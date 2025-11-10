Mirá los horarios en los que atiende en Vacunatorio Central de San Juan

En las últimas horas, el Ministerio de Salud de la provincia recordó los horarios y días en que presentará servicios a partir de ahora el Vacunatorio Central, ubicado en calle España norte 587, en Capital.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Desde el Ministerio de Salud recordaron los días y horarios en que se colocan las dosis gratuitas que forman parte del Calendario.
En las últimas horas, el Ministerio de Salud de la provincia recordó los horarios y días en que presentará servicios a partir de ahora el Vacunatorio Central, ubicado en calle España norte 587, en Capital.
Según detallaron, en el lugar reciben a los sanjuaninos de lunes a viernes de 7:30 a 18:30. “Allí, niños y adultos pueden acercarse para completar el Calendario Nacional de Vacunación”, recordaron.
Cabe recordar que, el servicio también cuenta con la Hora Adaptada para niños, niñas y adolescentes con espectro autista o algún trastorno del neurodesarrollo, para que puedan vacunarse los días martes y jueves de 8 a 9 y de 15 a 16 hs.
El objetivo general del proyecto es mejorar la experiencia de vacunación de niños y niñas con TEA o algún trastorno del neurodesarrollo adaptando el entorno y los procedimientos a sus necesidades específicas.
Asimismo, los sábados y domingos la población cuenta con los servicios del vacunatorio móvil que recorre los distintos departamentos.
“Además, los diferentes centros de Salud de la provincia cuentan con vacunatorio para la mejor accesibilidad de la comunidad en todos los departamentos”, destacaron.