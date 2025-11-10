El lunes arrancó con un fuerte temblor en San Juan

La jornada del lunes comenzó en San Juan con un sismo de importante Magnitud y escasa profundidad, según datos del INPRES.

La jornada del lunes 10 de noviembre comenzó en San Juan con un fuerte temblor que se registró a escasa profundidad, según difundió en su reporte oficial el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

En Caucete Un joven de 25 años perdió el control de su moto, se estrelló y murió en el acto

De acuerdo con los datos oficiales, el sismo ocurrió a la 1:29 de la madrugada y tuvo una magnitud de 3.7 en la escala de Richter.

El movimiento se produjo a una profundidad de sólo 9 kilómetros, con epicentro ubicado 19 kilómetros al suroeste de Bermejo, 51 kilómetros al norte de Encón y 52 kilómetros al este de Caucete, en las coordenadas -31.738 (latitud) y -67.743 (longitud).

image

El informe del INPRES indicó que el temblor fue percibido con distinta intensidad en varias localidades de la provincia. En Caucete, la intensidad alcanzó el grado III en la escala Mercalli Modificada, lo que implica que algunas personas en reposo pudieron percibirlo claramente.

En tanto, en zonas como Santa Lucía, Rawson, Ciudad de San Juan, Chimbas, Albardón, Pocito y Zonda, la intensidad registrada fue de grado II a III, es decir, sentido levemente por algunas personas en reposo o dentro de edificios, sin reportes de daños materiales ni víctimas.