Marcelo Casiva presentó "Protegidos" en una noche donde se entrelazaron la palabra, la música y la emoción

El sábado 8 de noviembre se realizó en el Auditorio del Museo Franklin Rawson la presentación del libro Protegidos, la más reciente obra del escritor sanmartiniano Marcelo Casiva , en una velada donde la palabra, la música y la emoción se entrelazaron para dar vida a una experiencia inolvidable.

La noche contó con la conducción del locutor Sebastián Guevara y la moderación de Darío Murúa, quien dialogó junto a los invitados especiales: el Crio. Mayor Ricardo Díaz, jefe de Tránsito D7; Guillermo Chirino, de la Asociación Familias del Dolor y la Esperanza; y el equipo de Moto Lucero, que compartió valiosas reflexiones sobre la seguridad vial y el valor de la conciencia colectiva.

El acompañamiento musical estuvo a cargo de los maestros Orlando Tejada, Esteban Calderón y Javier García, junto a las voces de Florencia Tommasini y Darío Murúa, quienes sumaron calidez y sensibilidad a cada momento.

Durante la entrevista central, la locutora Luciana Voiro aportó alma, humor y una energía encantadora que conectó al público con el autor y su historia de vida, en un diálogo cargado de emoción y humanidad.

Con 'Protegidos', Marcelo Casiva cierra un ciclo de escritura profundamente personal e inicia "una nueva etapa donde la resiliencia, la memoria y la gratitud se convierten en protagonistas". Con esta obra, el autor culmina un proceso de cuatro años de creación inspirado en una vivencia real que marcó su camino, reafirmando su estilo sensible, reflexivo y cercano a la gente.