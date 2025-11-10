Entre la Quiniela y el Loto, dos sanjuaninos se quedaron con más de $10 millones

Dos sanjuaninos se quedaron con premios millonarios de la Quiniela y el Loto durante el fin de semana.

Durante el fin de semana, dos sanjuaninos se alzaron con distintos premios en los juegos azar Quiniela Max y Loto, que les permitieron quedarse con más de $10.000.000 en total. La noticia fue dada a conocer por la Caja de Acción Social (CAS) desde donde dieron a conocer detalles de los números ganadores.

En el caso de la Quiniela Max, el ganador resultó del sorteo vespertino número 718 del día 8 de noviembre de 2025. El afortunado se quedó con un premio de $7.200.000. La jugada fue realizada en la Agencia 163 de Rawson.

image

El afortunado tiene tiempo hasta el 18 de noviembre para cobrar su premio antes de que prescriba.

Por otra parte, hubo un segundo ganador en San Juan, pero correspondiente al Loto, durante el sorteo número 3829, también del pasado 8 de noviembre de 2025.

image

El apostador se quedó con un premio de $3.454.774 bajo la modalidad Cinco Aciertos, del Sale o Sale. El premio fue vendido en la agencia 051 del departamento Santa Lucía, con los números 08 11 34 37 41, sólo le faltó el 19 para completar la jugada ganadora.

En este caso, el cobro del premio prescribe el próximo 26 de diciembre de 2025.