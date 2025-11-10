lunes 10 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Caucete

Un joven de 25 años perdió el control de su moto, se estrelló y murió en el acto

La víctima perdió el control de su motocicleta y falleció en el lugar. Personal policial y de Criminalística trabajó para determinar las causas del hecho.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto gentileza Infocaucete

Foto gentileza Infocaucete

Un grave accidente ocurrió en la noche del domingo dentro del barrio Enoé Mendoza, en el departamento Caucete.

Lee además
conmocion en las redes por la muerte de tato, el motociclista que perdio la vida en caucete
Redes

Conmoción en las redes por la muerte de Tato, el motociclista que perdió la vida en Caucete
denunciaron a un edil de caucete por extorsion: una secretaria afirmo que la presiono para entregar la mitad de su sueldo
Clima caliente

Denunciaron a un edil de Caucete por extorsión: una secretaria afirmó que la presionó para entregar la mitad de su sueldo

Según las primeras versiones, un joven de 25 años, de apellido Lezcano, se desplazaba en motocicleta cuando, por motivos que aún son materia de investigación, perdió el control del vehículo y terminó cayendo con fuerza sobre la calzada.

Vecinos que presenciaron la escena alertaron de inmediato a los servicios de emergencia. Al llegar al lugar, el personal médico constató que el motociclista no presentaba signos vitales.

En el sitio trabajaron efectivos de la Comisaría 9ª y del área de Criminalística, quienes llevaron adelante las pericias correspondientes para establecer cómo ocurrió el siniestro.

Temas
Seguí leyendo

Dos menores viajaban en moto y protagonizaron un fuerte choque en Caucete: terminaron con múltiples fracturas

El lunes arrancó con un fuerte temblor en San Juan

¿Vuelve el calor? Así estará el tiempo este lunes en San Juan

Sin lluvias pero con muchas nubes, así se vivirá el domingo en San Juan

Sábado templado y con sol: un buen respiro en San Juan

Fortísimo accidente en el Centro Cívico por un taxi que pasó en rojo

Después de la lluvia y el viento, cuál es el estado de las rutas en San Juan

ANSES modificó el calendario de pago por los feriados: ¿cuándo se cobra cada prestación?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La jornada del lunes comenzó en San Juan con un sismo de importante Magnitud y escasa profundidad, según datos del INPRES.
Movido

El lunes arrancó con un fuerte temblor en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Encontraron al homicida del crimen en Pocito: Aguirre estaba escondido en los matorrales de una finca
Brutal asesinato

Encontraron al homicida del crimen en Pocito: Aguirre estaba escondido en los matorrales de una finca

Fortísima colisión en Santa Lucía, con un reconocido empresario involucrado
Video

Fortísima colisión en Santa Lucía, con un reconocido empresario involucrado

Identificaron al motociclista que murió tras un choque en San Martín
Tragedia

Identificaron al motociclista que murió tras un choque en San Martín

Quién era el hombre asesinado por su vecino luego de una pelea en Pocito
Conmoción

Quién era el hombre asesinado por su vecino luego de una pelea en Pocito

Misterio por la aparición de hombres con un ataúd en el Parque de Mayo: en videos, toda la verdad
¡Sorpresa!

Misterio por la aparición de hombres con un ataúd en el Parque de Mayo: en videos, toda la verdad

Te Puede Interesar

La mina de oro Casposo, en Calingasta. 
Tránsito de camiones mineros

El oro de Ullum a Calingasta suma tensión: otro reclamo por un camino alternativo

Por Elizabeth Pérez
La paritaria docente se reabrió el viernes 7 de noviembre y se continúa este martes 11, con los gremios UDAP, UDA y AMET.- 
Paritaria

El Gobierno de San Juan promete mejorar la oferta salarial a docentes y busca un acuerdo hasta febrero

Una mujer y sus hijos fueron atacados a tiros en Chimbas: investigan una supuesta vendetta
Violencia barrial

Una mujer y sus hijos fueron atacados a tiros en Chimbas: investigan una supuesta "vendetta"

Punta Negra: habilitarán una nueva playa este verano, ¿y qué otras sorpresas estudian?
Anuncio

Punta Negra: habilitarán una nueva playa este verano, ¿y qué otras sorpresas estudian?

Tragedia en San Martín. Foto Tiempo de San Juan
¿Caída casual o los encerraron?

Tragedia en San Martín: una expareja involucrada y un choque fatal bajo sospecha