El lunes arrancó con un fuerte temblor en San Juan

La jornada del lunes 10 de noviembre comenzó en San Juan con un fuerte temblor que se registró a escasa profundidad, según difundió en su reporte oficial el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).
Según los datos informados por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el movimiento tuvo una Magnitud de 3.7 y se registró a una escasa profundidad.
De acuerdo con los datos oficiales, el sismo ocurrió a la 1:29 de la madrugada y tuvo una magnitud de 3.7 en la escala de Richter.
El movimiento se produjo a una profundidad de sólo 9 kilómetros, con epicentro ubicado 19 kilómetros al suroeste de Bermejo, 51 kilómetros al norte de Encón y 52 kilómetros al este de Caucete, en las coordenadas -31.738 (latitud) y -67.743 (longitud).
El informe del INPRES indicó que el temblor fue percibido con distinta intensidad en varias localidades de la provincia. En Caucete, la intensidad alcanzó el grado III en la escala Mercalli Modificada, lo que implica que algunas personas en reposo pudieron percibirlo claramente.
En tanto, en zonas como Santa Lucía, Rawson, Ciudad de San Juan, Chimbas, Albardón, Pocito y Zonda, la intensidad registrada fue de grado II a III, es decir, sentido levemente por algunas personas en reposo o dentro de edificios, sin reportes de daños materiales ni víctimas.