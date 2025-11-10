lunes 10 de noviembre 2025

Video

¡Momento histórico! "El Payito" donó dinero y se volvió viral en las redes

El querido personaje sanjuanino sorprendió a todos al entregar mil pesos en un local de Trinidad. El gesto quedó registrado en video y se volvió viral en TikTok, generando una ola de mensajes de cariño hacia él.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un hecho insólito y, a la vez, entrañable ocurrió en los últimos días en un conocido local gastronómico de Trinidad. Pablo Díaz, más conocido por todos como el Payito, protagonizó una escena que muchos calificaron como “histórica”. Esta vez, no pidió dinero, sino que lo donó.

Según contaron desde el comercio, el querido personaje sanjuanino se acercó como suele hacerlo, con su sonrisa habitual, y sorprendió al dueño del negocio entregándole mil pesos. “Un día distinto en la esquina más famosa de San Juan. Hoy vivimos un momento histórico en La Esquina del Cordobés”, expresaron desde las redes del local.

El gesto fue registrado en video y compartido en TikTok durante el fin de semana. En pocas horas, la publicación superó las dos mil reacciones y cosechó decenas de comentarios llenos de cariño hacia el Payito. “Es un crack el Payito”, escribió un usuario, mientras otro agregó: “Así se lo debe tratar, con amor y cariño… él se merece eso”.

No es la primera vez que el Payito emociona a los sanjuaninos en las redes. Hace pocos días, un usuario llamado Franco Elías González compartió otro video que también se volvió viral.

Mientras tomaba un café, el Payito se le acercó a pedirle una moneda y terminó bebiéndose todo un vaso de agua que el joven le ofreció. Entre risas, el visitante le dio mil pesos y publicó el momento con la frase: “¿Alguien lo conoce? Me tomó el agua”.

