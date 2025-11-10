lunes 10 de noviembre 2025

Para tener en cuenta

Mirá los horarios en los que atiende en Vacunatorio Central de San Juan

Desde el Ministerio de Salud recordaron los días y horarios en que se colocan las dosis gratuitas que forman parte del Calendario.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En qué horario se puede ir al Vacunatorio Central de San Juan.

En las últimas horas, el Ministerio de Salud de la provincia recordó los horarios y días en que presentará servicios a partir de ahora el Vacunatorio Central, ubicado en calle España norte 587, en Capital.

Según detallaron, en el lugar reciben a los sanjuaninos de lunes a viernes de 7:30 a 18:30. “Allí, niños y adultos pueden acercarse para completar el Calendario Nacional de Vacunación”, recordaron.

Cabe recordar que, el servicio también cuenta con la Hora Adaptada para niños, niñas y adolescentes con espectro autista o algún trastorno del neurodesarrollo, para que puedan vacunarse los días martes y jueves de 8 a 9 y de 15 a 16 hs.

El objetivo general del proyecto es mejorar la experiencia de vacunación de niños y niñas con TEA o algún trastorno del neurodesarrollo adaptando el entorno y los procedimientos a sus necesidades específicas.

Asimismo, los sábados y domingos la población cuenta con los servicios del vacunatorio móvil que recorre los distintos departamentos.

“Además, los diferentes centros de Salud de la provincia cuentan con vacunatorio para la mejor accesibilidad de la comunidad en todos los departamentos”, destacaron.

