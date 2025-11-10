Un joven de 25 años perdió el control de su moto, se estrelló y murió en el acto

Un grave accidente ocurrió en la noche del domingo dentro del barrio Enoé Mendoza, en el departamento Caucete.
La víctima perdió el control de su motocicleta y falleció en el lugar. Personal policial y de Criminalística trabajó para determinar las causas del hecho.
Según las primeras versiones, un joven de 25 años, de apellido Lezcano, se desplazaba en motocicleta cuando, por motivos que aún son materia de investigación, perdió el control del vehículo y terminó cayendo con fuerza sobre la calzada.
Vecinos que presenciaron la escena alertaron de inmediato a los servicios de emergencia. Al llegar al lugar, el personal médico constató que el motociclista no presentaba signos vitales.
En el sitio trabajaron efectivos de la Comisaría 9ª y del área de Criminalística, quienes llevaron adelante las pericias correspondientes para establecer cómo ocurrió el siniestro.