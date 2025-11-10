lunes 10 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fortuna

Entre la Quiniela y el Loto, dos sanjuaninos se quedaron con más de $10 millones

Los premios corresponden a los sorteos de este fin de semana de los juegos de azar, según informaron desde la Caja de Acción Social.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dos sanjuaninos se quedaron con premios millonarios de la Quiniela y el Loto durante el fin de semana.

Dos sanjuaninos se quedaron con premios millonarios de la Quiniela y el Loto durante el fin de semana.

Durante el fin de semana, dos sanjuaninos se alzaron con distintos premios en los juegos azar Quiniela Max y Loto, que les permitieron quedarse con más de $10.000.000 en total. La noticia fue dada a conocer por la Caja de Acción Social (CAS) desde donde dieron a conocer detalles de los números ganadores.

Lee además
punta negra: habilitaran una nueva playa este verano, ¿y que otras sorpresas estudian?
Anuncio

Punta Negra: habilitarán una nueva playa este verano, ¿y qué otras sorpresas estudian?
Supra reciclaje, al técnica que se usa para la creación del vestuario de los 80 artistas itinerantes que recorrerán la Feria en la Fiesta Nacional del Sol 2025.
Preparativos

Qué es el supra reciclaje, la técnica que se utiliza para la Fiesta Nacional del Sol 2025

En el caso de la Quiniela Max, el ganador resultó del sorteo vespertino número 718 del día 8 de noviembre de 2025. El afortunado se quedó con un premio de $7.200.000. La jugada fue realizada en la Agencia 163 de Rawson.

image

El afortunado tiene tiempo hasta el 18 de noviembre para cobrar su premio antes de que prescriba.

Por otra parte, hubo un segundo ganador en San Juan, pero correspondiente al Loto, durante el sorteo número 3829, también del pasado 8 de noviembre de 2025.

image

El apostador se quedó con un premio de $3.454.774 bajo la modalidad Cinco Aciertos, del Sale o Sale. El premio fue vendido en la agencia 051 del departamento Santa Lucía, con los números 08 11 34 37 41, sólo le faltó el 19 para completar la jugada ganadora.

En este caso, el cobro del premio prescribe el próximo 26 de diciembre de 2025.

Temas
Seguí leyendo

Misterio por la aparición de hombres con un ataúd en el Parque de Mayo: en videos, toda la verdad

Radiografía de las vacunas: otro modo de armar esquemas, los datos que preocupan y su lado solidario

Video: el Campanil como símbolo del resurgimiento de San Juan

Revolución en las redes para encontrar el peluche de un pequeño sanjuanino

Hay nueva Paisana Nacional de la Tradición: quién es y lo más atrapante de la noche jachallera

Se viene el pavimento en una de las zonas más populosas de la Meglioli

Los Canales: un 'perro rabioso' con los ojos llenos de orgullo y la admiración del heredero

"Hidracaps", el innovador proyecto de estudiantes sanjuaninos que busca cambiar la forma de hidratarse sin usar plásticos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
punta negra: habilitaran una nueva playa este verano, ¿y que otras sorpresas estudian?
Anuncio

Punta Negra: habilitarán una nueva playa este verano, ¿y qué otras sorpresas estudian?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Encontraron al homicida del crimen en Pocito: Aguirre estaba escondido en los matorrales de una finca
Brutal asesinato

Encontraron al homicida del crimen en Pocito: Aguirre estaba escondido en los matorrales de una finca

Fortísima colisión en Santa Lucía, con un reconocido empresario involucrado
Video

Fortísima colisión en Santa Lucía, con un reconocido empresario involucrado

Identificaron al motociclista que murió tras un choque en San Martín
Tragedia

Identificaron al motociclista que murió tras un choque en San Martín

Quién era el hombre asesinado por su vecino luego de una pelea en Pocito
Conmoción

Quién era el hombre asesinado por su vecino luego de una pelea en Pocito

Misterio por la aparición de hombres con un ataúd en el Parque de Mayo: en videos, toda la verdad
¡Sorpresa!

Misterio por la aparición de hombres con un ataúd en el Parque de Mayo: en videos, toda la verdad

Te Puede Interesar

La mina de oro Casposo, en Calingasta. 
Tránsito de camiones mineros

El oro de Ullum a Calingasta suma tensión: otro reclamo por un camino alternativo

Por Elizabeth Pérez
La paritaria docente se reabrió el viernes 7 de noviembre y se continúa este martes 11, con los gremios UDAP, UDA y AMET.- 
Paritaria

El Gobierno de San Juan promete mejorar la oferta salarial a docentes y busca un acuerdo hasta febrero

Una mujer y sus hijos fueron atacados a tiros en Chimbas: investigan una supuesta vendetta
Violencia barrial

Una mujer y sus hijos fueron atacados a tiros en Chimbas: investigan una supuesta "vendetta"

Punta Negra: habilitarán una nueva playa este verano, ¿y qué otras sorpresas estudian?
Anuncio

Punta Negra: habilitarán una nueva playa este verano, ¿y qué otras sorpresas estudian?

Tragedia en San Martín. Foto Tiempo de San Juan
¿Caída casual o los encerraron?

Tragedia en San Martín: una expareja involucrada y un choque fatal bajo sospecha