para los libros” y “Así como la rompiste en Rosario y ahora en el Hipódromo, la rompés en el Colón y en cualquier lado donde te presentes porque sos una artistaza de pies a cabeza”. ¿Puede una noche así marcar un antes y un después en el corazón de una artista?

image

No es casualidad que ese gesto simbólico de Bocelli haya llegado justo antes de otra cita fundamental para la escena argentina: el primer concierto sinfónico de Nicki Nicole en el majestuoso Teatro Colón, programado para el 19 de febrero. Allí, acompañada por más de setenta músicos bajo la dirección de Nico Sorín, la rosarina revisitará su repertorio desde una perspectiva inédita: orquestal, íntima, expansiva. ¿Cómo se transforma la música urbana al dialogar con la solemnidad de los teatros líricos? Pronto quedará escrito en las butacas y en el aire del Colón.

Para Nicki, no es sólo un desafío: es un hito. Será la primera figura del movimiento urbano en conquistar el escenario más emblemático de Buenos Aires con un espectáculo sinfónico, soldando lo popular y lo académico, y abriendo nuevas orillas a la música argentina contemporánea.

“Después de tocar por primera vez en formato sinfónico en mi Rosario, hoy doy el siguiente paso: el Teatro Colón. Un escenario histórico, una noche especial, y un camino que sigo construyendo con ustedes. Nos vemos el 19 de febrero para vivir algo único”, celebró la artista al anunciar el show. No es la primera vez que la sinfónica y lo masivo se cruzan para ella: el antecedente se vivió también en Rosario, donde más de 250.000 personas colmaron el Monumento a la Bandera durante los festejos por el 300° aniversario de la ciudad. Aquella noche, familias y fanáticos inundaron el centro y el parque para acompañar un recital que fue una verdadera fiesta colectiva.

“Qué alegría poder decir esto: Buenas noches, Rosario. Estoy orgullosa de haber nacido aquí”, declaró emocionada en esa jornada, al dejar en claro que su vínculo con el público trasciende cualquier frontera musical. En una escena donde las barreras parecen cada vez más frágiles, los pasos de Nicki Nicole encienden la esperanza de que la música escrita en las calles y en las aulas clásicas pueda, efectivamente, compartir el mismo latido.

FUENTE: Infobae

