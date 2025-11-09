domingo 9 de noviembre 2025

Solidaridad

Revolución en las redes para encontrar el peluche de un pequeño sanjuanino

Según contaron sus familiares, el pequeño juguete se extravió mientras paseaban por el shopping y, al darse cuenta de su ausencia, recorrieron nuevamente los pasillos y locales del lugar, pero sin éxito.

Por Redacción Tiempo de San Juan
peluche sanjuanino

Una búsqueda conmovió este fin de semana a cientos de sanjuaninos en las redes sociales. Una familia inició una campaña desesperada para recuperar el peluche de apego de su hijo, perdido el sábado 8 de noviembre en el centro comercial Patio Alvear, en Capital.

El muñeco, aunque no tiene valor económico, representa un gran tesoro emocional para el niño, que lo acompaña desde sus primeros años. Según contaron sus familiares, el pequeño juguete se extravió mientras paseaban por el shopping y, al darse cuenta de su ausencia, recorrieron nuevamente los pasillos y locales del lugar, pero sin éxito.

image

Ante la tristeza del nene, los padres decidieron pedir ayuda a través de las redes. La publicación rápidamente se volvió viral, con decenas de usuarios compartiéndola y ofreciendo colaboración para dar con el peluche.

Quienes lo hayan visto o puedan aportar información pueden comunicarse a los números 2645275424 o 2645238919.

