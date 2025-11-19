Un especialista local desdramatiza: qué espera que pase con el viento para la Fiesta Nacional del Sol

En las últimas horas, el Servicio Meteorológico Nacional sembró la alarma y puso los pelos de punta a más de uno. Anunció que por la tarde de este jueves, día de inicio de la Fiesta Nacional del Sol 2025, podría llegar a correr viento Sur a una velocidad de hasta 80 km/h. Sin embargo, ahora, un meteorólogo local desdramatizó la situación indicando que las ráfagas no serán de tal intensidad.

El climatólogo sanjuanino Germán Poblete llevó tranquilidad en medio de la preocupación generada por el anuncio oficial. Según explicó, el ingreso de un frente fresco, que se concretará en la madrugada del viernes, comenzará a notarse el jueves por la tarde con la llegada del viento Sur. No obstante, aclaró que su intensidad no alcanzará los valores advertidos por el Servicio Meteorológico Nacional.

“Va a ser el típico viento Sur sanjuanino”, afirmó Poblete en diálogo con radio AM1020, precisando que la media rondará los 37 km/h, con ráfagas cercanas a los 50 km/h, lejos de los 80 km/h que generaron inquietud entre organizadores y asistentes de la Fiesta Nacional del Sol.

Además, detalló que este jueves el calor se hará sentir con fuerza: la máxima llegará a los 36°C y la mínima se ubicará en torno a los 19°C. Ya el viernes, con el frente fresco instalado, la temperatura descenderá notablemente, con una mínima de 17°C y una máxima que apenas alcanzará los 28 o 29°C. Habrá nubosidad y el viento Sur continuará presente, aunque moderado, con una media de 34 km/h.

De cara al fin de semana, el especialista adelantó que el sábado (último día de la celebración) el frente se desplazará hacia La Pampa y el Litoral, dando paso a un leve ascenso térmico: 15°C de mínima y 33°C de máxima. El domingo, con el regreso del sol pleno, comenzará una seguidilla de jornadas calurosas, con temperaturas por encima de los 35°C que se extenderán entre domingo, lunes, martes y miércoles.

Con este panorama, todo indica que el viento no complicará el arranque de la Fiesta Nacional del Sol como se temía inicialmente, y que el calor será, una vez más, el gran protagonista de la semana. ¿Fallará el pronóstico?