miércoles 19 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Pronóstico

Un especialista local desdramatiza: qué espera que pase con el viento para la Fiesta Nacional del Sol

El Servicio Meteorológico Nacional anunció ráfagas de hasta 80km/h para este jueves, jornada de inicio de la celebración.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cómo se presentará el tiempo para la Fiesta Nacional del Sol, según un especialista local.

Cómo se presentará el tiempo para la Fiesta Nacional del Sol, según un especialista local.

En las últimas horas, el Servicio Meteorológico Nacional sembró la alarma y puso los pelos de punta a más de uno. Anunció que por la tarde de este jueves, día de inicio de la Fiesta Nacional del Sol 2025, podría llegar a correr viento Sur a una velocidad de hasta 80 km/h. Sin embargo, ahora, un meteorólogo local desdramatizó la situación indicando que las ráfagas no serán de tal intensidad.

Lee además
Imagen ilustrativa.
¡Atención!

Pronostican fuertes vientos para la Fiesta del Sol, que superarían los 80 km/h
la noche del cuarteto, agotada para el primer dia de la fiesta nacional del sol 2025
¡No va más!

La noche del cuarteto, agotada para el primer día de la Fiesta Nacional del Sol 2025

El climatólogo sanjuanino Germán Poblete llevó tranquilidad en medio de la preocupación generada por el anuncio oficial. Según explicó, el ingreso de un frente fresco, que se concretará en la madrugada del viernes, comenzará a notarse el jueves por la tarde con la llegada del viento Sur. No obstante, aclaró que su intensidad no alcanzará los valores advertidos por el Servicio Meteorológico Nacional.

“Va a ser el típico viento Sur sanjuanino”, afirmó Poblete en diálogo con radio AM1020, precisando que la media rondará los 37 km/h, con ráfagas cercanas a los 50 km/h, lejos de los 80 km/h que generaron inquietud entre organizadores y asistentes de la Fiesta Nacional del Sol.

Además, detalló que este jueves el calor se hará sentir con fuerza: la máxima llegará a los 36°C y la mínima se ubicará en torno a los 19°C. Ya el viernes, con el frente fresco instalado, la temperatura descenderá notablemente, con una mínima de 17°C y una máxima que apenas alcanzará los 28 o 29°C. Habrá nubosidad y el viento Sur continuará presente, aunque moderado, con una media de 34 km/h.

De cara al fin de semana, el especialista adelantó que el sábado (último día de la celebración) el frente se desplazará hacia La Pampa y el Litoral, dando paso a un leve ascenso térmico: 15°C de mínima y 33°C de máxima. El domingo, con el regreso del sol pleno, comenzará una seguidilla de jornadas calurosas, con temperaturas por encima de los 35°C que se extenderán entre domingo, lunes, martes y miércoles.

Con este panorama, todo indica que el viento no complicará el arranque de la Fiesta Nacional del Sol como se temía inicialmente, y que el calor será, una vez más, el gran protagonista de la semana. ¿Fallará el pronóstico?

Temas
Seguí leyendo

Los rescatistas chilenos descartan encontrar con vida al sanjuanino Alejandro Cabrera

La Fiesta Nacional del Sol volverá a tener una zona exclusiva para taxis: los detalles

Orrego presenció el ensayo del show central de la Fiesta Nacional del Sol y entregó remeras a los artistas

En San Juan la crisis económica disparó la oferta de trabajo sexual pero los clientes son menos y piden promos

Andrea Huertas: sensibilidad, energía y pasión por la actuación y la vida

Juntarán tapitas en la Fiesta del Sol y quien lleve 25 o más tendrá premio

San Juan celebra su herencia textil: premiarán a las mejores tejedoras del poncho sanjuanino

Todo lo que nunca se dijo del Estacionamiento Medido en Capital: recaudación, ticket promedio y destino de esos fondos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Trabajadoras sexuales en el centro de San Juan (Imagen archivo Tiempo de San Juan).
Escenario

En San Juan la crisis económica disparó la oferta de trabajo sexual pero los clientes son menos y piden promos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Este es José Mattar, el ahora buscado por la Policía.
Presunto embaucador buscado

Debía responder por tres estafas millonarias, no se presentó a la audiencia y pidieron su captura

Los dos detenidos, en el medio: odontólogo y ahora abogado Luis Minin, y el otro, el médico Víctor Oberdank del Valle Fernández video
Exclusivo

Metieron presos a dos directivos de la Caja MOB que fueron condenados por el fraude millonario con un terreno

Imagen ilustrativa.
¡Atención!

Pronostican fuertes vientos para la Fiesta del Sol, que superarían los 80 km/h

Confirmado: los hombres de confianza de Quattropani renunciaron a la Fiscalía General
Baigorrí al mando

Confirmado: los hombres de confianza de Quattropani renunciaron a la Fiscalía General

Bomba en el juicio contra la obstetra: piden que dos médicas sean investigadas por falso testimonio
Bajo la lupa

Bomba en el juicio contra la obstetra: piden que dos médicas sean investigadas por falso testimonio

Te Puede Interesar

Pérez de Solay aseguró que Pachón avanza “con las condiciones dadas” y afirmó que el glaciar presente en la zona “no tiene funciones hídricas”, según estudios de la UNSJ.
Entrevista exclusiva

Habló el CEO de Glencore y se refirió al glaciar que hay en Pachón: qué dijo

Por Elizabeth Pérez
El asesor jurídico que fue despedido por la Corte será uno de los hombres de confianza de Baigorrí
Fiscalía General

El asesor jurídico que fue despedido por la Corte será uno de los hombres de confianza de Baigorrí

Cómo se presentará el tiempo para la Fiesta Nacional del Sol, según un especialista local.
Pronóstico

Un especialista local desdramatiza: qué espera que pase con el viento para la Fiesta Nacional del Sol

El gobernador Marcelo Orrego entregó escrituras y viviendas.
Acto

Orrego entregó escrituras y viviendas con las que se beneficiaron más de 400 familias sanjuaninas

Cayó una empleada doméstica por robar $2.500.000, cadenas y anillos de oro a su jefa, pero no irá a prisión
Juicio abreviado

Cayó una empleada doméstica por robar $2.500.000, cadenas y anillos de oro a su jefa, pero no irá a prisión