martes 18 de noviembre 2025

Artesanías

San Juan celebra su herencia textil: premiarán a las mejores tejedoras del poncho sanjuanino

Este jueves 27, en Bodega Xumek, se realizará la ceremonia final del certamen “San Juan Premia su Poncho”, con premios en efectivo, exposición de ponchos y un encuentro de artesanos que busca fortalecer la tradición del telar criollo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
poncho sanjuanino

El arte del telar será protagonista en una jornada especial en la provincia. Este jueves 27 de noviembre, a las 10 de la mañana, Bodega Xumek en Zonda será sede de la ceremonia de premiación de la primera edición del certamen provincial “San Juan Premia su Poncho”, organizado por la Fundación EOS, la Fundación Artesanías de San Juan y Bodega Xumek.

El objetivo del encuentro es reconocer el talento de tejedoras y tejedores locales, cuya labor sostiene una parte fundamental del patrimonio cultural sanjuanino. Por eso, durante el acto se entregarán premios en efectivo:

  • Primer Premio Adquisición “Mejor Poncho Sanjuanino”: $1.300.000

  • Premio Adquisición “Mejor Poncho Artesano/a Joven” (hasta 45 años): $1.000.000

    Además, el Gobierno de San Juan otorgará una Mención Especial a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

Todos los participantes también recibirán un reconocimiento a la participación, consistente en 3 kilos de hilo de lana natural, como incentivo para continuar su producción artesanal.

La jornada será, además, un espacio de intercambio. Habrá un encuentro de tejedoras y tejedores de telar criollo, quienes llegarán desde distintos departamentos para compartir saberes. También se realizará una muestra completa de los ponchos concursantes, que exhibirá la riqueza estética y simbólica del textil sanjuanino.

Se espera la presencia de expertos en artesanías, entre ellos Roxana Amarilla, coordinadora del Mercado Artesanal Argentino, así como empresarios locales interesados en adquirir obras, lo que abre la puerta a nuevas oportunidades para el sector.

Como cierre, los asistentes compartirán un brindis de honor y degustación de empanadas, en una celebración que apunta a consolidar este certamen como una cita cultural de referencia en San Juan.

