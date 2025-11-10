lunes 10 de noviembre 2025

Literatura local

Marcelo Casiva presentó "Protegidos" en una noche donde se entrelazaron la palabra, la música y la emoción

Con este obra, el escritor sanmartiniano cierra un ciclo de escritura profundamente personal e inicia "una nueva etapa donde la resiliencia, la memoria y la gratitud se convierten en protagonistas"

Por Redacción Tiempo de San Juan
Marcelo Casiva firmó ejemplares durante la presentación de Protegidos.

Marcelo Casiva firmó ejemplares durante la presentación de 'Protegidos'.

Marcelo Casiva, con el casco que salvó su vida y que hoy ocupa la portada de su quinto libro.
Talento nuestro

'Protegidos': el vuelo literario de la resiliencia "del otro lado del puente'
Carlos Illanes y Cecilia Soler, en el estudio de Tiempo Streaming. video
Media Hora Entre Preguntas

Carlos Illanes y Cecilia Soler: el amor, la danza y el placer de compartir la vida

La noche contó con la conducción del locutor Sebastián Guevara y la moderación de Darío Murúa, quien dialogó junto a los invitados especiales: el Crio. Mayor Ricardo Díaz, jefe de Tránsito D7; Guillermo Chirino, de la Asociación Familias del Dolor y la Esperanza; y el equipo de Moto Lucero, que compartió valiosas reflexiones sobre la seguridad vial y el valor de la conciencia colectiva.

El acompañamiento musical estuvo a cargo de los maestros Orlando Tejada, Esteban Calderón y Javier García, junto a las voces de Florencia Tommasini y Darío Murúa, quienes sumaron calidez y sensibilidad a cada momento.

Durante la entrevista central, la locutora Luciana Voiro aportó alma, humor y una energía encantadora que conectó al público con el autor y su historia de vida, en un diálogo cargado de emoción y humanidad.

Con 'Protegidos', Marcelo Casiva cierra un ciclo de escritura profundamente personal e inicia "una nueva etapa donde la resiliencia, la memoria y la gratitud se convierten en protagonistas". Con esta obra, el autor culmina un proceso de cuatro años de creación inspirado en una vivencia real que marcó su camino, reafirmando su estilo sensible, reflexivo y cercano a la gente.

